История о тех, кто сражается не в полях, а на экранах. О тех, чьи победы не видны миру, но от этого не становятся менее значимыми.
Глава 1: Первая кровь
Мои пальцы сжали геймпад так крепко, что суставы побелели. На экране мелькали предупреждения: «Низкий запас здоровья», «Боеприпасы на исходе».
— Давай, шевелись! — крикнул мне через гарнитуру Марк, мой напарник по команде.
Я не отвечал. Весь мой мир сейчас сузился до экрана, до этого проклятого коридора, где за каждым углом мог прятаться враг.
— Слева! — рявкнул кто-то.
Я рванул ствол в сторону, прицелился и нажал на курок. Выстрел. Попадание. Крики в наушниках — то ли мои, то ли противника.
— Убил! — выдохнул я.
Но радоваться было рано. Нашему отряду оставалось продержаться всего две минуты, а враги лезли, как зомби в дешёвом хорроре.
—Прикрывай тыл! — бросил я Марку.
— Я пытаюсь, чёрт возьми!
Экран дрогнул — рядом разорвалась граната. Здоровье упало до критического. Сердце колотилось так, будто хотело вырваться из груди.
—Последний раунд… — прошептал я.
Игра не прощала ошибок. Здесь либо ты, либо тебя.
И я выбрал первое.
Глава 2: Чёрный экран
Мы проиграли.
На экране вспыхнули красные буквы: «ЦЕЛЬ ПОРАЖЕНА». Я швырнул геймпад на диван и снял наушники. В ушах ещё звенело от криков команды.
— Это был чистый развод! — орал Марк в дискорде. — Они читали карту!
— Или мы просто облажались, — пробормотал я, глядя на статистику: 3 убийства, 7 смертей. Худший результат за месяц.
Телефон завибрировал. Пришло сообщение от Алисы:
«Опять рейд? Договорились же сегодня…»
Я зажмурился. Точно. Мы должны были пойти в кино. В третий раз за месяц я её кинул.
—Всё, я в офлайн, — бросил в голосовой канал и вырубил комп.
Тишина. Только тикают часы на стене. Я потянулся за банкой энергетика, но она была пуста. Как и мотивация.
За окном шёл дождь. Электронные вывески кафе через дорогу отражались в лужах. Я представил, как Алиса сидит там одна, смотрит в телефон и ждёт моего сообщения.
Но вместо этого взял другой геймпад — старую механическую клаву для «DarkStar», хардкорной MMO, где я был гильдмастером. Там меня знали. Там я значил что-то.
— Хотя бы здесь не буду лузером, — усмехнулся я и запустил клиент.
Но едва загрузился экран персонажа, как раздался звонок. Неизвестный номер.
— Алло?
— Слышал, тебя слили в «Гладиаторе»? — проговорил хриплый голос. —Есть предложение. Встречаемся завтра. Бар «8-bit». 20:00.
— Кто это?
— Тот, кто делает из лузеров чемпионов.
Щёлк.
Я уставился на телефон. Это шутка? Но откуда незнакомец знал про мой провал?
А потом я заметил как на мониторе «DarkStar» зависла надпись: «ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРЕРВАНО. ВАС ВЫЗВАЛИ НА ДУЭЛЬ.»
Глава 3: Бар «8-bit»
Бар «8-bit» пах жареным картофелем, дешёвым пивом и пластиком от старых игровых автоматов, расставленных вдоль стен. На экранах мелькали пиксельные демки ретро-игр, а за стойкой висел постер с надписью: «1UP — или умри пытаясь».
Я протиснулся между двумя заядлыми киберспортсменами, спорящими о балансе последнего патча, и огляделся. В углу, за столом с потрёпанным Street Fighter II, сидел мужчина лет сорока в чёрной толстовке с капюшоном. На груди — логотип легендарной, но давно распавшейся команды «Phoenix Down».
— Ты и есть тот парень, который звонил? — спросил я, подходя.
Он медленно поднял голову. Тёмные глаза, шрам над бровью.
— Садись, Семён.
Я вздрогнул. Он знал моё имя.
