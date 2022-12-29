В Государственном литературном музее представлена выставка «Приключения Шерлока Холмса в России»

Истории Артура Конан Дойла о самом известном английском частном детективе любят и читают у нас очень давно. ГМИРЛИ имени В. И. Даля совместно с музеями, библиотеками и архивами России преобразили Дом Остроухова в квартиру на Бейкер-стрит. Но не только…

Залы особняка посвящены прежде всего самой личности Холмса, заметим, не только детектива. Музыка, наука, старая добрая Англия сопровождали по жизни нашего любимого сыщика. Посетитель увидит открыточные виды Лондона, принадлежности для химических опытов, гербарии, «пеструю ленту», предоставленную Государственным биологическим музеем имени К.А. Тимирязева, в начале рассказа о Холмсе, велосипед на двери. Отметим и факт весьма недурной игре Холмса на скрипке (инструмент также присутствует в экспозиции).

Шерлок Холмс и персонажи Конан Дойла не раз еще по пути выставки отразятся в переводах, высказываниях великих, старинных книгах из РГБ, тонких иллюстрациях, театральных и киновоплощениях (любопытны эскизы С. Эйзенштейна, предоставленные ГЦТМ им. А.А. Бахрушина). Мы все знаем и помним знаменитейшую экранизацию Игоря Масленникова (заметим, дочка Конан Дойла видела данный фильм, оставшись исполнением Ливанова очень довольной). Шерлоком Холмсом в советском кинематографе был и Николай Волков, сыграв в двухсерийном черно-белом телефильме «Собака Баскервилей». Материалы фотопроб киностудии «Ленфильм» позволяют увидеть в образе Холмса и Александра Кайдановского. Одним словом, Холмс был и есть очень разный.

Выставка завершит работу 26 марта 2023 года.

Марина АБРАМОВА

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