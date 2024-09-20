«Они потрясли мир. Деми Мур. В паутине страха»: эксклюзивный репортаж из Лос-Анджелеса!

Деми Мур — одна из самых эффектных актрис Голливуда. Дерзкая и смелая. Она никогда не боялась раздеваться перед камерой. И своей роскошной фигурой до сих пор продолжает сводить с ума миллионы мужчин во всем мире. Но какие тайны скрываются за этой идеальной картинкой? В её жизни было много трагедий: предательство близких, измены любимых, депрессии, потеря ребенка. Звезда неоднократно оказывалась на самом дне, но находила в себе силы подняться.

Прежде чем стать знаменитой Мур прошла через настоящий ад. Родители-алкоголики, бесконечные скандалы и драки. Бывало, что отец хватался за оружие. А мать пыталась убить себя. Вместо того, чтобы играть с друзьями, маленькой Деми приходилось следить, чтобы ее родители не покалечили друг друга.

В юности будущая звезда пережила изнасилование. А вскоре после этого узнала, что негодяю ее продала собственная мать! Шок от такой новости едва не довел девушку до психиатрической лечебницы. В тот момент она дала себе обещание, что будет другой, непохожей на свою родительницу. Только во многом повторила её судьбу. Знаменитая актриса неоднократно лечилась от зависимостей. И каждый раз срывалась.

Она мечтала создать семью и учесть все ошибки родителей. Но прошлое каждый раз возвращалось. Брак с Брюсом Уиллисом, который казался образцовым, распался. А роман с Эштоном Катчером чуть не стоил красотке жизни!

В какой-то период жизни Мур осталась абсолютно одна. Пытаясь найти новую любовь, она забыла о своих детях, подсела на запрещенные вещества, стала неразборчивой в связях. А однажды потеряла сознание на вечеринке. У звезды Голливуда случился эпилептический припадок. Очнувшись в больнице, женщина поняла: если продолжит в том же духе – умрет. И дочери будут вспоминать ее как мать-алкоголичку, которая довела себя до гибели. Этого она допустить не могла. Но путь назад к нормальной жизни был очень долгим…

Сейчас она редкий гость на светских мероприятиях. Каждый выход – настоящее событие. Деми блистает на красных дорожках и улыбается. Наверное, впервые за много лет актриса делает это искренне.