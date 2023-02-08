Государственный исторический музей представил обновленную постоянную экспозицию Золотой кладовой

Кладовая – слово, которое как нельзя лучше подходит к собранию уникальной коллекции предметов декоративно-прикладного, ювелирного искусства, образцов оружия, подарков, памятников религиозного искусства Исторического музея, ибо главное здание – образец традиционной русской архитектуры.

Ко дню рождения музея посетители могут увидеть около 400 предметов, среди которых можно выделить уборы икон «Спас Вседержатель» и Богоматерь «Смоленская». Представляет интерес и чарка Петра I, выточенная самим императором (не забываем, что он был на все руки мастер) и подаренная князю М.П. Гагарину за отменную организацию празднеств в честь победы в Полтавской битве. Чарку украшает роскошная оправа из червонного золота, а также 350 бриллиантами.

Жалованные награды, выданные за особые заслуги, образцы нумизматики, первое печатное издание Евангелия на грузинском языке, скульптура царя Давида – второго после Саула правителя Израиля, а кроме этого письменные столы, дамские столики, сервизы, часы, табакерки, вазы, богато украшенные мастерами Западной Европы. Всё можно рассмотреть в специальных стеклянных витринах. На мониторах же расположены не только изображения шедевров из коллекции музея, но и сопроводительное описание экспонатов.

Марина АБРАМОВА

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