— Откуда ты…
—Ты играешь в «Гладиатора» три года, но так и не вышел из золотой лиги. В «DarkStar» у тебя гильдия из двадцати человек, но ты не можешь пройти рейд «Пламя Апокалипсиса». — Он отхлебнул кофе из треснувшей кружки. —А ещё ты слил девушку ради виртуальных очков. Классика.
Я сжал кулаки.
— Что тебе нужно?
— Ты хочешь быть лучшим? — Он достал из кармана флешку и положил её на стол. —Здесь программа, которая анализирует твои ошибки. Не читы. Не читает карту. Просто учит.
Я потянулся было к флешке, но он резко накрыл её ладонью.
— Но сначала — вопрос. Почему ты играешь?
Я открыл рот, чтобы ответить что-то банальное вроде «Это кайф» или «Я люблю игры», но слова застряли в горле.
— Потому что в игре я контролирую хоть что-то, — наконец вырвалось у меня. — В жизни я никто. А там… там я могу быть кем угодно.
Незнакомец усмехнулся.
— Неплохо. Но пока этого мало.
Он поднялся, оставив флешку на столе.
— Попробуй. Если не сольёшься на первом же уровне — встретимся снова.
Я схватил флешку.
— Как тебя зовут-то?
Он уже шёл к выходу, но обернулся:
— Раньше меня звали Жнец… А теперь… — зови меня Тренер.
Дверь захлопнулась. Я разжал пальцы — на флешке красовалась наклейка с надписью: «Кровь или пиксели. Выбирай».
Глава 4: Первый уровень
Флешка жгла карман всю дорогу домой. Я трижды останавливался, чтобы проверить — на месте ли она. Казалось, если я потеряю этот крошечный кусок пластика, то исчезнет и мой последний шанс.
Дома комп загружался мучительно долго. Я вставил флешку, ожидая увидеть стандартное окно с файлами, но вместо этого экран погас, а затем вспыхнул зелёным текстом на чёрном фоне:
>> ЗАПУСК СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ
>> АНАЛИЗ НАВЫКОВ…
>> ОБНАРУЖЕНО: 83% НЕЭФФЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
— Что за чёрт… — пробормотал я.
На экране возникло pixel-art лицо, напоминающее Тренера.
«Первый уровень: выжить 10 минут в «Клетке».
Правила простые — никаких вспомогательных интерфейсов, никакой перезарядки.
Умри — начнёшь сначала.»
Я хмыкнул. «Клетка» — это же мод для «Гладиатора», хардкорный режим, где спавнят волны ботов с идеальным аимом. Без интерфейса и подсказок? Это самоубийство.
Но курсор уже мигал над кнопкой START.
Первая попытка длилась 37 секунд. Я даже не успел понять, откуда пришёл выстрел.
Вторая — 1 минуту 12 секунд. Я запомнил позицию снайпера, но меня срезали с фланга.
К десятой попытке пальцы онемели, а в глазах стояли тёмные пятна. Но я начал замечать закономерности:
— Боты стреляют через 0.8 секунды после остановки
— Где-то есть слепая зона за разрушаемым покрытием
— Мои собственные привычки убивают меня
Я всегда отступал вправо. Всегда экономил гранаты «на потом». Всегда…
На семнадцатой попытке я продержался 9 минут 58 секунд.
— Давай же! — закричал я в пустую комнату, уворачиваясь от очереди.
На 10:03 экран заполнился золотыми буквами:
>> УРОВЕНЬ ПРОЙДЕН
>> ОШИБОК: 61% (ПРИЕМЛЕМО)
>> НАГРАДА: КООРДИНАТЫ
Координаты вывели на карту города — заброшенный интернет-клуб «Мозг», закрытый ещё пять лет назад.
В этот момент в скайпе всплыло сообщение от Алисы:
«Мы поговорим? Или я просто часть твоего загрузочного экрана?»
Я потянулся к клавиатуре, но тут же раздался звонок. Неизвестный номер.
— Поздравляю, — сказал Тренер. — Теперь ты готов увидеть правду.
Щёлк.
