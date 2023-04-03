В Москве отреставрировали дом-музей Антона Чехова

Дом-комод на Садовой-Кудринской знаком нам всем. Здесь врач и писатель Антон Чехов прожил четыре года, став уже известным, отсюда отправился на остров Сахалин. Здесь же бывали многие его современники и друзья: Федор Шаляпин, Владимир Гиляровский, Исаак Левитан, Петр Чайковский, Федор Шехтель.

Именно в этом флигеле Чехов написал многие рассказы, повесть «Степь», пьесы «Леший», «Предложение», «Свадьба», «Медведь», «Иванов». Сейчас же посетителей встречает театральное фойе, где можно увидеть афиши спектаклей писателя и драматурга, поставленных в разных странах мира – Италии, Германии, Израиля, Франции. Отдельного внимания заслуживают специальные прозрачные брикеты, на которых просматриваются сцены чеховских пьес. Конечно, сохранена мемориальная часть дома, а в специальных ящичках можно ознакомиться с предметами богатого фонда музея (второго по величине в мире после Ялты): от запонок до свидетельств о гонорарах за рассказы.

Еще один тематический раздел – «Чеховская Москва», места, где жил и бывал Антон Чехов, высказывания его друзей, современников также можно прочитать в одном из залов. Отдельным подарком для посетителей стала выставка «Художник должен быть свободен»: «Чеховы-художники». Их в роду было немало, начало же было положено предками как по материнской, так и по отцовской линиям – те были иконописцами. Живописцами были и братья писателя, а также сын и внук Михаила Чехова.

Марина АБРАМОВА

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