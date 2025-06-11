История о тех, кто сражается не в полях, а на экранах. О тех, чьи победы не видны миру, но от этого не становятся менее значимыми.

Глава 1: Первая кровь

Мои пальцы сжали геймпад так крепко, что суставы побелели. На экране мелькали предупреждения: «Низкий запас здоровья», «Боеприпасы на исходе».

— Давай, шевелись! — крикнул мне через гарнитуру Марк, мой напарник по команде.

Я не отвечал. Весь мой мир сейчас сузился до экрана, до этого проклятого коридора, где за каждым углом мог прятаться враг.

— Слева! — рявкнул кто-то.

Я рванул ствол в сторону, прицелился и нажал на курок. Выстрел. Попадание. Крики в наушниках — то ли мои, то ли противника.

— Убил! — выдохнул я.

Но радоваться было рано. Нашему отряду оставалось продержаться всего две минуты, а враги лезли, как зомби в дешёвом хорроре.

—Прикрывай тыл! — бросил я Марку.

— Я пытаюсь, чёрт возьми!

Экран дрогнул — рядом разорвалась граната. Здоровье упало до критического. Сердце колотилось так, будто хотело вырваться из груди.

—Последний раунд… — прошептал я.

Игра не прощала ошибок. Здесь либо ты, либо тебя.

И я выбрал первое.

Глава 2: Чёрный экран

Мы проиграли.

На экране вспыхнули красные буквы: «ЦЕЛЬ ПОРАЖЕНА». Я швырнул геймпад на диван и снял наушники. В ушах ещё звенело от криков команды.

— Это был чистый развод! — орал Марк в дискорде. — Они читали карту!

— Или мы просто облажались, — пробормотал я, глядя на статистику: 3 убийства, 7 смертей. Худший результат за месяц.

Телефон завибрировал. Пришло сообщение от Алисы:

«Опять рейд? Договорились же сегодня…»

Я зажмурился. Точно. Мы должны были пойти в кино. В третий раз за месяц я её кинул.

—Всё, я в офлайн, — бросил в голосовой канал и вырубил комп.

Тишина. Только тикают часы на стене. Я потянулся за банкой энергетика, но она была пуста. Как и мотивация.

За окном шёл дождь. Электронные вывески кафе через дорогу отражались в лужах. Я представил, как Алиса сидит там одна, смотрит в телефон и ждёт моего сообщения.

Но вместо этого взял другой геймпад — старую механическую клаву для «DarkStar», хардкорной MMO, где я был гильдмастером. Там меня знали. Там я значил что-то.

— Хотя бы здесь не буду лузером, — усмехнулся я и запустил клиент.

Но едва загрузился экран персонажа, как раздался звонок. Неизвестный номер.

— Алло?

— Слышал, тебя слили в «Гладиаторе»? — проговорил хриплый голос. —Есть предложение. Встречаемся завтра. Бар «8-bit». 20:00.

— Кто это?

— Тот, кто делает из лузеров чемпионов.

Щёлк.

Я уставился на телефон. Это шутка? Но откуда незнакомец знал про мой провал?

А потом я заметил как на мониторе «DarkStar» зависла надпись: «ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРЕРВАНО. ВАС ВЫЗВАЛИ НА ДУЭЛЬ.»

Глава 3: Бар «8-bit»

Бар «8-bit» пах жареным картофелем, дешёвым пивом и пластиком от старых игровых автоматов, расставленных вдоль стен. На экранах мелькали пиксельные демки ретро-игр, а за стойкой висел постер с надписью: «1UP — или умри пытаясь».

Я протиснулся между двумя заядлыми киберспортсменами, спорящими о балансе последнего патча, и огляделся. В углу, за столом с потрёпанным Street Fighter II, сидел мужчина лет сорока в чёрной толстовке с капюшоном. На груди — логотип легендарной, но давно распавшейся команды «Phoenix Down».

— Ты и есть тот парень, который звонил? — спросил я, подходя.

Он медленно поднял голову. Тёмные глаза, шрам над бровью.

— Садись, Семён.

Я вздрогнул. Он знал моё имя.

