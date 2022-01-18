Sotheby’s представляет пять картин Клода Моне, по которым можно проследить путь художника от импрессионизма к абстракции

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В марте 2022 года Sotheby’s представит пять картин Клода Моне, написанных в течение 15 лет, которые стали переходным периодом в творчестве художника, прошедшего путь от отца-основателя импрессионизма до предвозвестника абстрактной живописи. На примере этих полотен мы видим, как Моне, обращаясь к своим любимым темам и сюжетам, искал все более модернистский и даже абстракционистский подход к передаче цвета и света. До краев заполненный цветами холст, предвосхитивший знаменитые кувшинки, ритмичная композиция со стогами сена, два пейзажа, написанные в разную погоду, – все эти картины, созданные еще в XIX веке, выдают в Моне того «модерниста», который окажет значительное влияние на отдельных художников и целые художественные течения XX столетия.

Картины, чья совокупная оценочная стоимостью около $50 млн (£35 млн), станут украшением вечернего аукциона Sotheby’s «Искусство XX века и современное искусство», который пройдет в Лондоне 2 марта 2022 года.

Monet, Glaçons, environs de Bennecourt

Monet, Les demoiselles de Giverny

Monet, Massif de chrysanthèmes

Monet, Prunes et abricots

Monet, Sur la falaise près de Dieppe, soleil couchant

«Наряду с Пикассо и Ван Гогом, Моне на сегодняшний день один из самых востребованных живописцев в мире. В последние годы ажиотаж вокруг его произведений разгорелся с новой силой: мы наблюдаем огромный спрос на выставки мастера, за обладание работами которого борются коллекционеры по всему миру. Пять великолепных картин, выставленных на торги, наглядно демонстрируют путь художника к его прославленной серии пейзажей с кувшинками, повествуя тем самым о Моне как о предтече модернизма», – рассказывает председатель Sotheby’s в Европе, руководитель международного отдела импрессионизма и искусства XX века Хелена Ньюман.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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