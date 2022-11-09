В прокат выходит документальный фильм «Ангелы Милы» об экс-владелице модного бутика Vanity, которая помогает детям-альбиносам

В Москве состоялась премьера фильма «Ангелы Милы» об экс-владелице модного бутика Vanity, которая одевала главных мировых звезд, от Билла Клинтона до Стинга, но оставила светскую жизнь и сегодня большую часть времени проводит в Африке, помогая детям-альбиносам

Фильм в Москве представили участники съемочной группы, а после просмотра состоялось обсуждение с участием главной героини.

Мария Кацал, автор фильма: «Однажды я листала соцсети и увидела фото вызывающе одетой девочки-альбиноса, ее продавали, а автор поста пыталась её спасти. Я написала сообщение, и Мила мне ответила. Так началось наше знакомство, из которого в итоге получился фильм. Мы очень надеемся, что эта история поможет стать чуть добрее друг к другу».

Сергей Никифоров, продюсер фильма: «При первом знакомстве Мила сказала мне: “не спеши, ты попал в этот мир и живёшь по его законам. Просто находись рядом”. Благодаря Миле удалось спасти от страшной судьбы много детей. Для нас она стала не только героиней фильма, но и другом всей съемочной группы».

«Сейчас я счастлива, помогая этим детям. За два года существования фонда “Mila4Africa” мы сделали очень много, но ещё огромное количество работы предстоит», – говорит Мила Ануфриева, героиня фильма.

Фильм «Ангелы Милы» выйдет в прокат 10 ноября в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Казани, Нижнего Новгорода, Владивостока, Ростова-на-Дону и во многих других городах в рамках проекта СТРАНА.DOC при поддержке Министерства культуры РФ.

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