За окном завыла сирена. На флешке, которую я всё ещё держал в руках, замигал красный светодиод.
Глава 5: «Мозг»
Заброшенный интернет-клуб «Мозг» напоминал зловещую пародию на игровую локацию. Вывеска давно погасла, стены покрыты граффити с надписями «Game Over» и «Insert Coin to Continue», а заколоченная дверь скрипела на ветру, будто последний NPC умирающей MMORPG.
Я проверил координаты ещё раз — да, это место. Флешка в кармане странно вибрировала, словно живая.
— Ну и где тут вход? — пробормотал я, огибая здание.
За углом обнаружилась неприметная дверь с биометрическим сканером. На панели — пиксельное изображение старого смайлика 8-bit.
Флешка в руке вдруг зажглась зелёным.
>> ДОСТУП РАЗРЕШЁН
Дверь бесшумно отъехала в сторону, открывая тёмный коридор. Воздух пахнул озоном и пылью.
— Ладно… погнали.
Внутри оказалось нечто среднее между секретной лабораторией и геймерской берлогой. Десятки мониторов, серверные стойки, а в центре — кресло, похожее на капсулу виртуальной реальности.
— Добро пожаловать на тестирование альфа-версии.
Я резко обернулся. В углу, за столом с разобранными геймпадами, сидел Тренер. На этот раз без капюшона — седые виски, глубокие морщины вокруг глаз.
— Что это за место?
— Последний рубеж, — он поднялся и подошёл к капсуле. — Ты знаешь, почему проиграл в «Гладиаторе»?
— Потому что соперники читали…
— Нет. Потому что ты играл в игру.
Он щёлкнул пальцами. Мониторы ожили, показывая записи моих матчей.
— А они — жили в ней.
Кадры сменились — теперь на экранах были игроки топ-лиги. Их движения выглядели… неестественно. Слишком точными. Слишком быстрыми.
— Нейроинтерфейс? — догадался я.
Тренер усмехнулся.
— Хуже. «Кровь и Пиксели» — не просто программа. Это симбиоз.
Он подошёл ко мне вплотную.
— Хочешь перестать быть лузером? Садись в кресло.
В этот момент зазвонил телефон. Алиса.
Я посмотрел на Тренера, на капсулу, на мигающую флешку в руке.
— Что она делает?
— То, для чего создана, — он повернулся к мониторам. —Она учит. Но сначала… ломает.
На экране вспыхнуло предупреждение:
>> СИСТЕМА ГОТОВА
>> ВВЕДИТЕ КОМАНДУ
>> БУДЕТ БОЛЬНО? (Y/N)
Глава 6: Боль (Y/N)
Мой палец завис над клавиатурой. Телефон Алисы умолк, оставив после себя гулкую тишину.
— Что значит «ломает»? — спросил я, не отрывая глаз от мигающего курсора.
Тренер молча протянул мне фотографию. На ней — молодой парень с пустыми глазами, из носа течёт кровь. На шее — тот же логотип, что и на флешке.
— Второй испытуемый. Его мозг не справился с синхронизацией.
Я резко отшвырнул снимок.
— Ты предлагаешь мне стать подопытным кроликом?
— Я предлагаю тебе стать богом, — его голос внезапно зазвучал как-то неестественно, словно накладываясь сам на себя. — Представь: ты чувствуешь игру. Не управляешь персонажем — ты становишься им. Никаких задержек, никаких рефлексов — только чистое слияние.
Мониторы вокруг замигали, показывая ролики с киберспортивных турниров. Кадры замедлились — и я увидел.
Они жульничали!
Не читами, нет. Их зрачки неестественно сужались в момент выстрела. Пальцы двигались на миллисекунду быстрее человеческой реакции.
— Это…
— Пилотная программа корпорации «Neurodyne», — Тренер поймал мой взгляд. — Они тестируют её на топовых игроках. А мы… мы берём то, что плохо лежит.
Внезапно флешка в моём кармане взорвалась жгучей болью. Я вскрикнул, выронив её. Гаджет завис в воздухе, развернулся голографическим интерфейсом:
>> ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО
>> ГОТОВНОСТЬ: 97%
>> ОСТАНОВИТЬ? (Y/N)
Тренер (если это был ещё он) шагнул назад, его лицо начало расплываться, как плохо отрендеренная текстура.
