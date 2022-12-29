Московские музеи подготовили новогоднюю программу на каникулы

В московских музеях и выставочных залах с 1 по 8 января пройдет более 40 мероприятий, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Для юных горожан, их родителей и гостей столицы подготовили новогоднюю программу, в рамках которой состоятся литературные чтения, занятия, посвященные знакомству с творчеством русских писателей и художников, мастер-классы и многое другое.

«На новогодних каникулах городские музеи и выставочные пространства приглашают москвичей и туристов на познавательные лекции, обсуждения литературных произведений и творческие мастер-классы. Программа обширная, каждый сможет подобрать для себя увлекательное мероприятие. Всего их запланировано больше 40», — отметила Наталья Сергунина.

3 января в 12:00 и 8 января в 14:00 Московский государственный музей С.А. Есенина приглашает всех желающих на интерактивную программу о зимних забавах на Руси «Бабушкины сказки, или секреты Рождества и новолетия в былые времена». Гости посмотрят кукольный вертеп, примерят на себя роль хозяев деревенского дома, послушают сказки и стихи Сергея Есенина, отгадают загадки и попьют чай из самовара.

3 января в 12:00 в Галерее Ильи Глазунова пройдет мастер-класс по созданию игрушки из ткани «Зайчик. Символ года — 2023». Участники познакомятся с традицией изготовления тряпичных кукол. Процесс их создания в старину воспринимался, как дело, требующее доброго настроя. 5 января в 15:00 состоится занятие по созданию зимнего пейзажа, на котором каждый участник нарисует картину по мотивам работ художника Ильи Глазунова. Сначала участники на небольшой экскурсии познакомятся с его творчеством и работами, а затем каждый сможет повторить картину в технике рисования пластилином.

5 января в 12:00 в галерее «Солнцево» будет работать рождественская мастерская. Посетителям предложат научиться делать елочные украшения и поздравительные открытки в технике скрапбукинг. С мастер-классов участники уйдут с оригинальными поделками, которые могут стать подарками на Рождество.

5 января в 16:00 в галерее «Беляево» пройдет мастер-класс «Магия головоломок». Он поможет развить логическое и пространственное мышление через решение нестандартных задач.

6 января в 19:00 состоятся выступления лауреатов «Стипендии имени А.Н. Скрябина» в одноименном музее. 7 января в 12:00 в музее-заповеднике «Коломенское» горожан и гостей столицы приглашают на рождественскую программу.

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