Какие возможности есть у современных художников в России

О тенденциях развития современного искусства в России и потенциале российских современных художников в текущих условиях рассказывает молодой художник Linda de La.

Тенденции российского арт-рынка

В 2021 году российский арт-рынок достиг оборота в $11,65 млн. Этот результат на 18% больше, чем в 2020 году, более того, он практически равен допандемийному показателю 2019 года, в котором объем продаж составил $11,8 млн.

За прошлый год аукционные дома провели 190 аукционов, на которых продавалось русское изобразительное искусство — на 17 % больше, чем в 2020-м.

Внутри страны в последние годы росло число галерей и ярмарок современного искусства. Например, в 2021-2022 годах на рынок вышли: арт-пространство Sistema Gallery, направленное на популяризацию современного искусства, галерея Alma Mater, где выставляются перспективные и талантливые авторы, галерея современного искусства «30/7» и другие. Российские авторы и галеристы учатся, создают качественные отечественные продукты.

За последние полгода ситуация изменилась, наступает новый этап.

В России откладывается большое количество международных арт-проектов. Например, в петербургском Манеже в марте не состоялась персональная выставка французского художника Кристиана Болтански, а Sotheby’s и Christie’s отменили аукционы русского искусства.

Изменения чувствуют все: художники, кураторы, галеристы. Кто-то не может справиться с тревогами и предпринимает стандартное действие — бегство. Часто люди бегут от страха, от новизны и даже от себя.

Сегодня каждая институция чувствует необходимость определить для себя новый путь, по которому нужно следовать. Некоторые предпочитают «сохранять тишину» и прекращать работу, другие же находят новые варианты для развития сферы культуры и строят свою деятельность в текущих условиях. Особенную ценность приобретает не только профессиональный, но и человеческий подход к делу, а также открытый диалог и стремление к поиску путей решения сложных вопросов.

Кроме того, важно, что открываются новые возможности для взаимодействия с такими странами как Китай, ОАЭ и другими в арт-сфере.

Развитие российских художников

Для развития карьеры художника в любой стране важно иметь качественный бэкграунд, образование и показывать свои работы, вести выставочную деятельность.

Что касается образования, в последнее время в России открылось множество разных школ, где изучают современное искусство. Дополнительное образование можно получить в ИСИ, «Открытых мастерских», «Свободных мастерских», Московской школе современного искусства (MSCA), школе Родченко. Программы бакалавриата и магистратуры в области современного искусства доступны в Высшей школе экономики. В каждой из этих институций художников обучают истории искусства, анализу и возможностям реализации авторских концепций, что позволяет им создавать глубокие и сильные произведения и выводить отечественную культуру на новый уровень.

Решение об участии или неучастии в тех или иных выставках, которые могут помочь развитию карьеры, каждый художник принимает сам. По моему мнению, важно уважать выбор, так как, безусловно, нужно иметь смелость и действительно стойкие принципы, чтобы совершать такие шаги. В моей практике также был момент отказа от участия в выставке, которая не соответствовала моему творчеству и состоянию: я не готова создавать искусство про боль, мне хочется делать акцент на развитии и возможностях. В своих работах я беседую об отношениях человека к проблемам, которые мы стараемся не замечать, о психическом здоровье и любви.

Важно, что в России есть галереи и музеи, которые помогают молодым художникам, проводятся конкурсы и опен-коллы.

В нашей стране есть ценители искусства, коллекционеры, площадки для реализации творчества. Например, в этом году Центр Творческих Индустрий «Фабрика» проводил опен-колл для арт-деятелей, лишившихся работы в культурных институциях. Также в мае состоялся благотворительный аукцион Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow.

Сегодня людям из мира искусства важно помнить, что творчество — это мир созидания и создания новых смыслов, возможность для диалога и обсуждений, обмена и сотрудничества. И вера в культуру и ее объединяющую силу обязательно позволит преодолеть все трудности и найти новые возможности для развития.

Если смотреть на историческое развитие, то мы увидим, что в самые непростые времена в России появились уникальные мастера, идеи, направления. Например, супрематизм Казимира Малевича в начале XX века.

Как художник, я создаю искусство вне политики. Для меня важно поддерживать развитие современного искусства внутри своей страны.

На мой взгляд, даже в сложные моменты необходимо не останавливаться, продолжать действовать, работать, создавать. Я ценю и люблю российские традиции, я горжусь тем, что родилась в этой стране, и мне хотелось бы быть быть полезной для развития ее культуры.

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