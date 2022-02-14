Персональная выставка французско-итальянского художника Алена Бонфуа впервые открывается в России

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Галерея GARTALLERY™ впервые в России представляет персональную выставку французско-итальянского художника Алена Бонфуа, отмечающего в этом году свой 85-летний юбилей. Как одаренный живописец, график, мастер гравюры и скульптор он снискал широкую известность в Европе, Японии, Южной Корее, Таити, США, начиная с 60-х годов прошлого века.

Арт-критики определяют творческое кредо Бонфуа как «живописца Венеры». Художника бесконечно вдохновляет красота женского тела и человеческих эмоций. Женщина для него является метафорой жизненной силы. Его произведения на протяжении уже более полувека – это красочная ода женственности, где замешаны классические культурные традиции Европы и Азии, модернистский подход и цветовые гармонии итальянских ландшафтов. Современность образам придает острота ракурсов, напряженность контрастов света и тени. Линия, пространство и цвет — главные элементы, характеризующие формальные, стилистические и, в определенном смысле, эпические исследования Алена Бонфуа. Четкая линия, рожденная уверенным и продуманным движением, покоряет пространство холста, делая его трехмерным, способным вместить формы женских фигур, воспринимаемых как последовательность каскадных изогнутых объемов.

Видение Алена, даже если оно начинается с модели в студии, является полностью интроспективным, созданным из впечатлений резонанса женской формы: не возвышенного и идеального тела, а, скорее, индивидуального тела. Конкретная модель, названная по имени, ее поза и жест трактуются в отношении к окружающему пространству, которое часто наполнено яркими цветами, драпировками, расписными стенами и насыщенными тонами.

Ален Пьер Бонфуа родился в 1937 году в Париже, на Монмартре. Учился в Высшей национальной школе изящных искусств в Париже, затем — на отделении гравюры и скульптуры в Королевской Академии изящных искусств в Брюсселе.

С 1961 года в Париже Ален на протяжении двух лет занимался в мастерской скульптора Антониуччи Вольти, ставшего его наставником в искусстве и в жизни. Вольти говорил о своем ученике: «Ален Бонфуа, щедрый и отзывчивый человек, занимает одно из лучших мест в изобразительном искусстве нового поколения. В его творческом поэтическом рисунке нет ничего лишнего… Художник, его богатая цветовая палитра, служит женщинам в роскошных телах…».

С 1964 года художник окончательно выбрал наиболее интересную для себя тему творчества, которая сделала его знаменитым – образы женской обнаженной натуры. «Женщина является объектом почти мистического поклонения, которое вытесняет из живописного пространства все, что не приводит к ее торжеству. Чувствуется, насколько картина является для этого художника актом любви, где холст является трансцендентным посредником с моделью», — писал арт-критик Жан-Пьер Шопен.

В 1965 году мастер переехал в Тоскану, но продолжал свою деятельность и в парижской студии. Он по сей день живет между Францией и Италией, которую считает своей второй родиной.

В 1973 году Ален впервые побывал в Японии, где познакомился с традиционной каллиграфической техникой суми-э, глубоко повлиявшей на его творчество. Суми-э — буквально «живопись тушью» — это вид искусства, который стремится передать сущность предмета или жанровой сцены как можно более лаконично, наименьшим количеством мазков и линий. В философии Востока Бонфуа нашел дисциплину, которая позволяет ему индивидуализировать и осознавать сущность женской формы как поэтический элемент в прямом соединении между небом и землей, создавая духовное из физического. Суми-э — это, по сути, медитативный путь между объектом и миром, чувственный способ проследить границы между телом и пространством, как внешним, так и внутренним, в убедительной пластической объемной аллюзии. Чтобы овладеть суми-э, необходимо использовать Четыре сокровища: чернильный камень, чернильную палочку, кисть и особую бумагу. Бонфуа предпринимал неоднократные путешествия в Японию и Корею для дальнейшего углубленного изучения стиля суми-э и теперь является признанным европейским мастером этой старинной восточной техники.

Работы художника выставлялись, начиная с 1969 года, во Франции, Италии, Бельгии, Люксембурге, Швейцарии, Германии, США, Таити, Южной Корее, Японии.

Произведения Алена Бонфуа хранятся в музейных собраниях: Бидзэн, Фудзивара Ю,Токио, Япония, Музей современного искусства Кван Джу, Корея, Музей современного искусства Чеджу, Корея, Коллекция Министерства культуры Франции, Париж, Музей Утрилло и Валадон, Саннуа, Франция, Музей Марино Марини, Флоренция, Италия, Музей Боккаччо в Чертальдо, Италия, Музей Раффаэле де Града, Сан-Джиминьяно, Италия.

В экспозицию московской выставки войдут более пятидесяти работ разных периодов творчества из собрания автора: живопись на холсте и на дереве, скульптура, работы в смешанной технике, цветная графика в стилистике суми-э.

Куратор выставочного проекта «Полет красоты. ПАРИЖ-МОСКВА» — Ксения Грищенко, основатель галереи GARTALLERY™, хозяйка Арт-Клуба, художник, коллекционер современного искусства.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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