25 июля в музее-усадьбе «Остафьево»–«Русский Парнас» стартовал конкурс детского рисунка-эскиза «Домик для бельчонка». В конкурсе могут принять участие школьники и дошкольники, главная задача которых – представить рисунок-эскиз дома/терема для всеми любимого жителя остафьевского парка — бельчонка Гвидоши.

Почти год назад, в сентябре, бельчонку в ходе открытого голосования в социальных сетях выбрали имя, назвав Гвидоном. В этом году в музее-усадьбе «Остафьево» решили построить для Гвидоши и его друзей дом.

– Мы даем простор фантазии участников! После определения победителя музей подготовит по эскизу-рисунку проект для постройки дома. Каждый этап — от определения лучшего рисунка до создания проекта и строительства — будет открытым. После постройки терема планируется установить веб-камеру, которая будет транслировать в режиме реального времени происходящее в беличьем доме, — директор музея-усадьбы «Остафьево» Юрий Евтюхин.

Победитель конкурса, помимо призов от музея, получит возможность вместе с друзьями собственноручно собрать дом для Гвидоши и побывать на праздничном новоселье у бельчонка — с чаепитием из самовара, ароматной выпечкой и танцами.

Работы принимаются к рассмотрению с 25 июля по 14 августа 2022 года включительно на электронную почту media@ostafyevomuseum.ru.

15 августа специальная комиссия определит победителя. Дом для бельчонка Гвидоши планируют построить в сентябре.

Фото — Александр КОЛБАСОВ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.