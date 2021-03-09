Tempora mutantur или почему живопись концептуального символизма актуальна сегодня

Определение изобразительного искусства как визуального изложения опосредованного восприятия достаточно полно характеризует весь процесс. Оно раскрывает как само явление, происходящее вне сознания художника, роль художника в передаче этого явления, а также используемые художником приемы, типа цвета и линии. Но вот что удивительно в этой связи. Практически не отрицая логичности определения, выводы из него встречаются, что называется, «в штыки».
Евгений Гегузин. Убить Билла 2. Kill Bill 2. 2005. Acrylics & Foam on canvas. 100x100 cm
Идея Платона, что весь окружающий нас мир достаточно иллюзорен, поскольку доступен нам лишь через органы чувств, через ощущения — не является откровением. В то же время, интерпретация этих ощущений зависит от уровня организации индивидуума, и что-то позитивное для одного может оказаться негативным, либо несущественным для другого. Не следует забывать и о том, что художник, помимо природного дара творчества, также может отражать в своих работах господствующие в обществе, продуктом которого он является, представления об окружающем мире, актуальные на данный период.
Евгений Гегузин. Капо главный. Capo di tutti Capi. 2014. Acrylics on canvas. 100x100 cm
Пикассо сказал, что он рисует не то, что видит, но то что думает, подразумевая тем самым право художника на индивидуальное восприятие действительности. Именно поэтому, столь разнятся арт-объекты, созданные художниками разных эпох: меняется не только образ мира, но и его восприятие. Важно при этом понимать, что сам мир, при этом, остается постоянным, и новое восприятие является столь же иллюзорным, сколь и старое.
Евгений Гегузин. Рыба Пи. Fish P. 2016. Acrylics on canvas. 100x100 cm
Образы Боттичелли и Модильяни равноценны в этом смысле – и одинаково далеки от гипотетической реальности. Правда, последнего посадили бы на цепь (в лучшем случае) во времена Джотто Ди Бондоне за его художества, настолько они казались бы оскорбительными и не профессиональными, а работы первого уже скоро будут представлять лишь коллекционный интерес с точки зрения раритета. Все новое – это забытое старое, говорит древняя латинская поговорка, и, применительно к современности, многие, если не все, подходы и практики искусств уже описаны в истории.
Евгений Гегузин. Ван дер Бильд. Wonder Bild. 2018. Acrylics on canvas. 100x100 cm
Человеческое сознание охранительно консервативно – и именно этим объясняются многочисленные картины бесчисленных художников современности, вне зависимости от стиля и формата, построенных на сегодняшнем, достаточно парадоксальном, представлении о действительности. Одним из парадоксов современного мышления является противоречие между видимыми повсеместно круговыми формами (по М. В. Алпатову) и попытками втиснуть их в прокрустово ложе прямоугольных арт-объектов. Но достаточно изменить представление об окружающем мире – и художественная картина его также изменится, а предыдущие работы будут выглядеть, в лучшем случае, коллекционным анахронизмом.
Евгений Гегузин. Старина. Иерусалим. Old Line. Jerusalem. 2019. Installation. 205x205 cm
Живопись в эпоху квантовых компьютеров, есть метод познания, которому сложно оставаться в искусстве на позициях Ренессанса или Эллинизма, и, хотя динамика изменений сознания достаточно медленная, она неотвратима, пусть даже первенство в бегстве от формы в мир теней и красок принадлежит не французским импрессионистам, а древним египтянам. Можно смело сказать, что все искусство концептуально, понимая под этим, что в основе любого творчества лежит та или иная идея, тот или иной концепт, и любое художественное произведение несет на себе его отпечаток.
Евгений Гегузин. Мозаики Иерусалима. Jerusalem Mosaics. 2019. Art-collage. 140x140 cm
Cол ЛеВитт утверждал, что именно идея становится механизмом, создающим искусство, — и концептуальный символизм в искусстве является тому подтверждением. Именно концептуальный символизм в изобразительном искусстве предоставляет нам сегодня наиболее современные практики: использование символа, как наиболее ёмкого образа, кругового движения, как наиболее полного способа передачи гармонии и пространства, а также рельефного моделирования. Tempora mutantur et nos mutantur in illis – времена меняются и мы меняемся вместе с ними.
Евгений Гегузин. Маска. The Mask. 2020. Acrylics on canvas. 100x100 cm
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