Музей «Новый Иерусалим» вошел в лонг-лист престижной премии в двух номинациях

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Объявлен лонг-лист X Премии The Art Newspaper Russia. Победители выбираются в пяти номинациях: «Выставка года», «Музей года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад».

новый иерусалим

Подмосковный Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» вошел в лонг-лист престижной премии в двух номинациях – номинация «Музей года» и номинация «Выставка года».

Шорт-лист премии будет объявлен в марте, а награждение состоится 6 апреля в Гостином Дворе.

Премия The Art Newspaper Russia учреждена в 2012 году. Миссия Премии – выражение публичного признания представителям художественного сообщества за достижения в области искусства за прошедший год и продвижение российского искусства за рубежом. Приз – скульптура в виде перекрещивающихся, как стрелки часов, лондонского Биг-Бена и Спасской башни Московского Кремля подчеркивает синхронизацию России с мировым художественным процессом.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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