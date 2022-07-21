МАММ приглашает на творческие встречи с авторами фотовыставок

27 июля в 19:00 — Public talk с Дмитрием Булиным и съемочной группой проекта «Мир вверх тормашками». На встрече со зрителями они приоткроют закулисье процесса работы над проектом: покажут фото и видео подготовки к съемкам, раскроют особенности работы в творческой группе, опишут все этапы реализации постановочного фотопроекта и вспомнят, решения каких проблем было найти труднее всего.

28 июля в 19:00 — Творческая встреча с Игорем Мухиным. На встрече с фотографом слушатели узнают о том, какие задачи он ставит перед студентами своей мастерской в Школе Родченко, как учит настраиваться на непосредственное восприятие окружающего, концентрировать в кадре энергетику социального пространства и создавать по-настоящему яркие и драматичные образы.

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