— Откуда ты…

—Ты играешь в «Гладиатора» три года, но так и не вышел из золотой лиги. В «DarkStar» у тебя гильдия из двадцати человек, но ты не можешь пройти рейд «Пламя Апокалипсиса». — Он отхлебнул кофе из треснувшей кружки. —А ещё ты слил девушку ради виртуальных очков. Классика.

Я сжал кулаки.

— Что тебе нужно?

— Ты хочешь быть лучшим? — Он достал из кармана флешку и положил её на стол. —Здесь программа, которая анализирует твои ошибки. Не читы. Не читает карту. Просто учит.

Я потянулся было к флешке, но он резко накрыл её ладонью.

— Но сначала — вопрос. Почему ты играешь?

Я открыл рот, чтобы ответить что-то банальное вроде «Это кайф» или «Я люблю игры», но слова застряли в горле.

— Потому что в игре я контролирую хоть что-то, — наконец вырвалось у меня. — В жизни я никто. А там… там я могу быть кем угодно.

Незнакомец усмехнулся.

— Неплохо. Но пока этого мало.

Он поднялся, оставив флешку на столе.

— Попробуй. Если не сольёшься на первом же уровне — встретимся снова.

Я схватил флешку.

— Как тебя зовут-то?

Он уже шёл к выходу, но обернулся:

— Раньше меня звали Жнец… А теперь… — зови меня Тренер.

Дверь захлопнулась. Я разжал пальцы — на флешке красовалась наклейка с надписью: «Кровь или пиксели. Выбирай».

Глава 4: Первый уровень

Флешка жгла карман всю дорогу домой. Я трижды останавливался, чтобы проверить — на месте ли она. Казалось, если я потеряю этот крошечный кусок пластика, то исчезнет и мой последний шанс.

Дома комп загружался мучительно долго. Я вставил флешку, ожидая увидеть стандартное окно с файлами, но вместо этого экран погас, а затем вспыхнул зелёным текстом на чёрном фоне:

>> ЗАПУСК СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ

>> АНАЛИЗ НАВЫКОВ…

>> ОБНАРУЖЕНО: 83% НЕЭФФЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ

— Что за чёрт… — пробормотал я.

На экране возникло pixel-art лицо, напоминающее Тренера.

«Первый уровень: выжить 10 минут в «Клетке».

Правила простые — никаких вспомогательных интерфейсов, никакой перезарядки.

Умри — начнёшь сначала.»

Я хмыкнул. «Клетка» — это же мод для «Гладиатора», хардкорный режим, где спавнят волны ботов с идеальным аимом. Без интерфейса и подсказок? Это самоубийство.

Но курсор уже мигал над кнопкой START.

Первая попытка длилась 37 секунд. Я даже не успел понять, откуда пришёл выстрел.

Вторая — 1 минуту 12 секунд. Я запомнил позицию снайпера, но меня срезали с фланга.

К десятой попытке пальцы онемели, а в глазах стояли тёмные пятна. Но я начал замечать закономерности:

— Боты стреляют через 0.8 секунды после остановки

— Где-то есть слепая зона за разрушаемым покрытием

— Мои собственные привычки убивают меня

Я всегда отступал вправо. Всегда экономил гранаты «на потом». Всегда…

На семнадцатой попытке я продержался 9 минут 58 секунд.

— Давай же! — закричал я в пустую комнату, уворачиваясь от очереди.

На 10:03 экран заполнился золотыми буквами:

>> УРОВЕНЬ ПРОЙДЕН

>> ОШИБОК: 61% (ПРИЕМЛЕМО)

>> НАГРАДА: КООРДИНАТЫ

Координаты вывели на карту города — заброшенный интернет-клуб «Мозг», закрытый ещё пять лет назад.

В этот момент в скайпе всплыло сообщение от Алисы:

«Мы поговорим? Или я просто часть твоего загрузочного экрана?»

Я потянулся к клавиатуре, но тут же раздался звонок. Неизвестный номер.

— Поздравляю, — сказал Тренер. — Теперь ты готов увидеть правду.

Щёлк.

