Объявлен короткий список конкурса «Экранизация-2024»

Издательский сервис Rideró и Агентство Талантов StarDust объявили короткий список конкурса «Экранизация-2024». В короткий список финалистов четвертого литературного конкурса «Экранизация» вошли 10 произведений из 2745 заявок. Ключевыми жанрами стали драмы, комедии, приключения, городское фэнтези, мистика и исторический детектив.

В короткий список четвертого сезона «Экранизации» вошли:

«Каждые сто лет», автор Матвеева Анна (драма)

«#ЯЗемля», автор Попов Виктор (драма)

«32 фигуры», автор Логинова Александра (драма)

«Бюро Сновидений», автор Волчик Павел (городское фэнтези)

«Глушь», автор Кудряшов Алексей (мистика)

«Здорово наступит никогда», автор Бестугин Владимир (приключения)

«Изменю вашу жизнь», автор Борисова Евгения (комедия)

«ОТТОхни от магазинов», автор Мезенцева Татьяна (комедия)

«У мечты нет возраста», автор Невзорова Екатерина (приключения)

«Черный, как тайна, синий, как смерть», автор Бриолле Елена (исторический детектив)

Главным призом в новом сезоне станет договор с генеральным партнером конкурса — холдингом «СТС Медиа» на экранизацию произведения для одного-трех финалистов. В числе призов также закрытые питчинги с продюсерами «СТС Медиа», которые готовы работать как с крупными бестселлерами, так и с экспериментальными форматами.

«Каждое из произведений, попавших в шорт-лист, уже достойно и подходит для разработки в качестве основы фильма или сериала. Очень приятное чувство – понимать, что у нас такое количество действительно талантливых авторов. Россия остаётся не только читающей, но и пишущей страной. Ещё приятнее будет с кем-то из победителей сделать экранизацию!» – говорит директор по стратегическим коммуникациям «СТС Медиа», руководитель Экспериментального творческого объединения НМГ, сценарист Ким Белов.

«В этом году на всех отборочных этапах литературных произведений нам активно помогала продюсерская и редакторская команда Экспериментального творческого объединения НМГ. Они точнее понимают, какие произведения можно экранизировать для эфирных площадок холдинга. На наш взгляд, список финалистов получился довольно разнообразным. Есть именитые авторы, такие как Анна Матвеева, и начинающие писатели. А среди жанров — не только комедия, фэнтези и приключение, но и драма и детектив. Теперь с нетерпением ждем выбора нашего профессионального жюри и оценки тех литературных произведений, которые вошли в финал», – комментирует генеральный директор Агентства Талантов StarDust, продюсер Татьяна Беличенко.

Победители конкурса будут приглашены на награждение и публичную встречу с продюсерами и организаторами конкурса «Экранизация» на Международной ярмарке интеллектуальной литературы nonfictioNвесна.