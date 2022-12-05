Праздник дружбы и традиций или XXXIX Осенний Бал МГИМО

Что такое бал для современного человека, привыкшего к суете, технологиям и удобной немаркой одежде? Возможность ненадолго попасть из будней в сказку, почувствовать красоту мгновения, тепло встреч и улыбок… А еще добрые традиции многих поколений, достойныевосхищения и уважения. Все это подарили гостям Культурного центра Московского государственного института международных отношений (МГИМО) организаторы XXXIX Осеннего Бала, который состоялся 26 ноября, в последние выходные осени.

По-зимнему морозный вечер стал теплым и солнечным благодаря мелодиям благородных вальсов, веселой кадрили, жизнерадостных румбы, самбы, ча-ча-ча, летки-енки и многих других танцев. Организаторы и гости бала не раз беседовали о простых и вечных ценностях: достоинстве, красоте, духовности, бережном отношении к традициям родной страны. Наверное, именно эти ценности создали неповторимую атмосферу дружбы и единства, прославившую МГИМО не меньше преподавателей, выпускников и научных достижений.

XXXIX Осенний Бал МГИМО состоялся благодаря труду, талантам и энергии руководителя студии бального танца Культурного центра МГИМО и распорядителя Бала Татьяны Николаевны Докукиной, а также Дмитрия Владимировича Федина, Елизаветы Алексеевны Гузновой и Ивана Денисовича Брежнева. Почетными гостями вечера стали: заслуженный художник России, член рабочей группы Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, военный герольдмейстер ФСО России, член геральдической комиссии г. Москвы Николай Иванович Уколов; и.о. начальника управления по воспитательной работе Хасан Хамед Фавазович; представитель Офицерского Бала Василий Борисович Филин и его супруга Софья Владимировна Мычко-Мегрин; почетный член Ассоциации выпускников МГИМО, главный специалист службы по работе с организациями зарубежных юрисдикций ПАО «Транснефть» Екатерина Валерьевна Назаренко; меценат, общественный деятель, основатель Международного благотворительного фонда имени Н.Ф. фон Мекк Денис Андреевич фон Мекк; основатель Школы этикета Анастасии Бахтиной Анастасия Игоревна Бахтина.

Сказка неизбежно сменяется буднями, но воспоминания о ней остаются навсегда. Покидая гостеприимные стены Культурного центра МГИМО, хочется верить, что вскоре здесь вновь состоится праздник дружбы и традиций, а юбилейный Весенний Бал объединит и познакомит множество людей, неравнодушных к истории и культуре России.

Фото – Мария ПЕТРЯЕВА, Екатерина КОЖАНОВА, Антон ВОРОНОВ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.