В России покажут «Под облаками» – фильм-номинант на гран-при «Недели критиков» Каннского кинофестиваля

3 ноября в российский прокат выходит фильм «Под облаками», ставший первой полнометражной работой режиссеров Жюли Лекустр и Эммануэля Марре. Фильм получил приз Gan Foundation Support for Distribution на Каннском кинофестивале в 2021 году и номинирован на гран-при «Недели критики».

Картина повествует о стюардессе, путешествующей по Европе в поисках себя. В главной роли Адель Экзаркопулос – самая молодая обладательница «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля за роль в фильме «Жизнь Адель».

Мировая премьера фильма прошла 11 июля 2021 года на Каннском кинофестивале, в секции «Неделя критики». Российская премьера состоялась в октябре 2022 года рамках проекта «Артхаус: Эпизод 1» – совместной программы творческого объединения Arthouse и московского Дома культуры «ГЭС-2».

Комедийная драма о 26-летней стюардессе лоукостера, жизнь которой – рутина из полетов, клубов, выпивки, дейтинг-приложений, социальных сетей и одноразовых связей. Кассандра мечтает, что когда-нибудь найдет работу в крупной авиакомпании и будет летать в места ее мечты. Неожиданное потрясение заставляет Кассандру снова начать рефлексировать о мире, травмах из своего прошлого и о том, как все же достигнуть своей цели.

Режиссеры: Жюли Лекустр и Эммануэль Марре Эммануэль и Жюли живут и работают между Парижем и Брюсселем. В 2016 году Марре снял свой первый короткий метр – Le film de l’été, который получил приз Jean Vigo на Clermont-Ferrand Short Film Festival. В 2018 к Марре присоединилась Жюли Лекустр. Вместе они написали сценарий и сняли фильм Castle to castle.

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