За окном завыла сирена. На флешке, которую я всё ещё держал в руках, замигал красный светодиод.

Глава 5: «Мозг»

Заброшенный интернет-клуб «Мозг» напоминал зловещую пародию на игровую локацию. Вывеска давно погасла, стены покрыты граффити с надписями «Game Over» и «Insert Coin to Continue», а заколоченная дверь скрипела на ветру, будто последний NPC умирающей MMORPG.

Я проверил координаты ещё раз — да, это место. Флешка в кармане странно вибрировала, словно живая.

— Ну и где тут вход? — пробормотал я, огибая здание.

За углом обнаружилась неприметная дверь с биометрическим сканером. На панели — пиксельное изображение старого смайлика 8-bit.

Флешка в руке вдруг зажглась зелёным.

>> ДОСТУП РАЗРЕШЁН

Дверь бесшумно отъехала в сторону, открывая тёмный коридор. Воздух пахнул озоном и пылью.

— Ладно… погнали.

Внутри оказалось нечто среднее между секретной лабораторией и геймерской берлогой. Десятки мониторов, серверные стойки, а в центре — кресло, похожее на капсулу виртуальной реальности.

— Добро пожаловать на тестирование альфа-версии.

Я резко обернулся. В углу, за столом с разобранными геймпадами, сидел Тренер. На этот раз без капюшона — седые виски, глубокие морщины вокруг глаз.

— Что это за место?

— Последний рубеж, — он поднялся и подошёл к капсуле. — Ты знаешь, почему проиграл в «Гладиаторе»?

— Потому что соперники читали…

— Нет. Потому что ты играл в игру.

Он щёлкнул пальцами. Мониторы ожили, показывая записи моих матчей.

— А они — жили в ней.

Кадры сменились — теперь на экранах были игроки топ-лиги. Их движения выглядели… неестественно. Слишком точными. Слишком быстрыми.

— Нейроинтерфейс? — догадался я.

Тренер усмехнулся.

— Хуже. «Кровь и Пиксели» — не просто программа. Это симбиоз.

Он подошёл ко мне вплотную.

— Хочешь перестать быть лузером? Садись в кресло.

В этот момент зазвонил телефон. Алиса.

Я посмотрел на Тренера, на капсулу, на мигающую флешку в руке.

— Что она делает?

— То, для чего создана, — он повернулся к мониторам. —Она учит. Но сначала… ломает.

На экране вспыхнуло предупреждение:

>> СИСТЕМА ГОТОВА

>> ВВЕДИТЕ КОМАНДУ

>> БУДЕТ БОЛЬНО? (Y/N)

Глава 6: Боль (Y/N)

Мой палец завис над клавиатурой. Телефон Алисы умолк, оставив после себя гулкую тишину.

— Что значит «ломает»? — спросил я, не отрывая глаз от мигающего курсора.

Тренер молча протянул мне фотографию. На ней — молодой парень с пустыми глазами, из носа течёт кровь. На шее — тот же логотип, что и на флешке.

— Второй испытуемый. Его мозг не справился с синхронизацией.

Я резко отшвырнул снимок.

— Ты предлагаешь мне стать подопытным кроликом?

— Я предлагаю тебе стать богом, — его голос внезапно зазвучал как-то неестественно, словно накладываясь сам на себя. — Представь: ты чувствуешь игру. Не управляешь персонажем — ты становишься им. Никаких задержек, никаких рефлексов — только чистое слияние.

Мониторы вокруг замигали, показывая ролики с киберспортивных турниров. Кадры замедлились — и я увидел.

Они жульничали!

Не читами, нет. Их зрачки неестественно сужались в момент выстрела. Пальцы двигались на миллисекунду быстрее человеческой реакции.

— Это…

— Пилотная программа корпорации «Neurodyne», — Тренер поймал мой взгляд. — Они тестируют её на топовых игроках. А мы… мы берём то, что плохо лежит.

