Выставка «Код Коника. Азиатский цикл» в галерее ВСЕКОХУДОЖНИК

Выставочный проект «Код Коника» практически впервые знакомит с творчеством Марка Александровича Коника (1938–2012) – одного из основоположников советского художественного проектирования середины двадцатого века и тонкого, уникального живописца. В первой части проекта, представлены, в основном, работы беспредметного и фигуративного циклов – экспозиция открыта в Гостином дворе до 24 апреля. А вторая часть выставочного проекта пройдет в галерее ВСЕКОХУДОЖНИК на Фрунзенской набережной с 7 до 29 апреля и включит работы из «азиатского» цикла художника.

Марк Коник. Дети на пустыре

Марк Коник. На Москве-реке

Марк Коник. В метро

Марк Коник. Велосипедист на площади. Регистан

Марк Коник. Движение

Марк Коник. Композиция

Марк Коник. Путешествие II

Марк Коник. В Самарканде

Марк Коник. Автопортрет

Марк Коник. Вечер на Регистане

Марк Коник. Музыканты

Марк Коник. Портрет мальчика

Марк Коник. Теплый вечер в Самарканде

Стоит отметить, что Марк Коник родился и жил в Ташкенте вплоть до землетрясения 1968 года. Дизайнер, сценограф, живописец, педагог, теоретик искусства, он посвятил свою жизнь зарождению и развитию в СССР программного средового дизайна, то есть, проектированию общественных пространств.

Вдохновляясь работами Пауля Клее – одного из столпов сюрреализма, (который был еще и профессором Баухауса, разработчиком теории цветоведения) и супрематизмом Казимира Малевича, художник-философ Коник свои произведения зашифровывал, «кодировал», перекладывал окружающую, зачастую унылую действительность на язык выразительного художественного образа.

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