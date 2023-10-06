Талантливый российский исполнитель, музыкант и автор песен MIIDAS записали и представил слушателям дебютный альбом «Нео-Романс» — первый музыкальный сборник за 12 лет сольной карьеры артиста.

«Нео-Романс» — это альтернативный мир утрат и несгораемых надежд, в котором сможет найти пристанище каждый, кто особенно нуждается в поддержке. Сборник включает в себя 10 композиций, исполненных в абсолютно новом для страны музыкальном жанре. Внутренние переживания и личная боль, неразделённая любовь и потеря близких — эти многим знакомые эмоции и ощущения слушатели проживут вновь, чтобы отпустить их навсегда, поверив в светлое будущее. Ведь этот альбом несет в себе нечто большее, чем просто песни — это гармония настоящей поэзии и душевной музыки в поистине современном звучании.

MIIDAS поделился, что свой первый музыкальный альбом он посвятил родным — бабушке и дедушке, с которыми артиста связывают самые теплые воспоминания из детства. А первыми слушателями, которые смогли оценить сборник и насладиться живым исполнением и грандиозной шоу-программой, стали близкие друзья и коллеги исполнителя — презентация альбома «Нео-Романс» состоялась 25 сентября в Театре у Никитских ворот:

«Спасибо всем, кто пришел поддержать и послушать меня. Тяжело передать словами эмоции, что я испытал! И, конечно, спасибо вам, дорогие подписчики, за то, что идете в ногу со мной на этом пути. Ценю всей душой. Ваш, MII», — артист поблагодарил своих фолловеров в одной из соцсетей.

Также в записи «Нео-Романс» приняли участие такие известные артисты, как JONY, HammAli & Navai и Idris & Leos — треки звездных коллабораций звучат очень многогранно и эмоционально, поэтому однозначно — новый альбом MIIDAS не оставит слушателей равнодушными.

Visited 2 times, 2 visit(s) today