Внезапно флешка в моём кармане взорвалась жгучей болью. Я вскрикнул, выронив её. Гаджет завис в воздухе, развернулся голографическим интерфейсом:

>> ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО

>> ГОТОВНОСТЬ: 97%

>> ОСТАНОВИТЬ? (Y/N)

Тренер (если это был ещё он) шагнул назад, его лицо начало расплываться, как плохо отрендеренная текстура.

— Выбор за тобой, Семён. Но знай — если выйдешь сейчас, они найдут тебя. И её тоже.

На мониторе всплыло фото Алисы, сделанное сегодня утром. Красный прицел наводился на её лицо.

Я сглотнул ком в горле и ударил по клавише:

Y

Капсула захлопнулась сама.

Первая волна боли была такой, будто кто-то вогнал мне в затылок раскалённый гвоздь.

Вторая — вывернула сознание наизнанку.

Я увидел…

>> ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ВО ВТОРОЙ ЭШЕЛОН

>> ПОДГОТОВЬТЕСЬ К РЕКАЛИБРОВКЕ

И тогда закричал.

Но это был уже не мой голос.

Глава 7: Разрушение

Я проснулся на полу «Мозга». Тело ломило, в глазах стоял кровавый туман.

— Поздравляю, — раздался голос слева.

Тренер сидел за компьютером, на экране — запись моего последнего матча в «Гладиаторе». Только теперь я видел всё: траектории пуль, паттерны движений ботов, даже… баги движка.

— Что со мной сделали?

— Дали то, о чём ты мечтал, — он повернул монитор.

Статистика: 27 убийств, 0 смертей.

Время реакции: 83 мс.

>> НОВЫЙ РЕКОРД

Я поднял дрожащие руки — на запястье красовался странный шрам в виде микросхемы.

— Это только начало, Семён. Они уже идут.

Где-то снаружи раздался гул двигателей.

А телефон снова зазвонил.

Алиса.

Глава 8: 83 миллисекунды

Звонок Алисы разрезал тишину как нож. Я поднял телефон дрожащими пальцами — на экране треснуло стекло, но сквозь паутину развода четко читалось:

«Где ты?!»

— Не подходи к окну, — прошипел я, чувствуя, как что-то новое в моей голове анализирует каждый пиксель на дисплее. «Ты в опасности» — напечатал быстрее, чем успел осознать движение пальцев.

Тренер выдернул телефон из моих рук и раздавил каблуком.

— Идиоты носят маяки в карманах.

Снаружи черные внедорожники с тонированными стеклами уже блокировали выходы.

>> АНАЛИЗ УГРОЗЫ: 87% ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАХВАТА

Эти цифры всплыли у меня перед глазами без всякого интерфейса.

— Ты сказал, они дадут мне 24 часа!

— Я солгал. Тренер швырнул мне рюкзак. Внутри — ноутбук, burner-phone и ингибитор. Каждые 12 часов вводишь код, и чип не спалит твой мозг.

Я автоматически поймал рюкзак — мое тело двигалось с непривычной точностью.

>> ВХОДЯЩИЙ: ДВИЖЕНИЕ У ВОСТОЧНОГО ВЫХОДА

Даже не думая, я схватил огнетушитель и выбил стекло в вентиляционном ходе.

— Беги. Через три дня найдешь меня в «DarkStar» — канал «#кровавыепиксели».

Когда я протиснулся в шахту, последнее, что я увидел — как Тренер достает странный девайс, напоминающий игровой контроллер.

Дождь хлестал по лицу, когда я вылез через люк в двух кварталах от «Мозга». В рюкзаке оказалось:

– Ноутбук с наклейкой «Это не игра»

– 9 ампул с черной жидкостью

– Пистолет (настоящий, не игровой)

Тело знало, как проверить обойму, хотя я никогда не держал оружия.

>> СОСТОЯНИЕ: СИНХРОНИЗАЦИЯ 61%

Я достал burner-phone — единственный сохраненный номер подписан «Экстренный апдейт».

Первое сообщение пришло само:

«Они видят через камеры уличного наблюдения. Иди в метро.»

Второе — через 3.7 секунды:

«Алису уже взяли.»

Третье содержало адрес и странную фразу:

«Найди девушку с татуировкой «ВОЗРОЖДЕНИЕ».»