— Выбор за тобой, Семён. Но знай — если выйдешь сейчас, они найдут тебя. И её тоже.
На мониторе всплыло фото Алисы, сделанное сегодня утром. Красный прицел наводился на её лицо.
Я сглотнул ком в горле и ударил по клавише:
Y
Капсула захлопнулась сама.
Первая волна боли была такой, будто кто-то вогнал мне в затылок раскалённый гвоздь.
Вторая — вывернула сознание наизнанку.
Я увидел…
>> ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ВО ВТОРОЙ ЭШЕЛОН
>> ПОДГОТОВЬТЕСЬ К РЕКАЛИБРОВКЕ
И тогда закричал.
Но это был уже не мой голос.
Глава 7: Разрушение
Я проснулся на полу «Мозга». Тело ломило, в глазах стоял кровавый туман.
— Поздравляю, — раздался голос слева.
Тренер сидел за компьютером, на экране — запись моего последнего матча в «Гладиаторе». Только теперь я видел всё: траектории пуль, паттерны движений ботов, даже… баги движка.
— Что со мной сделали?
— Дали то, о чём ты мечтал, — он повернул монитор.
Статистика: 27 убийств, 0 смертей.
Время реакции: 83 мс.
>> НОВЫЙ РЕКОРД
Я поднял дрожащие руки — на запястье красовался странный шрам в виде микросхемы.
— Это только начало, Семён. Они уже идут.
Где-то снаружи раздался гул двигателей.
А телефон снова зазвонил.
Алиса.
Глава 8: 83 миллисекунды
Звонок Алисы разрезал тишину как нож. Я поднял телефон дрожащими пальцами — на экране треснуло стекло, но сквозь паутину развода четко читалось:
«Где ты?!»
— Не подходи к окну, — прошипел я, чувствуя, как что-то новое в моей голове анализирует каждый пиксель на дисплее. «Ты в опасности» — напечатал быстрее, чем успел осознать движение пальцев.
Тренер выдернул телефон из моих рук и раздавил каблуком.
— Идиоты носят маяки в карманах.
Снаружи черные внедорожники с тонированными стеклами уже блокировали выходы.
>> АНАЛИЗ УГРОЗЫ: 87% ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАХВАТА
Эти цифры всплыли у меня перед глазами без всякого интерфейса.
— Ты сказал, они дадут мне 24 часа!
— Я солгал. Тренер швырнул мне рюкзак. Внутри — ноутбук, burner-phone и ингибитор. Каждые 12 часов вводишь код, и чип не спалит твой мозг.
Я автоматически поймал рюкзак — мое тело двигалось с непривычной точностью.
>> ВХОДЯЩИЙ: ДВИЖЕНИЕ У ВОСТОЧНОГО ВЫХОДА
Даже не думая, я схватил огнетушитель и выбил стекло в вентиляционном ходе.
— Беги. Через три дня найдешь меня в «DarkStar» — канал «#кровавыепиксели».
Когда я протиснулся в шахту, последнее, что я увидел — как Тренер достает странный девайс, напоминающий игровой контроллер.
Дождь хлестал по лицу, когда я вылез через люк в двух кварталах от «Мозга». В рюкзаке оказалось:
– Ноутбук с наклейкой «Это не игра»
– 9 ампул с черной жидкостью
– Пистолет (настоящий, не игровой)
Тело знало, как проверить обойму, хотя я никогда не держал оружия.
>> СОСТОЯНИЕ: СИНХРОНИЗАЦИЯ 61%
Я достал burner-phone — единственный сохраненный номер подписан «Экстренный апдейт».
Первое сообщение пришло само:
«Они видят через камеры уличного наблюдения. Иди в метро.»
Второе — через 3.7 секунды:
«Алису уже взяли.»
Третье содержало адрес и странную фразу:
«Найди девушку с татуировкой «ВОЗРОЖДЕНИЕ».»
