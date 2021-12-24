24 декабря 2021 года, в канун 75-й годовщины пуска первого советского атомного реактора, в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ начинает работу выставка «Ф-1: феноменально первый. Атомный проект, который изменил мир». Это проект Политехнического музея и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Экспозиция рассказывает об истории строительства реактора и людях его создававших.

«Пуск Ф-1 стал воистину эпохальным событием — было экспериментально доказано, что наши учёные могут осуществить управляемую самоподдерживающуюся цепную реакцию деления урана. Хорошо известна сказанная Курчатовым сразу же после пуска реактора фраза: „Атомная энергия теперь подчинена воле советского человека“. Реализация в очень сжатые сроки, с невероятным напряжением сил и средств, советского атомного проекта, самым первым этапом которого был пуск реактора Ф-1, позволила установить ядерный паритет с США, что обеспечило стабильность в мире на многие десятилетия. Это и есть главный результат пуска реактора Ф-1», — рассказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Пять тематических разделов экспозиции расскажут о том, как рождался советский атомный проект, о людях, которые в трудных условиях войны готовили «решающий эксперимент», о его значении для последующего развития промышленности и науки в стране и мире. Архитектурно-художественное решение экспозиции позволит посетителям погрузиться в послевоенную эпоху, а современные мультимедийные технологии, музыкальное сопровождение и инсталляции помогут воссоздать атмосферу научного поиска, будущих открытий и надежд.

На выставке впервые представлены редкие документы, которые долгие годы были под грифом «совершенно секретно», приборы и инструменты учёных 1940-х годов (механические арифмометры, логарифмические линейки, пишущие машинки), аппаратура, которую использовала разведка, уникальные фотографии, личные вещи Курчатова и его коллег. Эти экспонаты сейчас хранятся в коллекции Политехнического музея и собрании НИЦ «Курчатовский институт».

«Сегодня Россия является лидером в сфере ядерной энергетики, создания и развития новых безуглеродных источников энергии будущего. Совместно с коллегами из Курчатовского института мы хотим показать, какой гигантский путь прошла российская ядерная отрасль всего за 75 лет. Эта выставка достойно завершает отмечаемый в России Год науки и технологий и одновременно открывает следующий юбилейный для Политехнического музея год — год 150-летия со дня его основания. Уже сегодня могу сказать, что посетителей ждёт интереснейшая программа выставок и мероприятий, наглядно раскрывающих мир науки, процесс познания самых актуальных вопросов развития нашей цивилизации», — отметила генеральный директор Политехнического музея Елена Проничева.

Работа выставки будет сопровождаться тематическими мероприятиями Публичной программы Политехнического музея. В течение трёх месяцев на ВДНХ пройдут традиционные встречи и дискуссии с учёными и экспертами в области ядерной физики, энергетики и технологий.

Выставка проходит в рамках мероприятий Года науки и технологий. Это уже второй совместный проект музея и института, который реализуется после подписанного в 2021 году соглашения о сотрудничестве между Министерством культуры РФ, Министерством науки и высшего образования РФ, Курчатовским институтом и Политехническим музеем.

Выставка работает с 24 декабря 2021 года по 15 марта 2022 года в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. С экспозицией можно ознакомиться самостоятельно или в составе экскурсии. Вход бесплатный.

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