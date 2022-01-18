Sotheby’s представляет пять картин Клода Моне, по которым можно проследить путь художника от импрессионизма к абстракции

В марте 2022 года Sotheby’s представит пять картин Клода Моне, написанных в течение 15 лет, которые стали переходным периодом в творчестве художника, прошедшего путь от отца-основателя импрессионизма до предвозвестника абстрактной живописи. На примере этих полотен мы видим, как Моне, обращаясь к своим любимым темам и сюжетам, искал все более модернистский и даже абстракционистский подход к передаче цвета и света. До краев заполненный цветами холст, предвосхитивший знаменитые кувшинки, ритмичная композиция со стогами сена, два пейзажа, написанные в разную погоду, – все эти картины, созданные еще в XIX веке, выдают в Моне того «модерниста», который окажет значительное влияние на отдельных художников и целые художественные течения XX столетия.

Картины, чья совокупная оценочная стоимостью около $50 млн (£35 млн), станут украшением вечернего аукциона Sotheby’s «Искусство XX века и современное искусство», который пройдет в Лондоне 2 марта 2022 года.

«Наряду с Пикассо и Ван Гогом, Моне на сегодняшний день один из самых востребованных живописцев в мире. В последние годы ажиотаж вокруг его произведений разгорелся с новой силой: мы наблюдаем огромный спрос на выставки мастера, за обладание работами которого борются коллекционеры по всему миру. Пять великолепных картин, выставленных на торги, наглядно демонстрируют путь художника к его прославленной серии пейзажей с кувшинками, повествуя тем самым о Моне как о предтече модернизма», – рассказывает председатель Sotheby’s в Европе, руководитель международного отдела импрессионизма и искусства XX века Хелена Ньюман.

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