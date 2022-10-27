Музей-заповедник «Горки Ленинские» приглашает на спектакль-экскурсию «Ожившие тени старой усадьбы»

4 ноября, во время «Ночи искусств», гостей музея-заповедника «Горки Ленинские» ждет сюрприз.

На необычном спектакле-экскурсии «Ожившие тени старой усадьбы» посетителей встретят бывшая владелица усадьбы Зинаида Морозова, архитектор Федор Шехтель и писатель Максим Горький. Вместе с ними желающие спустятся в подземелье усадьбы и узнают его тайны, услышат легенды, связанные с домом.

Парадная гостиная оживет музыкой и стихами начала XX века, споры о высоком нарушат покой старых книг в библиотеке. Свои истории, связанные с усадьбой, расскажут и Владимир Ильич Ленин с Надеждой Константиновной Крупской. Спектакль будет длиться дольше обычной экскурсии и займет один час.

В организации спектакля участвовали научные сотрудники музея-заповедника и артисты ведущих театров столицы из театрального проекта «Живая суббота», в реализации которого участвуют актеры Ленкома, Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, Театра им. Моссовета, Студии театрального искусства и других театров.

Усадьба Горки, выбранная местом проведения действия, – главный объект музея-заповедника «Горки Ленинские». Живописные окрестности, неповторимая архитектура и уникальная история усадьбы вызывают неподдельный интерес у посетителей заповедника.

В разное время Горками владели представители старинных дворянских фамилий: Наумовы, Трубецкие, Белосельские, Бекетовы, Бутурлины, Дурасовы, Писаревы. Лопухины. Формирование архитектурно-паркового ансамбля усадьбы относится к первой трети XIX века.

В 1909 г. усадьбу приобрела вдова известного русского мецената Саввы Тимофеевича Морозова – Зинаида Григорьевна, к тому времени ставшая женой московского градоначальника Анатолия Анатольевича Рейнбота. При ней архитектурно-парковый ансамбль был реконструирован по последним новшествам в области технического прогресса.

25 сентября 1918 года в усадьбу впервые приехал глава первого советского правительства – началась ленинская эпоха истории Горок.

Где? Московская область, Ленинский г.о., р/п Горки Ленинские, ул. Центральная, д. 1.

Начало в 17.00, 19.00, 21.00.

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