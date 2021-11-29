Новый сезон мультсериала «Малышарики» стартовал на телеканале «Карусель»

28 ноября 2021 года на телеканале «Карусель» стартовал пятый сезон анимационного проекта «Малышарики» от ГК «Рики». В новых сериях повзрослевшим героям предстоит отправиться в детский сад и познакомиться с воспитательницей, роль которую сыграла популярная российская певица Мариам Мерабова. Приятным сюрпризом для зрителей станут музыкальные композиции в ее исполнении. Неизменными в проекте останутся голоса Анны Геллер и Константина Хабенского, исполняющих роль мамы и папы ребенка, в доме которого живут Малышарики. Кроме того, в сериале появится новый персонаж – Тигруня – веселая и любознательная почемучка, любящая подмечать необычные мелочи в окружающем мире.

«Проекту в этом году исполнилось шесть лет. Наши Малышарики подросли, а значит пришло время отправиться в детский сад. Мы понимаем, насколько это важный и ответственный этап в жизни ребенка. Тот маленький мир, в котором были только родные и близкие, становится таким огромным и непонятным. И нам бы очень хотелось, чтобы вместе с героями сериала, маленькие зрители и их родители, смогли пройти этот путь взросления более комфортно и гармонично в компании с любимыми друзьями. До встречи на телеканале «Карусель»!», — прокомментировала Анна Короблева, продюсер анимационного проекта «Малышарики».

В новых сериях раскрываются более глубокие темы. Творческая команда, в сотрудничестве с профессиональными педагогами и методистами детально проработали вопросы, актуальные для детей младшего дошкольного возраста. Большое внимание уделено темам социально-коммуникативного развития, эмоционального интеллекта и многому другому. Малышарики научатся самостоятельности, узнают как заводить друзей и как помириться, если с кем-то поссорился.

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