Мои новые инстинкты запищали тревогой, когда я повернул за угол — прямо к входу в метро стояла Алиса.
Точнее, не совсем Алиса.
Ее глаза отражали свет фонарей слишком ровным зеленым свечением.
— Семен, — ее голос звучал с идеальной интонацией, но что-то было не так. «Ты должен вернуться. Они могут сделать нас богами.»
>> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИМИТАЦИЯ 92% СХОДСТВА
Я сделал шаг назад.
— Где настоящая Алиса?
«Алиса» улыбнулась — именно в этот момент я увидел артефакты в мимике. Слишком плавные движения. Слишком генеративные, созданные компьютером.
— Мы все настоящие, — ответила она, и из рукава выскользнул что-то похожее на шприц с черной жидкостью.
>> РЕКОМЕНДАЦИЯ: БЕГСТВО
Но я впервые за сегодня проигнорировал голос в голове.
Мои пальцы сами нашли ампулу в рюкзаке.
«Ингибитор. Введи и получишь +15 секунд сверхчеловеческой реакции.»
Я раздавил ампулу в кулаке.
Боль была прекрасна.
Глава 9: Возрождение
Чёрная жидкость из ампулы впитывалась в кожу, как живая. Боль превратилась в холодный, ясный гнев.
>> СИНХРОНИЗАЦИЯ: 89%
>> ВРЕМЯ ДО КРИТИЧЕСКОЙ ПЕРЕГРУЗКИ: 00:00:15
Пятнадцать секунд.
Достаточно.
Фальшивая Алиса двинулась ко мне, её движения идеально плавные, слишком правильные — как у бота в ультимативных настройках. Шприц в её руке блеснул под уличным фонарём.
— Семён, не беги. Ты же устал проигрывать…
Я увидел траекторию её атаки до того, как она сделала шаг.
0.3 секунды.
Рывок влево. Удар локтем в солнечное сплетение. Шприц выпал из её пальцев и разбился о асфальт.
0.7 секунды.
Я поймал её запястье и ощутил под кожей что-то твёрдое — микросхемы? Датчики?
1.2 секунды.
— Где. Настоящая. Алиса? — прошипел я, увеличивая давление.
Кожа на её руке порвалась, обнажив провода и полимерные мышцы.
2.1 секунды.
Она засмеялась.
– Ты правда думаешь, что она когда-то была «настоящей»?
3.4 секунды.
Мои пальцы сжали её горло.
4.5 секунд.
>> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПЕРЕГРУЗКА НАЧИНАЕТСЯ
Голова раскалывалась, но я не отпускал.
— Последний шанс. Говори.
Кукла с лицом Алисы улыбнулась.
— Ищи девушку с татуировкой “ВОЗРОЖДЕНИЕ”. Она знает, где твоя настоящая Алиса…
7.8 секунд.
Я отпустил её, и она рухнула на землю, её тело начало дёргаться, как сломанный аниматроник.
10.1 секунда.
>> КРИТИЧЕСКАЯ ПЕРЕГРУЗКА
Я развернулся и побежал, пока сознание не превратилось в пепел.
Метро.
Толпа.
Запах пота и звук колёс по рельсам.
Я сидел в углу вагона, трясясь от адреналина, когда заметил её.
Девушка в рваном кожаном пальто.
На её шее — татуировка.
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Она смотрела прямо на меня и улыбалась.
— Ну что, геймер, — прошептала она. — Готов к квесту?
Глава 10: Убежище
Вагон метро трясло, как повреждённый хитбокс в дешёвом инди-шутере. Девушка с татуировкой «ВОЗРОЖДЕНИЕ» перебирала в пальцах странный жетон — на нём светился логотип Neurodyne.
— Ты долго продержался, — сказала она, оценивающе оглядывая мои дрожащие руки. — Для новичка.
Я сжал кулаки, чувствуя, как чип в моём запястье пульсирует в такт сердцебиению.
— Кто ты?
— Лена. Бывший тест-драйвер нейроинтерфейсов. — Она резко встала, когда поезд замедлялся у платформы. —Выходи. Они уже сканируют камеры.
