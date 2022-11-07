Музейное объединение «Музеи наукограда Королёв» выиграло конкурс Благотворительного фонда Владимира Потанина

Музейное объединение «Музеи наукограда Королёв» стало одним из победителей третьего цикла конкурса на предоставление поддержки грантополучателям антикризисных конкурсов благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Победу принес мультимедийный проект «Болшевская коммуна: маленькая республика большой страны». Это виртуальный тур по территории, на которой в 1924– 1939 годах располагалось учреждение, известное как первый в мировой практике опыт массового перевоспитания правонарушителей в свободных условиях на основе труда и самоуправления.

Реализация проекта будет проходить в течение всего следующего года и станет своего рода подарком к 100-летию Болшевской трудовой коммуны в 2024 году.

Всего в третьем цикле конкурса приняли участие 74 победителя антикризисных инициатив «Общее дело», «Новое измерение» и «Школа филантропии» в номинации «Системный эффект». Экспертный совет выбрал 52 некоммерческие организации и культурные институции. Общая сумма грантовой поддержки составит более 50 млн рублей.

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