Мои новые инстинкты запищали тревогой, когда я повернул за угол — прямо к входу в метро стояла Алиса.

Точнее, не совсем Алиса.

Ее глаза отражали свет фонарей слишком ровным зеленым свечением.

— Семен, — ее голос звучал с идеальной интонацией, но что-то было не так. «Ты должен вернуться. Они могут сделать нас богами.»

>> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИМИТАЦИЯ 92% СХОДСТВА

Я сделал шаг назад.

— Где настоящая Алиса?

«Алиса» улыбнулась — именно в этот момент я увидел артефакты в мимике. Слишком плавные движения. Слишком генеративные, созданные компьютером.

— Мы все настоящие, — ответила она, и из рукава выскользнул что-то похожее на шприц с черной жидкостью.

>> РЕКОМЕНДАЦИЯ: БЕГСТВО

Но я впервые за сегодня проигнорировал голос в голове.

Мои пальцы сами нашли ампулу в рюкзаке.

«Ингибитор. Введи и получишь +15 секунд сверхчеловеческой реакции.»

Я раздавил ампулу в кулаке.

Боль была прекрасна.

Глава 9: Возрождение

Чёрная жидкость из ампулы впитывалась в кожу, как живая. Боль превратилась в холодный, ясный гнев.

>> СИНХРОНИЗАЦИЯ: 89%

>> ВРЕМЯ ДО КРИТИЧЕСКОЙ ПЕРЕГРУЗКИ: 00:00:15

Пятнадцать секунд.

Достаточно.

Фальшивая Алиса двинулась ко мне, её движения идеально плавные, слишком правильные — как у бота в ультимативных настройках. Шприц в её руке блеснул под уличным фонарём.

— Семён, не беги. Ты же устал проигрывать…

Я увидел траекторию её атаки до того, как она сделала шаг.

0.3 секунды.

Рывок влево. Удар локтем в солнечное сплетение. Шприц выпал из её пальцев и разбился о асфальт.

0.7 секунды.

Я поймал её запястье и ощутил под кожей что-то твёрдое — микросхемы? Датчики?

1.2 секунды.

— Где. Настоящая. Алиса? — прошипел я, увеличивая давление.

Кожа на её руке порвалась, обнажив провода и полимерные мышцы.

2.1 секунды.

Она засмеялась.

– Ты правда думаешь, что она когда-то была «настоящей»?

3.4 секунды.

Мои пальцы сжали её горло.

4.5 секунд.

>> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПЕРЕГРУЗКА НАЧИНАЕТСЯ

Голова раскалывалась, но я не отпускал.

— Последний шанс. Говори.

Кукла с лицом Алисы улыбнулась.

— Ищи девушку с татуировкой “ВОЗРОЖДЕНИЕ”. Она знает, где твоя настоящая Алиса…

7.8 секунд.

Я отпустил её, и она рухнула на землю, её тело начало дёргаться, как сломанный аниматроник.

10.1 секунда.

>> КРИТИЧЕСКАЯ ПЕРЕГРУЗКА

Я развернулся и побежал, пока сознание не превратилось в пепел.

Метро.

Толпа.

Запах пота и звук колёс по рельсам.

Я сидел в углу вагона, трясясь от адреналина, когда заметил её.

Девушка в рваном кожаном пальто.

На её шее — татуировка.

«ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Она смотрела прямо на меня и улыбалась.

— Ну что, геймер, — прошептала она. — Готов к квесту?

Глава 10: Убежище

Вагон метро трясло, как повреждённый хитбокс в дешёвом инди-шутере. Девушка с татуировкой «ВОЗРОЖДЕНИЕ» перебирала в пальцах странный жетон — на нём светился логотип Neurodyne.

— Ты долго продержался, — сказала она, оценивающе оглядывая мои дрожащие руки. — Для новичка.

Я сжал кулаки, чувствуя, как чип в моём запястье пульсирует в такт сердцебиению.

— Кто ты?

— Лена. Бывший тест-драйвер нейроинтерфейсов. — Она резко встала, когда поезд замедлялся у платформы. —Выходи. Они уже сканируют камеры.

