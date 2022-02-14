Андрей Щербак: «В нашей стране требуется укрепление скрипичной школы, где преподают выдающиеся профессора, но их чисто физически не хватает»

В преддверии Юношеского международного конкурса имени П. И. Чайковского, который пройдёт с 30 апреля по 12 мая 2022 года в г. Москва и в г. Чэнду (КНР), телеканал ТВ БРИКС выпускает серию эксклюзивных интервью, посвященную участникам, членам жюри и организаторам этого события. Генеральный директор Ассоциации лауреатов Международного конкурса им. П.И. Чайковского Андрей Щербак рассказал телеканалу ТВ БРИКС о репутации Юношеского конкурса имени Чайковского, насущных проблемах в подготовке молодых музыкантов, а также о том, почему именно Азия сейчас является главным поставщиком талантов в мире классической музыки.

«Высокая репутация, которую конкурс заслужил за эти тридцать лет, складывается из многих факторов. Во-первых, это результаты конкурса, которые являются совершенно выдающимися, особенно первые места, присуждающиеся практически единогласным голосованием жюри. Во-вторых, это репутация самого жюри. В конкурсе принимают участие суперзвёзды: преподаватели, исполнители, являющиеся победителями других престижнейших конкурсов, но не это главное. Здесь мы применяем такой организационный приём, как большая сменяемость. Чуть больше половины членов жюри каждый конкурс сменяется и это создаёт атмосферу постоянной новизны. Мы на все сто доверяем им, и в отличие от многих других конкурсов, они могут голосовать за своих учеников, что никак не меняет общей картины. И, в-третьих, дирекция конкурса не ставит каких-то внутренних задач. Оно не тянет кого-то и абсолютно нейтрально. Система голосования позволяет объективно оценить достижения, включая отсутствие обсуждений. Часто, жюри после проведения финала собираются и обсуждают решения. У нас этого нет. Формально, каждый должен проголосовать, заполнить результат, подписаться. Судить, конечно же, нелегко, потому что это не метры и секунды, а совершенно субъективная оценка» – рассказал Андрей Щербак.

«Центральным инструментом остаётся фортепиано, где очень много подготовленных музыкантов в таком юном возрасте. Достаточно сказать, что наша российская школа готовит сильных ребят, которые сами по себе достойны всяческих званий и наград. Например, в Китае несколько миллионов пианистов, что автоматически переходит в качество. В Азии вообще возникла своя музыкальная школа на базе нашего и европейского опыта. Они самостоятельно готовят очень сильных музыкантов. Ещё бы я отметил виолончель. Это очень развивающийся инструмент и последние конкурсы показывают, что очень большое количество участников как раз в номинации виолончели. Скрипка — это классический инструмент, где всегда есть участники, но всё-таки нужно сказать, что у нас по сравнению с остальным миром, возникают некоторые проблемы именно с преподавателями. Здесь на передовые позиции выходит корейская школа, где есть замечательные педагоги, дающие на конкурсы как минимум лауреатов. Так что в этом плане в нашей стране требуется укрепление скрипичной школы, где также преподают выдающиеся профессора, но их просто чисто физически не хватает» – заявил генеральный директор Ассоциации лауреатов Международного конкурса им. П.И. Чайковского в эксклюзивном интервью телеканалу ТВ БРИКС.

«Рост интереса к классической музыке в странах Азии очевиден и если у нас есть участник из США или Франции, то чаще всего он имеет азиатское происхождение: корейские или китайские музыканты, которые обучаются в этих странах. Например, во Вьетнаме сейчас скрипичную школу возглавляет победитель нашего конкурса Буй Конг Зюи, профессор и заведующий кафедрой, создавший там свою школу на базе русской, которой он обучался в Московской консерватории. Более того, там проводится скрипичный конкурс, который в прошлом году выиграл победитель нашего соревнования скрипач Турунтаев, который сейчас также учится в консерватории. Так что можно сказать, что лидирующее положение сейчас занимают представители азиатского континента. Да, американская школа очень сильная, европейская тоже развивается, в частности в Германии, Словении, Италии, но всё-таки по количественным показателям все они отстают от Азии» – отметил Андрей Щербак.

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