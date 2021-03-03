Джигурда и Анисина поженились во второй раз!

Известный актер и спортсменка сыграли долгожданную свадьбу! Как эпатажный артист встретил возлюбленную после года разлуки? Что подарили молодоженам? Во сколько обошелся праздничный образ невесты? Почему на торжестве не было детей знаменитой пары?

Никита Джигурда и Марина Анисина снова стали мужем и женой. Актер и фигуристка сыграли свадьбу во второй раз. Первое бракосочетание было в 2008 году, а спустя восемь лет супруги развелись. Спортсменка обвинила бывшего мужа в неадекватности. Мужчина уверен, что его жена попала под влияние людей, которые были против шоумена.

Потом бывшие супруги поняли, что не могут жить друг без друга.

«У нас бывают терки и разборки. Я называю нашу любовь нестерильной. Но если люди любят друг друга, то они воссоединяются», – уверен актер.

Церемонию бракосочетания переносили несколько раз. Всему виной суды по делу о наследстве Людмилы Браташ. Потом началась пандемия коронавируса. Влюбленные долго терпели, но решили больше не тянуть со свадьбой.

«Неделю назад мне позвонила Марина и сказала, что очень любит, хочет выйти за меня замуж. Франция была закрыта, а я остался в России», – поделился мужчина.

Джигурда два года подряд анонсировал предстоящий праздник. Шоумен обещал собрать весь бомонд за границей.

«Нам дают в подарок на два дня Шотландский замок, где состоится наша церемония бракосочетания», – хвалился артист.

В итоге роспись прошла в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Поклонники не удивились, когда увидели наряды молодых. Никита явился в расшитом золотом костюме от Вячеслава Зайцева, а Марина выбрала блестящее темно-коричневое платье с эффектным декольте.

На руках у жениха красовалось множество колец. Анисина все же нашла место для обручального. Молодожены признались, что не стали покупать новые кольца и обменялись своими старыми, которые приобрели 13 лет назад!

«С прошлой свадьбы кольцо осталось, черный бриллиант!» – показывает Джигурда.

Супруги пригласили на свое торжество не менее колоритных гостей: магов, шаманов, даму в наряде королевы красоты. На празднике был и адвокат Эльман Пашаев, с которым шоумен подружился во время суда над актером Михаилом Ефремовым.

Среди собравшихся не было самого дорогого для Марины человека – ее мамы. Ирина Евгеньевна с самого начала была против романа дочери с эпатажным актером.

«Мне прямо говорили: «Кто ты такой? У моей дочери был роман с принцем Монако». А я – космический принц и князь ведическо-славянской Руси. Я круче!» – заявил Джигурда.

Со временем Никита нашел общий язык со своей тещей. Но новость об их повторной свадьбе шокировала женщину.

«Это я предложила Никите расписаться, сообщила об этом маме. Ну, мама сказала, что я сошла с ума», – рассказала Марина.

Дети также не смогли присутствовать на свадебной церемонии. У дочери закончился срок действия паспорта. Мик-Анжель и Эва-Влада остались во Франции с няней.

«Дети очень просили, даже обиделись. Эва не хотела, чтобы свадьба была без нее, но так получилось», – говорит Джигурда.

Гости праздника заметили, что молодожены ведут себя словно юные влюбленные. Они не отходили друг от друга, ведь из-за пандемии не виделись целый год! Границы были закрыты.

«Это год воздержания! И со стороны богини Анис, и с моей стороны», – заявил шоумен.

Теперь возлюбленные планируют наверстать упущенное время.

«Она приехала три дня назад, я все эти дни не давал ей спать! Она говорит, что устала, но я так сильно соскучился», – откровенничает шоумен.

После ЗАГСа вся компания переместилась в индийский ресторан. Даже в этом заведении молодожены заказали истинно русские блюда: селедку с луком, соленья и мясные нарезки. Невеста переоделась в эффектное синее платье. Подружка невесты – певица Милена Дейнега сообщила, что свадебный образ спортсменки стоит сто тысяч рублей. Но Анисина не потратила ни копейки, это был подарок.

«Я организовала Мариночке сборы: прическу, макияж, косметологов», – рассказала артистка.

Молодоженам дарили, в основном, деньги. Но не обошлось и без оригинальных подарков. Никите и Марине презентовали картину с изображением мужского достоинства и кожаную плетку.

«Я подарила много всего, а главное – огромный букет роз в форме сердца. Этим подарком я решила пожелать влюбленным такой же огромной любви», – поделилась Милена.

«Время уже доказало, что между ними настоящая любовь. Это не первый год, когда они вместе, плюс у них есть общие дети», – считает фигуристка Мария Бутырская.

Несмотря на крепкую любовь, супруги не планируют жить вместе. Вскоре после свадьбы их ждет разлука – Марина вернется к детям во Францию, а Никита останется в Москве.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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