Новая интерактивная экспозиция откроется на ВДНХ в День города

Ко Дню города в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ открывается новая постоянная экспозиция «Авиация. Мечты о полете». Она начнет работать 10 сентября. На выставке будет представлено более 90 макетов отечественных самолетов и мультимедийных объектов, рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Выставка посвящена истории развития авиации. Ее главная особенность — интерактивность. Так, с помощью симулятора посетители смогут поуправлять самолетом, а кинетическая инсталляция покажет принцип работы крыльев летательных аппаратов. Помимо этого, гости увидят макеты советских и российских разработок. Некоторые из них создавались больше двух лет», — уточнила Наталья Сергунина.

Среди моделей — биплан По-2, который запустили в производство в 1927 году, Ту-144 — советский сверхзвуковой авиалайнер, Ан-22 — самый большой в мире турбовинтовой транспортный самолет, а также первый отечественный пассажирский реактивный самолет Ту-104, самолет-амфибия Бе-200, вертолет Ка-62 и другие. На выставке расскажут, как создавались первые парашюты, воздушные шары, махолеты и планеры, какие технологии применялись раньше, и какими инженеры пользуются сегодня.

Все желающие смогут совершить интерактивный полет над ВДНХ, изучить демонстрационную модель кабины российского авиалайнера МС-21, а специальная программа позволит даже сконструировать собственный самолет.

Посетить новую экспозицию можно в часы работы центра «Космонавтика и авиация» (вторник-воскресенье с 11:00 до 22:00).

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