Выставка «Код Коника. Азиатский цикл» в галерее ВСЕКОХУДОЖНИК

Выставочный проект «Код Коника» практически впервые знакомит с творчеством Марка Александровича Коника (1938–2012) – одного из основоположников советского художественного проектирования середины двадцатого века и тонкого, уникального живописца. В первой части проекта, представлены, в основном, работы беспредметного и фигуративного циклов – экспозиция открыта в Гостином дворе до 24 апреля. А вторая часть выставочного проекта пройдет в галерее ВСЕКОХУДОЖНИК на Фрунзенской набережной с 7 до 29 апреля и включит работы из «азиатского» цикла художника.
Марк Коник. Дети на пустыре
Марк Коник. На Москве-реке
Марк Коник. В метро
Марк Коник. Велосипедист на площади. Регистан
Марк Коник. Движение
Марк Коник. Композиция
Марк Коник. Путешествие II
Марк Коник. В Самарканде
Марк Коник. Автопортрет
Марк Коник. Вечер на Регистане
Марк Коник. Музыканты
Марк Коник. Портрет мальчика
Марк Коник. Теплый вечер в Самарканде
Стоит отметить, что Марк Коник родился и жил в Ташкенте вплоть до землетрясения 1968 года. Дизайнер, сценограф, живописец, педагог, теоретик искусства, он посвятил свою жизнь зарождению и развитию в СССР программного средового дизайна, то есть, проектированию общественных пространств.
Вдохновляясь работами Пауля Клее – одного из столпов сюрреализма, (который был еще и профессором Баухауса, разработчиком теории цветоведения) и супрематизмом Казимира Малевича, художник-философ Коник свои произведения зашифровывал, «кодировал», перекладывал окружающую, зачастую унылую действительность на язык выразительного художественного образа.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.