Владимиру Урину, генеральному директору Большого театра, 75!

Генеральный директор Государственного Академического Большого театра России Владимир Урин отмечает юбилей. С 75-летием его поздравил музыкальный продюсер, автор и ведущий видеоканала «Сады искусств», выходящего на видеоплатформе VK видео, Павел Токарев.

«Мне выпала удача познакомиться с Владимиром Георгиевичем в юности – он являлся Председателем государственной экзаменационной комиссии в ГИТИСе, на Продюсерском факультете которого я учился, – говорит Токарев. – Уже тогда я понял, что передо мной человек высокой эрудиции и глубокой культуры, профессиональнейший менеджер. После выпускных экзаменов именно он руководил нашим торжественным ужином, и было видно, что это человек старой закалки – в хорошем смысле слова: всегда позитивно настроенный, с тонким чувством юмора».

«Все наши последующие встречи, как в бытность Владимира Георгиевича директором музыкального театра имени Станиславского, и Немировича-Данченко, так и потом уже – Генерального директора Большого театра, только подкрепили мою убежденность в том, что это очень талантливый управленец с большой буквы, четкий и грамотный руководитель, с душой подходящий к каждому проекту, – продолжил Токарев. – Театр вообще сложный организм, а уж Большой театр – особенно. Для того, чтобы руководить таким творческим коллективом, надо быть уникальным человеком, личностью огромного масштаба. Именно таким и является Владимир Георгиевич».

«Он сделал репертуар Большого театра очень разнообразным, благодаря его труду, его таланту и умению, театр находится сегодня на столь высоком уровне», – подчеркнул Токарев.

Интервью с Владимиром Георгиевичем Уриным, читайте по ранее предложенной ссылке.

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