Парк Победы стал новым местом притяжения москвичей и туристов

В мае мемориальный комплекс на Поклонной горе для прогулок и экскурсий визитеры выбирали в 13 раз чаще, чем годом ранее. На это повлияло не только удобное местоположение для просмотра салюта 9 мая, но и праздничные мероприятия, в числе которых выставка трофейной военной техники.

С 1 по 15 мая Парк Победы стал центром для городских гуляний. Традиционно с ростом числа посетителей, а, соответственно, и нагрузкой на сеть, МегаФону помогала справляться передвижная базовая станция. Она брала на себя дополнительный трафик абонентов: на время использования с её помощью расширялась ёмкость основной сети и увеличивалась скорость передачи данных. В этом году инженеры оператора существенно модернизировали телеком-оборудование, обслуживающее Парк Победы.

Так, технические специалисты провели рефарминг частот, переведя часть диапазонов 1800 и 2100 МГц в стандарты LTE (4G). А также увеличили количество антенн в устройствах, поддерживающих технологию Multiple Input — Multiple Output (MIMO). Обновления позволили расширить ёмкость сети, равномерно распределить в ней пользователей и значительно повысить скорость передачи данных.

«В мае Парк Победы собрал на своей территории огромное число людей, которые активно пользовались мобильным интернетом — объем трафика в День Победы вырос почти на 45% относительно прошлого года. Мы постоянно отслеживаем нагрузку на сеть, поэтому смогли оперативно подготовить оборудование. Теперь средняя скорость скачивания выросла на 8,5%, а загрузки — в 13 раз, благодаря чему посетители парка могут обмениваться фотографиями и видео, а также одновременно вести прямые трансляции в соцсети без задержек», — комментирует директор по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Московском регионе Андрей Абрамов.

С конца апреля в Парке Победы проходит интерактивный фестиваль с воссозданием Москвы 1940-х годов, открылась экспозиция с трофейным иностранным вооружением и техникой. Посмотреть образцы и поучаствовать в фестивале приехали туристы не только из российских регионов, но и разных стран мира. В их числе жители Китая, Франции и Турции, выяснили аналитики МегаФона на основе анализа обезличенных данных. В топ-5 стран по числу посетителей вошли также Белоруссия и Казахстан. Среди соотечественников в парке можно встретить жителей Югры, Свердловской области и Башкирии. Но больше всего туристов из Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону.

Парк Победы стал лидером по числу зрителей среди московских площадок для просмотра праздничного салюта 9 мая. Так, фейерверк на Поклонной горе посмотрели в два раза больше зрителей, чем даже на Крымском мосту рядом с Парком Горького, и в пять раз больше, чем в Измайловском парке. А объем использованного мобильного трафика в День Победы вырос почти на 45% относительно прошлого года.