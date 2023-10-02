Здание было построено в 1954 году по проекту архитектора А.В. Ефимова и является объектом культурного наследия федерального значения. Реставрационные работы здесь проводятся впервые.

На ВДНХ началась реставрация здания, в котором в советское время располагался знаменитый ресторан «Золотой колос». Специалисты уже завершили противоаварийные работы и сейчас занимаются реставрацией фасадов: приводят в порядок колонны, карнизы, элементы декора, кессонные потолки, восстанавливают открытую террасу над обеденными залами. На следующем этапе реставрации начнутся работы в интерьерах.

Здание главного ресторана выставки было построено в 1954 году и является объектом культурного наследия федерального значения. Реставрационные работы здесь проводятся впервые.

Главному фасаду вернут исторический вид в соответствии с архивными документами. На втором ярусе павильона демонтируют деревянный навес и квадратные кирпичные колонны, которые были построены позже. Вдоль открытых террас будут воссозданы металлические торшеры, а в галереях второго яруса появятся навесы, пропускающие свет. Реставраторы расчистят парадные лестницы и приведут в порядок балясины ограждений лестничных маршей и восстановят пол в технике терраццо.

Помимо этого, восстановят историческую отделку стен, а также расстекловку окон и декоративное оформление дверей.

По завершении фасадных работ будет проведена реставрация залов ресторана. В обеденных залах интерьеры сохранились практически полностью — реставраторы проведут расчистки и укрепление потолочных розеток, изящной лепнины, межоконных простенков, панно с барельефными фигурными композициями.

Из истории «Золотого колоса»

Трехэтажное здание ресторана «Золотой колос» было возведено в 1954 году по проекту архитектора Анатолия Ефимова на берегу 3-го Каменского пруда. Величественная постройка сочетала элементы довоенной архитектуры и сталинского ампира. Фасад украшали арочные окна, портик с фронтоном и полукруглой аркой, сдвоенные колонны и колоннада парадного входа. С террас открывается вид на гладь пруда и одноименный фонтан, а также соседние павильоны «Космос» и «Мясная промышленность».

В советское время ресторан «Золотой колос» считался одним из самых престижных заведений наряду с «Прагой» и «Москвой». Здесь могли одновременно разместиться до тысячи посетителей. Чтобы заказать столик на вечер, записывались за полгода.

Как отмечается в книге «Отдых и еда на ВДНХ. Архитектурно-гастрономическое путешествие. 1939–1989», в ресторане «Золотой колос» 380 мест располагалось в двух зимних залах и 620 — на летних верандах. За счет утепления боковых террас в середине 1960-х годов в здании могли разместиться уже свыше 1200 посетителей. Обязательным сопровождением вечера была живая эстрадная музыка.

Гастрономические изыски

Ресторан обслуживал и иностранцев, поэтому меню было не только на русском, но и на английском, немецком и китайском языках. Здесь можно было заказать белугу с хреном, осетрину по-русски, жареную куропатку, рябчика в сметане, яблоки в красном вине и другие деликатесы.

Штат ресторана в 1954 году состоял из 240 человек. Залы обслуживали 65 официантов, на кухне и в цехах трудились свыше 90 поваров. Кондитерский цех работал в две смены и производил в сутки более 10 тысяч пирожных и другой выпечки. Особенно посетители «Золотого колоса» любили фирменный торт «Север».

С середины 1960-х годов «Золотой колос» ежегодно становился одной из площадок всесоюзных смотров-конкурсов на лучшее заведение общественного питания, а с конца 1960-х здесь проводили фестиваль «Русская зима». Работники встречали гостей в русской национальной одежде. В залах организовывали так называемые аппетитные ряды с кулебяками, блинами и чаем из самовара. Кроме того, в ресторане проходили новогодние молодежные балы.

В 1990 году ресторан был закрыт на капитальный ремонт, но так и не открылся. Запланированные работы проведены не были.

Реализация программы возрождения главной выставки страны началась в 2014 году. Ее основная задача — сохранение культурного наследия и развитие ВДНХ. Концепция проекта заключается в возвращении сохранившимся историческим павильонам, садово-парковым объектам и малым архитектурным формам выставки первоначального облика 1954 года.

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