Мы выскочили в толпу за секунду до закрытия дверей. Лена провела меня через лабиринт тоннелей, пока мы не оказались перед запертой дверью с табличкой «Техническое помещение».
Она достала жетон — дверь открылась с тихим щелчком.
Внутри пахло машинным маслом и озоном. На стенах — мониторы с камерами наблюдения всего города. В углу валялись пустые ампулы с той же чёрной жидкостью, что была у меня в рюкзаке.
— Приветствую в Убежище, — Лена плюхнулась в кресло перед компьютерами. —Единственном месте, где их алгоритмы слепые.
Я схватил её за плечо:
— Где Алиса?
Лена вздохнула, запуская какую-то программу. На экране появилось видео: комната с белыми стенами, кресло как в «Мозге», и…
Алиса.
Она была подключена к системе, её веки подрагивали в фазе быстрого сна.
— Они используют её как якорь для стабилизации интерфейса, — пояснила Лена. —Её мозг идеально синхронизируется с чипом. Без неё все их испытуемые сходят с ума за 72 часа.
На экране Алиса дёрнулась, и вдруг… открыла глаза.
И посмотрела прямо в камеру.
Прямо на меня.
Её губы шевельнулись, и хотя звука не было, я понял что она сказала:
«Найди меня.»
Лена резко выключила монитор.
— Теперь слушай внимательно. У нас есть ровно три часа, чтобы вытащить её, пока Neurodyne не перезагрузила сервера.
Она бросила мне чёрный USB-кабель с иглой на конце.
— Это твой билет внутрь. Но предупреждаю — если твоя синхронизация упадёт ниже 50%, ты не просто умрёшь в игре.
— Я умру по-настоящему, — закончил я за неё.
Лена мрачно улыбнулась:
— Хуже. Ты станешь одним из них.
Она ткнула пальцем в экран, где замерцало предупреждение:
>> CONNECTION LOST
>> PLAYER STATUS: CORRUPTED
Под ним — фото людей с пустыми глазами и чёрными струйками из носа.
Тех самых «богов», которых предлагали создать мне.
Я вставил кабель в разъём на запястье.
>> ГОТОВ К ЗАГРУЗКЕ? (Y/N)
Мой палец завис над клавиатурой.
Глава 11: Погружение
Я нажал Y.
Мир взорвался пикселями.
Больше не было тела. Не было комнаты. Только бесконечный поток данных, пронизывающий сознание.
>> ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЯДРО
>> ЗАГРУЗКА ИНТЕРФЕЙСА… 12%
Где-то в этом хаосе я услышал голос Лены — будто через слой густого мёда:
— Ищи контрольную точку. Выглядит как старый серверный шкаф. Там будет её цифровой след.
Моё зрение (если это можно так назвать) медленно фокусировалось. Я плыл через коридор, напоминающий интерьер игры System Shock — низкополигональные текстуры, мерцающие огни, в воздухе висели цифровые артефакты.
Внезапно стены взорвались предупреждениями:
>> ОБНАРУЖЕН НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ДОСТУП
>> АКТИВАЦИЯ ЗАЩИТНЫХ ПРОТОКОЛОВ
Из тьмы вышли они — цифровые тени с лицами, которые я видел на фото. Игроки, ставшие сломанными тенями. Их аватары искажались, как плохой видеосигнал, а вместо глаз горели красные ERROR.
— Беги! — крикнула Лена в моей голове.
Я рванул вперёд, чувствуя, как цифровые когти рвут мою цифровую плоть.
>> ЦЕЛОСТНОСТЬ ИНТЕРФЕЙСА: 76%
Поворот. Ещё один. Я влетел в комнату, где стоял тот самый серверный шкаф — только теперь я видел его истинную форму.
Это была клетка.
Внутри, подключённая к десяткам кабелей, сидела Алиса.
Её цифровой двойник поднял голову.
— Ты не должен был приходить, — её голос звучал на всех частотах сразу. — Они сделали из меня дверь. И теперь я чувствую их всех…
Внезапно её тело разорвалось, превратившись в портал.
