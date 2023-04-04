РТРС и Профсоюз работников связи России подписали новый Коллективный договор

31 марта в филиале РТРС «Московский РЦ» у подножия Останкинской телебашни состоялось подписание нового Коллективного договора РТРС на 2023-2026 годы.

Генеральный директор РТРС А.Ю. Романченко и председатель Профсоюза работников связи России А.Г. Назейкин на подписании Коллективного договора

От лица работодателя документ подписал генеральный директор РТРС Андрей Романченко, от лица работников РТРС — председатель Профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин.

Новый Коллективный договор предусматривает более 30 видов социальных льгот для сотрудников сверх установленных трудовым законодательством. Среди них — материальная помощь к свадьбе, частичная оплата путевок в санатории, дома отдыха, пансионаты и детские оздоровительные учреждения, оплата услуг мобильной связи, единовременное вознаграждение в связи с получением работником государственных наград, доплата за наставничество и другие.

«Руководство РТРС и Профсоюз поддерживают высокий уровень социального партнерства. Мы неоднократно подчеркивали, что Колдоговор РТРС объективно лучший в отрасли связи. В нем наиболее полно прописаны обязательства работодателя и работников по вопросам оплаты труда, улучшения условий и охраны труда, обеспечения социальных льгот и гарантий, занятости, обучения, молодежной политики. Принятый сегодня документ сохраняет достойный уровень взаимных обязательств сотрудников и работодателя», — отметил Анатолий Назейкин.

«Сотрудничество с Профсоюзом работников связи России помогает РТРС соблюдать баланс экономической эффективности и социальной справедливости. Первичные профсоюзные организации работают во всех 78 филиалах предприятия и создают благоприятные условия для развития потенциала сотрудников. Одновременно профсоюзные ячейки — это дополнительный инструмент контроля за работой в филиалах», — сказал Андрей Романченко.

Члены двусторонней Комиссии по ведению коллективных переговоров

Новый Коллективный договор РТРС готовила двусторонняя Комиссия, в которую входят представители работников филиалов из всех федеральных округов и представители работодателя. Работники вносили свои предложения на предварительных обсуждениях в трудовых коллективах филиалов.

Документ вступил в действие 1 апреля.

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