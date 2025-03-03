Мария Белоненко: в марте можно увидеть мой спектакль «Детка», а в мае планирую выпустить «Клавочку»

Актриса Мария Белоненко известна по проектам: «Семья», «Выжить после», «Майя» и другие. Актриса служит в Театре Армии, где ее можно увидеть в спектаклях «Гусарская баллада» и «Так называемая личная жизнь». А в конце прошлого года Мария дебютировала как режиссёр, премьерив на сцене Арт Платформы свой авторский спектакль «Детка».

– Мария, здравствуйте. В конце прошлого года вы выпустили свой авторский спектакль «Детка» — где написали пьесу, выступили в роли режиссёра и актрисы. Сейчас, спустя время, какие эмоции у вас в связи с этим?

– Эмоции такие же, как и были — спокойные. Я рада, что сделала это. И рада, что получилось хорошо. Все, что хотела и задумывала — вышло именно так. Это всегда здорово, когда внутреннее совпадает с внешним. Зрители рекомендуют друзьям и родным, а это самый важный отзыв. Значит — мы говорим на одном языке, понятном и о важном. Как режиссер — готова. Хочу сделать сказку для всех — взрослых и детей.

– Писали, что изначально «Детка» задумывалась как полнометражный фильм, и спектакль даже начинается с видео вставки. Будет ли фильм?

– Фильм будет, мы как раз снимаем сейчас. До конца февраля должны закончить. Если у нас все получится — я обязательно расскажу, как мы снимали и почему именно так.

– Как вы отметили новый год и принес ли 2025 уже что-то новое? Есть какие-то планы.

– Новый год отметила в замке (реальном). Он начался с сюрпризов, приятных и неожиданных, надеюсь, таким и будет. В мае должна выпустить еще один спектакль в этом сезоне — рабочее название «Клавочка», где, собственно, сыграю Клавочку. А 25 марта на сцене Арт платформы можно будет увидеть «Детку». Впервые в этом году.

– Ваша сестра Александра Летасова тоже творческая личность, и актриса, и музыкант. Как так получилось, что вы обе связали свою жизнь со сценой?

– Саша гений, с рождения. Без преувеличения. В 4 года подошла к фортепиано и написала свое первое музыкальное произведение. Она музыкант, композитор, прекрасно поет. У нее более 400 песен. Думаю, что мы не тянулись друг за другом, просто родители дали нам возможность идти своим путем и делать то, что хочется. Я долго искала, что мне нравится. И сейчас ищу. А Саша всегда знала.

– Вы и снимаетесь в кино, и служите в театре. Чем вы вдохновляетесь, работая над ролью?

– Персонажем, которого играю. И стараюсь каждого персонажа сделать в первую очередь достойной, умной личностью.

– Было когда-нибудь так, что черты героини вы перенимали на себя и было сложно выйти из образа?

– Один раз, но я сама не поняла, что перемешалась с персонажем. Это было на картине «Майя». Когда снималась в сериале, открыв дома шкаф, увидела, что он разделен на 2 части — Маши и Майи. И то, что нравилось Маше совсем не нравилось Майе. Но когда осознала – тут же пришла в себя и больше подобным не увлекалась. Для меня работа — это работа. А я — это я.

– У вас есть правила или принципы, которые помогают добиваться успеха?

– Не лениться. Не перекладывать ответственность. Не ждать от кого-то чего-то. Просто брать и делать. Верю, что каждый из нас уже волшебник. Я очень честно отношусь ко всему, что делаю, но спокойно. Делаю максимально, что от меня зависит — а дальше будь что будет. И не предаю себя. Все, что противоречит душе я не делаю.

– Вы занимаетесь интересными видами спорта: яхтинг, сёрфинг. Расскажите, были какие-то опасные ситуации? Вода таит в себе много тайн.

– Слава Богу не было. Шторм за опасные ситуации не считаю. На кайте, когда училась прыжки делать, сильно ударилась об воду, но по своей глупости. Но, вообще, я люблю жизнь. Здоровую в первую очередь. Поэтому не создаю ситуации, способные навредить.

– Как начать заниматься этим спортом? Насколько это сложно и дорого?

– Не сложно и не так дорого, как может показаться. Парусным спортом увлеклась лет в 18, когда в Крыму летом познакомилась с капитаном (с тех пор дружим), и мы вышли в море вместе. Уходила одним человеком — вернулась другим. А кайтом — там же, в Крыму. Приехала на спот (место, где собираются кайтеры), купила обучение и начала кататься. Жила в палатке, со всеми на споте (для меня это почти покорение Эвереста. Я очень люблю комфорт), потому что не было лишних денег снимать гостиницу. Предпочла потратить их на приобретения навыка и ничуть не пожалела — жить в палатке на берегу моря — очень круто! Люблю пробовать все время что-то новое. Мне нравится узнавать себя, знакомиться с собой.

– Вы много путешествуете и говорите, что умеете экономить. Дайте несколько советов, куда можно съездить недорого и на чем стоит экономить, а на чем — нет?

– Марокко, Турция, Вьетнам, Дагестан, Крым, Хакассия. Да много куда, все зависит от предпочтений. Всегда смотрю тур (если он есть) и этот же маршрут смотрю самостоятельно. Вместо такси — автобус. Много хожу пешком. Могу поесть на ходу, а не в ресторане. На гостиницах не экономлю, на музеях, раскопках и т.д. Если ехать — то обязательно смотреть. А еще, можно на прокат взять машину. Я всегда так делаю. Переезжаю из города в город и принадлежу сама себе.