Такая молодая, но уже мудрая MARU. Блогер с большой аудиторией, ее блог стал истинным убежищем, где можно забыть о повседневных проблемах и погрузиться в атмосферу позитива и радости. Но так было не всегда. В интервью MARU делиться с читателями ее прошлым: о детстве и отрочестве, о том, как она нашла себя в мире блогосферы.

– Мару, сейчас у молодежи такое разнообразие выбора для хобби и профессии, почему вы выбрали блогерство?

– Более пяти лет назад, я случайно стала блогером, и это было далеко не моим первоначальным планом. Все началось ещё в школе, когда меня занесло в актерский кружок. Я была тихой и зажатой девчонкой, но актерское искусство дало мне возможность выразить себя.

Затем, в университете, я попала в команду КВН. Это было больше попыткой избежать учебы, чем выбором карьеры. Но и здесь я обрела навыки, которые пригодились мне позже.

После окончания университета я устроилась работать руководителем отдела снабжения инженерной сантехники. Это была серьезная работа, но в какой-то момент я решила снять ролик о том, как люди ведут себя во время ссор. Это было чисто развлекательным проектом, и я не ожидала, что он получит такой отклик.

Ролик стал популярным, и это вдохновило меня создавать больше контента. Сначала мы с друзьями снимали шоу для YouTube, скидывались на съемочную команду и просили помощи у друзей. Мы жили этим делом и наслаждались каждым моментом.

С развитием социальных сетей я также стала развивать свой блог. И вот теперь, спустя все эти годы, это стало моей профессией и самым любимым делом в моей жизни. Блогерство дало мне шанс выразить себя, делиться своими идеями и вдохновлять других. Это был неожиданный путь, но он привел меня к моей страсти и успеху в мире онлайн-контента.

– И все же, это для вас хобби или профессия?

– Недавно, на семейной встрече, мой племянник уловил момент, когда я ушла от стола, чтобы снять рекламный ролик. Ему 20 лет, и он сказал мне: «Марочка, сколько тебя помню, ты всегда снимаешь ролики». Эта фраза улыбнула меня, действительно, я так давно этим занимаюсь, что это стало частью меня. Покупать сантехнику мне тоже нравилось, но все же я чувствовала себя не на своем месте. Здесь же, я вроде и работаю каждый день, но и не работаю одновременно. Не знаю как объяснить, я просто делаю то, что люблю.

Но важнее всего, что блогерство не раздражает меня. Я могу заниматься этим каждый день, будь то обычный день или праздник. Я не разделяю грани между хобби и профессией, потому что мое хобби стало моей профессией.

Конечно, у меня есть и другие хобби. Я люблю ходить в походы, смотреть сериалы и недавно стала много читать. Но благодаря своей профессии, я могу организовать свой день так, чтобы уделять время и работе, и интересным мне делам. В этом и заключается моя уникальность - я могу сочетать профессиональную деятельность и увлечения, которые приносят мне радость.

– Как вы выбираете темы для своих роликов и постов?

– Мой день начинается с тщательного осмотра контента в социальных сетях. Ведь я управляю девятью аккаунтами, и это означает, что контента мне приходится смотреть много. Это необходимо, чтобы оставаться в тренде, потому что контент меняется настолько быстро, что тренды сменяются буквально каждый день. И быть актуальным - это ключевая часть моей работы.

С профессией блогера юмор влился в мою жизнь, мой мозг начал воспринимать ситуации по-особому. Когда что-то интересное происходит в моей жизни, я не реагирую эмоционально, как большинство людей. Вместо этого я думаю: «Какая забавная ситуация! Это можно снять!» Поскольку я по своей природе оптимистичный человек, в моей повседневной жизни происходит полно смешных моментов, и оттуда появляются идеи для моих роликов.

Часто случается так, что я останавливаюсь посреди дороги, чтобы записать идею в мои Заметки на телефоне. Потом, перед сном, я пересматриваю эти записи и разрабатываю сценарии для будущих роликов, планируя свои съемочные дни на недели вперед.

– Что сейчас является успехом в ведении блога, и как конкретно вы измеряете результаты работы?

– Успех - это путешествие, наполненное случайностями и трудами, которое приводит к совершенствованию и достижению поставленных целей. Для меня, успех начался с того момента, когда я случайно оказалась на работе в телевидении. Это была первая ступенька, которая привела меня к человеку, предложившему совместное шоу.

Но успех - это не только счастливые случайности. Это труды, направленные на самосовершенствование и развитие. Мой блог стал одним из способов достижения успеха. Я помню, как с гордостью праздновала свои первые 100 000 подписчиков, но успех не останавливается на одной точке. Сегодня у меня 550 тысяч подписчиков, и это тоже успех.

Успех измеряется не только цифрами, но и личным ростом. Когда я смотрю назад на год и осознаю, насколько я изменилась и что достигла, это значит, что я двигаюсь в правильном направлении. Уверенность в себе, умение быстро запоминать текст, увеличение дохода - все это признаки того, что ты на пути к успеху. И так, успех - это не конечная точка, это постоянное движение вперед, непрерывное совершенствование и стремление достичь большего.

– Вы человек медийный, с какими трудностями вы сталкиваетесь или сталкивались? Поделитесь историей.

– Медийность с собой приносит свои трудности. Прежде всего, это ощущение ответственности. Раньше, возможно, я не думала о ней, но сейчас мне приходится немного следить за своей речью и поведением. Я осознаю, что множество людей смотрят на меня или возможно ориентируются.

