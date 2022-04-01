Права победителей конкурса «Партитура» под защитой n’RIS

Финалисты конкурса «Партитура» зарегистрируют свои произведения в сервисе цифрового депонирования n’RIS.

25 марта 2022 года, в День работника культуры, в Московской консерватории прошел гала-концерт и торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура». Цель конкурса ― поиск и поддержка талантливых авторов, чтобы современные произведения пополнили репертуар лучших исполнителей классической музыки.

Члены экспертного жюри,членами которого стали мэтры российской и зарубежной музыки: Юрий Башмет, Игорь Бутман, Иван Бурляев, Алексей Рыбников, Дмитрий Бертман, Александр Соколов, Иван Цыбин, Иван Бурляев и еще более 40 известных исполнителей, оценивали более 800 произведений разных форм ― от симфоний до этюдов.

21 участник вышел в финал, и каждый получил от партнера конкурса ― экосистемы цифровых сервисов для защиты и охраны интеллектуальной собственности n’RIS сертификаты на депонирование произведений и регистрацию творческого псевдонима в международном реестре ISNI.

«В наше “цифровое” время продукция творческих людей в одно мгновение может стать достоянием миллионов. Но далеко не всегда заслуженное вознаграждение за успех достается автору. Плагиат, пиратство или другое незаконное использование произведений, к сожалению, всегда преследуют наиболее креативных и талантливых. Наш сервис позволяет избежать подобных случаев. Депонирование ― очень простой и эффективный инструмент для защиты интеллектуальной собственности, что особенно важно в начале карьеры и на волне побед, ― говорит руководитель проекта n’RIS Николай Турубар.

Конкурс «Партитура» ежегодно проводится Международным фондом композиторов «Новые классики» при поддержке Фонда президентских грантов в партнерстве с Московской консерваторией им. П.И. Чайковского и Союзом композиторов России.

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