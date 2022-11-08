Певица ANSE встретила во сне мужчину мечты

«Мне приснился сон про мужчину. Я не запомнила его лица, но запомнила историю, которая была между нами. Я проснулась. Лицо этого мужчины я так и не запомнила. После сна с загадочным незнакомцем я написала эту песню. «Лунатики» — это трек, от которого я сама кайфую, на мой взгляд, он совершенно не похож на другие наши работы. В нём много магии, как по музыке, так и по тексту. Мне по душе русские мотивы, русский фольклор. Я влюбилась в слово «лунатики». Создается единство музыки и слов. Трек получился очень мягким из-за этого он погружает в себя с первых секунд», — рассказывает исполнительница.

После того как мы засыпаем, мы попадаем в совершенно другой сказочный мир. Каждый сон не похож на предыдущий. Каждый раз новая история, новые люди и места. Каждому из нас снятся таинственные незнакомцы и незнакомки, которые не выходят у нас из головы. Мы можем не помнить их лиц, но ощущения остаются с нами долго. «Лунатики» — сон, который певица рассказала с помощью песни.

Слушайте трек «Лунатики» на всех музыкальных площадках с 8 ноября и приходите 12 ноября в гастромаркет «ДЕПО» на первый сольный концерт ANSE.

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