– Как вы справляетесь с негативом и критикой, как это влияет и влияет ли на вас и ваше творчество?

Между прочим, вторая трудность - это комментарии. Когда за тобой наблюдает большая аудитория, ты сталкиваешься как с поддержкой, так и с критикой. Это нормальная часть медийной деятельности.

Я научилась смеяться над собой, и мало что может меня задеть, а на злые комментарии я часто отвечаю с сарказмом или юмором. Но конечно же, я человек эмоциональный и иногда негативные и необоснованные комментарии могут затронуть. Особенно, когда они бывают жестокими. Это может испортить мне настроение, но буквально на пару минут.

– Как вы относитесь к коллаборациям и планируете ли вы? Если да, то с кем?

– Совместная работа всегда приносит интересные результаты. Благодаря коллаборации с папой Гариком Угариком родился успешный сериал, и это был настоящий творческий подарок. Сейчас я задумываюсь о новой совместной работе, на этот раз с актерами театра и кино. Уже имела удовольствие сниматься с такими талантливыми артистами, как Олеся Железняк, Наталья Бочкарева, Родион Газманов, Джигурда и Юлия Михалкова. Этот опыт был захватывающим. Сейчас думаю о сотрудничество с актером Аристархом Венесом, продумываю идею сценария.

– Если бы не блогерство, то что?

– Да все что угодно. У меня всегда было стремление заниматься разными делами и развиваться в различных сферах.

В начале моего пути, я попробовала себя в роли телевизионного редактора. Затем открыла свое собственное рекламное агентство, после этого, я работа в снабжении инженерной сантехникой, что добавило в моей жизни знаний в другой области. В то же время, я всегда помогала папе в его предпринимательских начинаниях. Теперь, имея такой богатый опыт и знания, я работаю над созданием своей «подушки безопасности». Она позволяет мне экспериментировать и мечтать о будущих проектах, включая открытие салона по грумингу животных. Хотя я только начинаю вникать в это дело, моё страстное желание и опыт в разных сферах делают меня уверенной в том, что это может стать еще одним успешным этапом в моей разнообразной карьере.

– Как ваша семья относится к вашей деятельности? Есть ли у вас молодой человек, как он относится?

– Моя семья всегда была моим надежным опорным пунктом в мире блогерства. С самого начала, мои родители проявляли поддержку и веру в мои усилия. Впрочем, в период пандемии COVID-19 был небольшой момент, когда мама выразила некоторые опасения и спросила, не стоит ли мне найти обычную работу. Но благодаря моей настойчивости, я смогла преодолеть этот момент, и вскоре все стабилизировалось.

Теперь они очень гордятся моими достижениями и следят за моей карьерой с интересом. Моя мама даже стала моим самым активным подписчиком, оставляя комментарии и лайкая все мои посты. Ежедневно она присылает мне различные сценарии и идеи для будущих съемок. Бывает, что утром я получаю её звонок со словами «Я придумала такой смешной ролик, обязательно сними с папой». Это невероятно вдохновляюще чувствовать не только поддержку семьи, но и их активное участие в моем творческом процессе.

– Какой самый смелый поступок в вашей жизни?

– Я росла как эксцентричный ребенок, полный решимости и непокорности. В детстве мне нравилось лазить по деревьям, исследовать гаражи и бродить по лесам. Но по мере взросления я стала осторожнее и начала думать дважды, прежде чем творить безумства. Однако, когда я праздновала достижение миллиона подписчиков на одной из социальных платформ, пришлось взять себя в руки и проявить смелость. Я решила совершить прыжок с парашютом и снять видео в небе. Надо было быть смелой ради того, чтобы запечатлеть невероятный момент. После прыжка я долго материала себе в голове, целовала землю, но была очень горла собой, я ощутила, что внутри себя вновь та смелая девочка, которая готова покорять мир.

– Поделитесь творческими планами на ближайшее будущее?

– У меня много планов на будущее, и в данный момент моя команда и я сосредотачиваем усилия на развитии и продвижении моего шоу "Не Ври"на YouTube. Мы вложили много времени и энергии в создание этого проекта, и сейчас наш приоритет - сделать его ещё успешнее.

Кроме того, я готовлюсь к выпуску своего первого трека, и, как оказалось, это далеко не так легко, как кажется. Но я готова учиться и развиваться в этой области, несмотря на сложности.

В ближайшем будущем я также планирую развивать сериал с папой. Пока мы создаем короткие ролики, но я думаю, что настало время взяться за более крупные и увлекательные сюжеты. У меня много идей и амбиций, посмотрим, что меня ждёт.

– Какой самый полезный совет вы получали?

– В школьные годы мои драки были частым явлением, и они происходили как среди девочек, так и среди пацанов. Кажется, что тогда я не умела находить слова для разрешения конфликтов, и мой первый инстинкт всегда был пускать в ход кулаки. Были и случаи, когда парни угрожали мне «розочкой» но, к счастью, взрослые вовремя вмешивались, и ситуация утихла.

Однажды, после очередной драки с одноклассницей, моя учительница по русскому языку застала меня на перемене. Её лицо было наполнено спокойствием, но в нем было и что-то и усталое. Она приготовилась сказать мне что-то важное и произнесла фразу, которая навсегда осталась в моей памяти: «Когда ты хочешь как-то поступить, остановись и спроси себя честно, оно мне надо?». Не могу объяснить почему, но её немного комичный вид и выражение лица сделали это высказывание особенно запоминающимся.

Этот совет мне помог избежать многих ненужных проблем, я всего лишь задавала себе вопрос «Оно тебе надо?».

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