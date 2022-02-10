На смерть поэта. Музей-заповедник А.С.Пушкина проведет акцию «У зажженной свечи»

Музей-заповедник А.С.Пушкина вместе со всеми пушкинскими музеями страны проведет традиционную акцию «У зажженной свечи».

10 февраля, в день памяти Александра Сергеевича Пушкина, Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина присоединится к российским пушкинским музеям и проведет акцию «У зажженной свечи».

В 14.45 состоится минута молчания, затем пройдет возложение цветов к памятнику поэту, после чего каждый сможет прочитать запомнившиеся ему стихи из богатейшего собрания великого русского классика.

Дворец усадьбы Вязёмы и усадебный дом в Захарове 10 февраля работают бесплатно.

27 января 1837 года стал роковым днем в истории русской культуры. В этот день за Черной речкой под Петербургом Александр Пушкин в поединке чести стрелялся с французом Жоржем Дантесом. Два дня спустя, 29 января (10 февраля по новому стилю), сердце смертельно раненного на дуэли поэта остановилось…

По традиции 10 февраля все пушкинские музеи страны работают в режиме «открытых дверей». В 14.45 (в это время остановилось сердце поэта) на всех пушкинских площадках объявляется минута молчания.

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