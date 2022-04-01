Никита Джигурда, Анита Цой, Марат Башаров и другие в программе «Светская хроника»

Никита Джигурда и Марина Анисина продолжают битву за наследство Людмилы Браташ! Почему судебная тяжба тянется уже шесть лет? Какие новые подробности вскрылись на очередном заседании? Кто сейчас живет в квартирах бизнесвумен в Москве и Париже? Сколько денег актер должен заплатить за французскую недвижимость? И сможет ли отстоять свое право на внушительное состояние погибшей подруги?

Анита Цой стала профессиональным спасателем! Правда, что курсы первой помощи обошлись певице почти в 700 тысяч рублей? Кому из шоу-бизнеса она готова предложить свои услуги? Как знаменитость похудела на 10 кг? Зачем артистке сразу девять теплиц для овощей? И почему звезда сменила бриллианты на пластмассовую бижутерию?

Марат Башаров рассказал о воспитании детей! Какую профессию выбрала его старшая дочь? Почему девушка категорически отказалась быть актрисой? Чем увлекается сын артиста? Правда ли жена простила Марату побои и передумала разводиться? И чего больше всего боится звезда кино?

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