Музей по-новому расскажет о «Сплетении судеб»

В Суз­да­ле про­дол­жа­ет­ся рабо­та над вос­со­зда­ни­ем экс­по­зи­ции, посвя­щён­ной режис­сё­ру филь­ма «Андрей Руб­лёв» Андрею Тар­ков­ско­му и его дру­гу, ита­льян­ско­му сце­на­ри­сту Тони­но Гуэр­ре. Новые пред­ме­ты, кото­рые посту­пи­ли в фон­ды музея-запо­вед­ни­ка, помо­гут луч­ше узнать и понять тай­ные смыс­лы жиз­ни двух этих вели­ких людей, а так­же тех, с кем они созда­ва­ли свои шедевры.

Зна­ме­ни­тый актёр Нико­лай Бур­ля­ев сыг­рал десят­ки ролей, но до сих пор пом­нит первую встре­чу с Андре­ем Тар­ков­ским. Фильм «Ива­но­во дет­ство» пол­но­стью поме­нял миро­воз­зре­ние моло­до­го арти­ста. Рабо­та с Тар­ков­ским так повы­си­ла план­ку вос­при­я­тия насто­я­ще­го кино, что впо­след­ствии не раз застав­ля­ла актё­ра отка­зы­вать­ся от ролей, кото­рые не ложи­лись ему на сердце.

В музей-запо­вед­ник Нико­лай Бур­ля­ев пере­дал вещи из сво­е­го архи­ва. Осо­бую цен­ность пред­став­ля­ют фото­гра­фии со съё­мок филь­ма «Андрей Руб­лёв» и про­грамм­ка с пре­мье­ры этой кар­ти­ны. Изна­чаль­но моло­до­му актё­ру не пред­на­зна­ча­лась роль Бори­с­ки, но с помо­щью дру­зей из съё­моч­ной груп­пы и неболь­шой хит­ро­сти он всё же стал играть слож­ную роль чело­ве­ка, кото­ро­му пред­сто­я­ло путём проб и оши­бок прий­ти к ново­му зна­нию. Бори­с­ка в ито­ге научил­ся выли­вать коло­ко­ла. Сам Нико­лай Бур­ля­ев видит в этом глу­бо­кий смысл. Андрей Тар­ков­ский так же сни­мал «Андрея Руб­лё­ва» – по наи­тию, по ука­за­нию свы­ше, на про­тя­же­нии все­го филь­ма гово­ря о Боге, но не назы­вая его.

Ещё один пода­рок музей-запо­вед­ник полу­чил от масте­ров Санкт-Петер­бург­ской Ака­де­мии худо­жеств. Диплом­ная рабо­та Люд­ми­лы Дува­но­вой – порт­рет Андрея Тар­ков­ско­го – бла­го­да­ря дого­во­рён­но­стям с рек­то­ром Ака­де­мии Семё­ном Михай­лов­ским будет укра­шать вос­со­здан­ную экс­по­зи­цию. На кар­тине Андрей Тар­ков­ский пред­став­лен в окру­же­нии сво­их работ. Гене­раль­ный дирек­тор Вла­ди­ми­ро-Суз­даль­ско­го музея-запо­вед­ни­ка Свет­ла­на Мель­ни­ко­ва счи­та­ет, что эту кар­ти­ну мож­но назвать ретро­спек­ти­вой филь­мов Тар­ков­ско­го. И ей кажет­ся, что порт­рет ста­нет эпи­цен­тром новой экс­по­зи­ции, где будет глу­бо­кий рас­сказ о жиз­ни вели­ких художников.

В музей-запо­вед­ник так­же попа­ли лич­ные вещи ком­по­зи­то­ра Вяче­сла­ва Овчин­ни­ко­ва, кото­рый напи­сал музы­ку к филь­му «Андрей Руб­лёв». Вдо­ва маэст­ро пере­да­ла в музей его первую дири­жёр­скую палоч­ку, очки, часы и секун­до­мер. По мне­нию Свет­ла­ны Мель­ни­ко­вой, напол­не­ние экс­по­зи­ции веща­ми тех людей, кто участ­во­вал в про­цес­се созда­ния филь­ма наравне с Тар­ков­ским, сде­ла­ет её более пол­ной и инте­рес­ной для посетителей.

В Суз­да­ле уже завер­ша­ют­ся рабо­ты по рестав­ра­ции поме­ще­ния, где ранее уже рас­по­ла­га­лась экс­по­зи­ция «Спле­те­ние судеб». Музей­щи­ки очень наде­ют­ся закон­чить её к 18 мая, что­бы на свой про­фес­си­о­наль­ный празд­ник пре­под­не­сти жите­лям и гостям Вла­ди­мир­ской обла­сти осо­бен­ный подарок.

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