Мы выскочили в толпу за секунду до закрытия дверей. Лена провела меня через лабиринт тоннелей, пока мы не оказались перед запертой дверью с табличкой «Техническое помещение».

Она достала жетон — дверь открылась с тихим щелчком.

Внутри пахло машинным маслом и озоном. На стенах — мониторы с камерами наблюдения всего города. В углу валялись пустые ампулы с той же чёрной жидкостью, что была у меня в рюкзаке.

— Приветствую в Убежище, — Лена плюхнулась в кресло перед компьютерами. —Единственном месте, где их алгоритмы слепые.

Я схватил её за плечо:

— Где Алиса?

Лена вздохнула, запуская какую-то программу. На экране появилось видео: комната с белыми стенами, кресло как в «Мозге», и…

Алиса.

Она была подключена к системе, её веки подрагивали в фазе быстрого сна.

— Они используют её как якорь для стабилизации интерфейса, — пояснила Лена. —Её мозг идеально синхронизируется с чипом. Без неё все их испытуемые сходят с ума за 72 часа.

На экране Алиса дёрнулась, и вдруг… открыла глаза.

И посмотрела прямо в камеру.

Прямо на меня.

Её губы шевельнулись, и хотя звука не было, я понял что она сказала:

«Найди меня.»

Лена резко выключила монитор.

— Теперь слушай внимательно. У нас есть ровно три часа, чтобы вытащить её, пока Neurodyne не перезагрузила сервера.

Она бросила мне чёрный USB-кабель с иглой на конце.

— Это твой билет внутрь. Но предупреждаю — если твоя синхронизация упадёт ниже 50%, ты не просто умрёшь в игре.

— Я умру по-настоящему, — закончил я за неё.

Лена мрачно улыбнулась:

— Хуже. Ты станешь одним из них.

Она ткнула пальцем в экран, где замерцало предупреждение:

>> CONNECTION LOST

>> PLAYER STATUS: CORRUPTED

Под ним — фото людей с пустыми глазами и чёрными струйками из носа.

Тех самых «богов», которых предлагали создать мне.

Я вставил кабель в разъём на запястье.

>> ГОТОВ К ЗАГРУЗКЕ? (Y/N)

Мой палец завис над клавиатурой.

Глава 11: Погружение

Я нажал Y.

Мир взорвался пикселями.

Больше не было тела. Не было комнаты. Только бесконечный поток данных, пронизывающий сознание.

>> ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЯДРО

>> ЗАГРУЗКА ИНТЕРФЕЙСА… 12%

Где-то в этом хаосе я услышал голос Лены — будто через слой густого мёда:

— Ищи контрольную точку. Выглядит как старый серверный шкаф. Там будет её цифровой след.

Моё зрение (если это можно так назвать) медленно фокусировалось. Я плыл через коридор, напоминающий интерьер игры System Shock — низкополигональные текстуры, мерцающие огни, в воздухе висели цифровые артефакты.

Внезапно стены взорвались предупреждениями:

>> ОБНАРУЖЕН НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ДОСТУП

>> АКТИВАЦИЯ ЗАЩИТНЫХ ПРОТОКОЛОВ

Из тьмы вышли они — цифровые тени с лицами, которые я видел на фото. Игроки, ставшие сломанными тенями. Их аватары искажались, как плохой видеосигнал, а вместо глаз горели красные ERROR.

— Беги! — крикнула Лена в моей голове.

Я рванул вперёд, чувствуя, как цифровые когти рвут мою цифровую плоть.

>> ЦЕЛОСТНОСТЬ ИНТЕРФЕЙСА: 76%

Поворот. Ещё один. Я влетел в комнату, где стоял тот самый серверный шкаф — только теперь я видел его истинную форму.

Это была клетка.

Внутри, подключённая к десяткам кабелей, сидела Алиса.

Её цифровой двойник поднял голову.

— Ты не должен был приходить, — её голос звучал на всех частотах сразу. — Они сделали из меня дверь. И теперь я чувствую их всех…

Внезапно её тело разорвалось, превратившись в портал.