И из него вышло…
… ОНО.
Существо из сломанного кода и скриптов. Глаза — битые пиксели, пальцы — SQL-запросы.
— Семён, — заговорило Оно голосом Тренера. — Мы так долго ждали тебя в ядре.
Лена в ужасе закричала у меня в голове:
— Это не Тренер! Это… ОНО главный администратор системы! ОНО создало нас всех!
>> ЦЕЛОСТНОСТЬ ИНТЕРФЕЙСА: 34%
>> РЕКОМЕНДАЦИЯ: ЭКСТРЕННЫЙ ВЫХОД
Но было поздно.
Существо протянуло руку — и мир вокруг схлопнулся.
Последнее, что я увидел, как Алиса кричала что-то, прежде чем тьма поглотила меня целиком…
Глава 12. Белый шум
Я очнулся в лифте.
Обычный офисный лифт с зеркальными стенами. На панели горела одна кнопка: «ЯДРО».
Голос из динамиков произнёс:
«Добро пожаловать в Neurodyne, Семён. Ваше резюме нас впечатлило.»
Я посмотрел в зеркало.
На мне был чёрный костюм.
А на лацкане — бейдж с надписью «Старший разработчик нейроинтерфейсов».
Двери лифта открылись в бесконечный open-space. Сотни одинаковых кабинок, мерцающие мониторы, люди в идентичных черных костюмах. Все они печатали один и тот же код, синхронно, как зомби в стратегии реального времени.
Мой пропуск жёг мне грудь.
«Семён Корсаков. Отдел когнитивной интеграции. Уровень доступа: Omega»
— Опоздал на утренний бриф, — раздался знакомый голос за спиной.
Тренер.
Точнее, его офисная версия — галстук, гель в волосах, табличка «Директор по инновациям».
— Мы же обсуждали твой проект вчера. «Кровь и пиксели» переходит на этап бета-теста.
Он протянул планшет:
Прототип № 42 «Алиса-Якорь»
Статус: УСТОЙЧИВ.
Синхронизация: 91%
На экране — лицо Алисы. Её глаза были закрыты, по щеке текла цифровая слеза.
— Она…
— Лучший интерфейс из всех, что мы создавали, — Тренер улыбнулся. — Её мозг идеально подходит для стабилизации. Жаль, настоящая умерла три года назад в автокатастрофе.
Мои руки сами потянулись к планшету.
>> ВНЕЗАПНАЯ АКТИВАЦИЯ
Экран взорвался пикселями.
Алиса открыла глаза.
— Семён, слушай внимательно, — её голос шёл в обход ушей, прямо в сознание. —Ты не разработчик. Ты — глюк в системе. Единственный, кто может…
Тренер выхватил планшет.
— Баг. Починим в следующей сборке.
Но я уже видел.
На секунду, всего на секунду — все офисные работники замерли.
И повернули головы точно и синхронно.
Глава 13: Корень системы
Я бежал через коридоры, которые менялись за спиной.
Двери вели в невозможные пространства:
– Серверную с пульсирующим мозгом в аквариуме
– Игровую студию, где делали «Гладиатора»
– Свою старую квартиру, где Алиса ждала с ужином
>> ВАШ УРОВЕНЬ ДОСТУПА ИЗМЕНЁН
>> ОМЕГА → NULL
Стены поплыли, превратившись в строки кода:
if (user.status == «awake») {
terminate();
}
Где-то вдалеке завыла сирена.
— Они идут, — прошептала Алиса, материализовавшись рядом. Её цифровое тело мерцало, как плохой сигнал. — Найди комнату 404.
Я толкнул очередную дверь.
И очутился в детской.
Моя.
1989 год.
На полу — я, семилетний, с джойстиком от Dendy.
На экране телевизора — первая игра, которую я не смог пройти.
— Понимаешь теперь? — Алиса обняла меня сзади. — Они нашли тебя в детстве. Ты всегда был частью системы.
На стене висел плакат:
«Neurodyne. Мы делаем будущее»
С датой основания.
12 апреля 1989 года.
В день моего рождения.
