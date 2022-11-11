IV Фестиваль театров теней ShadowFest, который ежегодно проводит Московский детский театр теней, в 2022 году пройдёт с 18 по 20 ноября на двух площадках: на сцене Театра теней на Измайловском бульваре и на сцене присоединенного театра «Тень», расположенной по адресу — улица Октябрьская д.5.

Театр теней Moonlight. Зеркало троля

В этом году главной темой фестиваля станут этнические спектакли, основанные на национальном фольклоре разных народов — африканских, индейских, европейских сказках и притчах. Ведь театр теней — это тоже древнее традиционное искусство, уходящее корнями в глубь веков.

Также впервые на фестивале будет представлена инклюзивная программа: Театральная мастерская «Даунсайд ап» покажет фрагменты из теневых спектаклей с участием детей и подростков с синдромом Дауна.

В фестивале примут участие Театр обско – угорских народов «Солнце» (г. Ханты-Мансийск), Театр теней «Moonlight» (г. Санкт-Петербург), Театральная мастерская «Даунсайд ап», фольклорно-музыкальный театр «Ученый медведь» из Москвы, а также хозяева смотра — Московский детский театр теней.

В программе: премьеры, спектакли с китайскими и русскими теневыми куклами, древние традиции и современные медиа-технологии, мастер-классы для детей и родителей по теневому театру, а также образовательные лекции для взрослых.

Во время фестиваля в фойе Театра теней пройдет выставка художницы Марии Бохан «Тонкие миры». Мария Бохан – создатель авторских кукол, ведет занятия по теневому театру в Детском центре Тверского музея, автор теневых кукол к спектаклю «Так и не написанная история» в Московском детском театре теней.

Фестиваль проводится при поддержке Союза театральных деятелей Российской Федерации.

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