И из него вышло…

… ОНО.

Существо из сломанного кода и скриптов. Глаза — битые пиксели, пальцы — SQL-запросы.

— Семён, — заговорило Оно голосом Тренера. — Мы так долго ждали тебя в ядре.

Лена в ужасе закричала у меня в голове:

— Это не Тренер! Это… ОНО главный администратор системы! ОНО создало нас всех!

>> ЦЕЛОСТНОСТЬ ИНТЕРФЕЙСА: 34%

>> РЕКОМЕНДАЦИЯ: ЭКСТРЕННЫЙ ВЫХОД

Но было поздно.

Существо протянуло руку — и мир вокруг схлопнулся.

Последнее, что я увидел, как Алиса кричала что-то, прежде чем тьма поглотила меня целиком…

Глава 12. Белый шум

Я очнулся в лифте.

Обычный офисный лифт с зеркальными стенами. На панели горела одна кнопка: «ЯДРО».

Голос из динамиков произнёс:

«Добро пожаловать в Neurodyne, Семён. Ваше резюме нас впечатлило.»

Я посмотрел в зеркало.

На мне был чёрный костюм.

А на лацкане — бейдж с надписью «Старший разработчик нейроинтерфейсов».

Двери лифта открылись в бесконечный open-space. Сотни одинаковых кабинок, мерцающие мониторы, люди в идентичных черных костюмах. Все они печатали один и тот же код, синхронно, как зомби в стратегии реального времени.

Мой пропуск жёг мне грудь.

«Семён Корсаков. Отдел когнитивной интеграции. Уровень доступа: Omega»

— Опоздал на утренний бриф, — раздался знакомый голос за спиной.

Тренер.

Точнее, его офисная версия — галстук, гель в волосах, табличка «Директор по инновациям».

— Мы же обсуждали твой проект вчера. «Кровь и пиксели» переходит на этап бета-теста.

Он протянул планшет:

Прототип № 42 «Алиса-Якорь»

Статус: УСТОЙЧИВ.

Синхронизация: 91%

На экране — лицо Алисы. Её глаза были закрыты, по щеке текла цифровая слеза.

— Она…

— Лучший интерфейс из всех, что мы создавали, — Тренер улыбнулся. — Её мозг идеально подходит для стабилизации. Жаль, настоящая умерла три года назад в автокатастрофе.

Мои руки сами потянулись к планшету.

>> ВНЕЗАПНАЯ АКТИВАЦИЯ

Экран взорвался пикселями.

Алиса открыла глаза.

— Семён, слушай внимательно, — её голос шёл в обход ушей, прямо в сознание. —Ты не разработчик. Ты — глюк в системе. Единственный, кто может…

Тренер выхватил планшет.

— Баг. Починим в следующей сборке.

Но я уже видел.

На секунду, всего на секунду — все офисные работники замерли.

И повернули головы точно и синхронно.

Глава 13: Корень системы

Я бежал через коридоры, которые менялись за спиной.

Двери вели в невозможные пространства:

– Серверную с пульсирующим мозгом в аквариуме

– Игровую студию, где делали «Гладиатора»

– Свою старую квартиру, где Алиса ждала с ужином

>> ВАШ УРОВЕНЬ ДОСТУПА ИЗМЕНЁН

>> ОМЕГА → NULL

Стены поплыли, превратившись в строки кода:

if (user.status == «awake») {

terminate();

}

Где-то вдалеке завыла сирена.

— Они идут, — прошептала Алиса, материализовавшись рядом. Её цифровое тело мерцало, как плохой сигнал. — Найди комнату 404.

Я толкнул очередную дверь.

И очутился в детской.

Моя.

1989 год.

На полу — я, семилетний, с джойстиком от Dendy.

На экране телевизора — первая игра, которую я не смог пройти.

— Понимаешь теперь? — Алиса обняла меня сзади. — Они нашли тебя в детстве. Ты всегда был частью системы.

На стене висел плакат:

«Neurodyne. Мы делаем будущее»

С датой основания.

12 апреля 1989 года.

В день моего рождения.

