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«Парень, а не хочешь для журнала сняться?»: актер Пётр Рыков рассказал о том, как стал знаменитым

editor
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Петр Рыков и Анфиса Чехова ТВ 3
Фото © пресс-служба ТВ-3

Популярный актер Пётр Рыков поделился простыми и вкусными рецептами горячих бутербродов с колбасой и сладких гренок в шоу Анфисы Чеховой на ТВ-3. 

Пётр родился в Великом Новгороде и первые годы жизни вместе с родителями провел в бараке на окраине города. Условия были более чем спартанские! По воспоминания артиста, на 40 комнат приходилось всего два туалета, причем один из них был перманентно сломан. Ну, а чтобы помыться обитателям барака приходилось ходить в общественную баню не реже, чем раз в неделю. Впрочем, по признанию Петра, он не страдал из-за бытовых сложностей.   

Нордический характер маленького мальчика проявлялся также в высоком уровне ответственности. С пяти лет он самостоятельно ходил в детский сад и в магазин за хлебом. Серьезный мальчик также легко чувствовал подвох со стороны взрослых. 

«В три года я “расколол” Деда Мороза, но для меня это не стало какой-то психологической травмой. Пришли Дед Мороз и Снегурочка, а я понял, что это мамина подруга со своим молодым человеком. Я им об этом сказал. Они пытались как-то отвертеться, а я ответил: «Ну, что вы… это же как-то глупо», – вспоминает Пётр. 

В Великом Новгороде Рыков прожил только первые несколько лет, и вскоре семья переехала в Смоленск. Здесь произошел «апгрейд» жилищных условий семьи – они перебрались в коммуналку. Уже в Смоленске Пётр поступил в две школы – общеобразовательную и музыкальную. К слову, именно музыка была его первой страстью, однако довольно быстро стало очевидно, что перспектив в этой сфере для Рыкова не много, поэтому он пошел учиться на лингвиста. А уже очень скоро попал в модельный бизнес. Его буквально «открыли» практически на улице. 

«Мы были проездом в Москве, и в клубе ко мне подошли с вопросом: «Парень, а не хочешь для журнала сняться?». А это был журнал «ОМ», – расскажет Пётр. 

Вскоре Рыков уже снимался для разных изданий по всему миру. Ну, а некоторое время спустя решил переквалифицироваться в актера.

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