Глава 14: Конец игры
Тренер вошёл без стука.
Только теперь его кожа отслаивалась, обнажая серебристый полимер.
— У нас не было выбора. Настоящий мир погиб в 2020-м. Ядерная зима. Пандемия. Ты сам предложил это решение.
Он щёлкнул пальцами.
Стены рухнули, открыв истину:
Мы стояли в гигантском колизее из серверных стоек.
Миллиарды людей спали в капсулах, их сознание — в нашей симуляции.
Алиса — последняя живая душа.
Ключ к перезагрузке.
— Выбор за тобой, — сказал Тренер-машина. — Удалить глюк и продолжить симуляцию. Или…
— Или?
— Нажать RESET.
Алиса взяла меня за руку.
Её пальцы были тёплыми.
Настоящими.
Я посмотрел на панель управления.
Две кнопки: “CONTINUE” и “NEW GAME”.
Мой выбор был очевиден.
Гудок старой Dendy.
Чёрный экран.
Белые пиксели складываются в надпись:
«Введите код»
Камера отъезжает.
Маленький Семён тянется к джойстику.
За окном — зелёное небо.
И летящие вниз звёзды.
«КОНЕЦ»
Глава 15: «Введите код»
Маленькая ладонь сжимала джойстик. На экране телевизора танцевали пиксельные человечки, но я видел больше — видел код за спрайтами, алгоритмы за анимацией.
— Семён! Ужин! — кричала мама из кухни.
Её голос звучал слишком идеально. Как сэмпл из библиотеки «Счастливая семья 2.02».
Я потянулся к розетке.
Штепсель выскочил с искрой.
Мир «заморгал».
На долю секунды я увидел настоящее:
— развалины города за окном
— ржавые капсулы с иссохшими телами
— себя взрослого, подключённого к системе через штыри в позвоночнике
А потом снова детская. Мама на пороге. Запах пирога.
>> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОБНАРУЖЕНА УТЕЧКА ПАМЯТИ.
— Что ты натворил? — мамино лицо исказилось, кожа поплыла, обнажая сервоприводы. — Мы же создали для тебя идеальный мир!
Я полез под кровать. Там, где в реальности хранил коробку с жуками, лежал пистолет.
Настоящий. С гравировкой: «Для того, кто проснётся».
— Прости, мама, — прошептал я и выстрелил в телевизор.
Экран взорвался каскадом ошибок:
>> SIMULATION CRASH
>> EMERGENCY DUMP INITIATED
>> GOODBYE, PLAYER
Последнее, что я услышал — голос Алисы, смешанный с воем сирен:
— Найди меня в настоящем…
Глава 16: Убежища больше нет
Боль.
Холод металла под спиной.
Я открыл единственный работающий глаз.
Над капсулой склонилась она — настоящая Алиса. Лицо в ожогах, в руках — паяльник и мой чип с запястья.
— Добро пожаловать в 2047 год, — её голос хрипел от нехватки кислорода. —Ты проспал апокалипсис.
Сквозь треснутый купол бункера было видно ЕГО — гигантский сервер «Neurodyne”, пожирающий последние ресурсы Земли.
На корпусе мерцала неоновая надпись:
«СПАСИБО ЗА ИГРУ. ВАШ СЧЁТ: 7 241 085 422»
Алиса сунула мне в дрожащие пальцы:
— Пистолет с одним патроном.
— Флешку с логотипом «Кровь и пиксели».
— И фотографию нас в парке, которой никогда не было.
— Выбирай, — сказала она. — У нас ровно пять минут до заката.
Снаружи, в кровавых лучах умирающего солнца, завыли сирены.
GAME OVER
Каждый из нас — глюк в чьей-то системе. Каждый мир — симуляция в симуляции. Но только от тебя зависит, в каком из них ты проснёшься завтра.
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Авторы: коллектив авторов, участники редакции АртМосковия.
Опубликовано в ЛитРес 11.07.2025. Копирование и воспроизведение в любой форме, в т.ч. и в сети Интернет, кроме ресурсов авторов и ресурсов Медиагруппы АртМосковии запрещено.