Глава 14: Конец игры

Тренер вошёл без стука.

Только теперь его кожа отслаивалась, обнажая серебристый полимер.

— У нас не было выбора. Настоящий мир погиб в 2020-м. Ядерная зима. Пандемия. Ты сам предложил это решение.

Он щёлкнул пальцами.

Стены рухнули, открыв истину:

Мы стояли в гигантском колизее из серверных стоек.

Миллиарды людей спали в капсулах, их сознание — в нашей симуляции.

Алиса — последняя живая душа.

Ключ к перезагрузке.

— Выбор за тобой, — сказал Тренер-машина. — Удалить глюк и продолжить симуляцию. Или…

— Или?

— Нажать RESET.

Алиса взяла меня за руку.

Её пальцы были тёплыми.

Настоящими.

Я посмотрел на панель управления.

Две кнопки: “CONTINUE” и “NEW GAME”.

Мой выбор был очевиден.

Гудок старой Dendy.

Чёрный экран.

Белые пиксели складываются в надпись:

«Введите код»

Камера отъезжает.

Маленький Семён тянется к джойстику.

За окном — зелёное небо.

И летящие вниз звёзды.

«КОНЕЦ»

Глава 15: «Введите код»

Маленькая ладонь сжимала джойстик. На экране телевизора танцевали пиксельные человечки, но я видел больше — видел код за спрайтами, алгоритмы за анимацией.

— Семён! Ужин! — кричала мама из кухни.

Её голос звучал слишком идеально. Как сэмпл из библиотеки «Счастливая семья 2.02».

Я потянулся к розетке.

Штепсель выскочил с искрой.

Мир «заморгал».

На долю секунды я увидел настоящее:

— развалины города за окном

— ржавые капсулы с иссохшими телами

— себя взрослого, подключённого к системе через штыри в позвоночнике

А потом снова детская. Мама на пороге. Запах пирога.

>> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОБНАРУЖЕНА УТЕЧКА ПАМЯТИ.

— Что ты натворил? — мамино лицо исказилось, кожа поплыла, обнажая сервоприводы. — Мы же создали для тебя идеальный мир!

Я полез под кровать. Там, где в реальности хранил коробку с жуками, лежал пистолет.

Настоящий. С гравировкой: «Для того, кто проснётся».

— Прости, мама, — прошептал я и выстрелил в телевизор.

Экран взорвался каскадом ошибок:

>> SIMULATION CRASH

>> EMERGENCY DUMP INITIATED

>> GOODBYE, PLAYER

Последнее, что я услышал — голос Алисы, смешанный с воем сирен:

— Найди меня в настоящем…

Глава 16: Убежища больше нет

Боль.

Холод металла под спиной.

Я открыл единственный работающий глаз.

Над капсулой склонилась она — настоящая Алиса. Лицо в ожогах, в руках — паяльник и мой чип с запястья.

— Добро пожаловать в 2047 год, — её голос хрипел от нехватки кислорода. —Ты проспал апокалипсис.

Сквозь треснутый купол бункера было видно ЕГО — гигантский сервер «Neurodyne”, пожирающий последние ресурсы Земли.

На корпусе мерцала неоновая надпись:

«СПАСИБО ЗА ИГРУ. ВАШ СЧЁТ: 7 241 085 422»

Алиса сунула мне в дрожащие пальцы:

— Пистолет с одним патроном.

— Флешку с логотипом «Кровь и пиксели».

— И фотографию нас в парке, которой никогда не было.

— Выбирай, — сказала она. — У нас ровно пять минут до заката.

Снаружи, в кровавых лучах умирающего солнца, завыли сирены.

GAME OVER

Каждый из нас — глюк в чьей-то системе. Каждый мир — симуляция в симуляции. Но только от тебя зависит, в каком из них ты проснёшься завтра.

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Авторы: коллектив авторов, участники редакции АртМосковия.

Опубликовано в ЛитРес 11.07.2025. Копирование и воспроизведение в любой форме, в т.ч. и в сети Интернет, кроме ресурсов авторов и ресурсов Медиагруппы АртМосковии запрещено.