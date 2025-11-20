В Москве состоялась премьера короткометражного художественного фильма «Светлячки»

Команда режиссера Милы Ханзиной поделилась со зрителем историей настоящей дружбы и памяти о братьях-солдатах, основанной на реально произошедшем с бойцами СВО чуде. Фильм-притча рассказывает, как в тяжелую минуту, понимая, что они точно умрут, бойцы отправляют одного из них выжить: «Иди за светлячками». Светлячки вывели бойца через минное поле — как силы небесные или души предков.

— Год назад я услышала историю о чуде на СВО от одного бойца. Меня она очень тронула, особенно слова от его погибших товарищей: «Ты с нами или остаёшься, мы на небо… Я остаюсь. Ступай тогда за светлячками…» Это чудо поразило меня, я знаю, что чудес на войне с русской армией всегда происходило и происходит множество. Я запомнила эту историю и решила снять фильм в жанре притчи и исторической драмы, — говорит Мила Ханзина.

Алексей Клеянкин делится личным: «Мне очень откликается эта история, она про людей и про настоящее чудо. Если чудо случается с русским солдатом, с нашим народом, это значит, мы как народ делаем сейчас что-то очень важное и нужное».

Актер Рустам Мамедли говорит: «Мне нравится мой герой, потому что он олицетворяет настоящую любовь, то, что любовь будет жить вечно, несмотря ни на что, всегда. Любовь сильнее всяких войн».

Актер Григорий Анашкин: «Для меня участие в этом проекте — способ поддержать тех, кто сейчас находится на передовой, а также возможность почтить память моего деда, который прошёл всю Великую Отечественную войну. Мой герой Михалыч потерял всю семью, и чтобы хоть как-то и чем-то помогать в этой борьбе, он идёт на СВО. Ребята, которые рядом с ним, они как сыновья для него, такие же родные и любимые».

Актер Станислав Щербаков подчеркивает: «Мой герой погибает во время утреннего боя, но после него остаётся сын, которому он успел подарить большую отцовскую любовь и воспитать в нём качества достойного защитника своей семьи и своего Отечества. Это новый опыт для меня, дань памяти погибшим в зоне СВО солдатам, и, прежде всего, тем погибшим ребятам, кого я знал лично. И это дань уважения всем, кто по зову сердца стоял и стоит на защите интересов нашей страны».

По словам креативного продюсера фильма «Светлячки» Алены Август, это история о вере в чудеса, мужской дружбе и силе единства: «Хочется верить, что, наконец, мы возвращаемся в области визуальных искусств к приоритету настоящих ценностей, отражающих суть происходящего в нашей стране и мире. Кино – уникальный инструмент осмысления времени – и прошлого, и будущего, и, что важно – настоящего. Радует, что молодые команды не боятся подступаться к столь сложной теме, как СВО. И всегда находятся те, кто помогает творцам создавать эти искренние и честные истории. Эта история ценна еще и тем, что кино можно смотреть вместе с детьми. Мы продолжаемся в своих детях, но и мы всегда чьи-то дети — сейчас за нашими спинами стоят и придают нам сил наши предки, это прекрасно показано в фильме. И это вклад команды в нашу общую победу».

На премьере побывали и поделились впечатлениями начальник штаба Юнармии по Красноярскому краю Денис Побилат, предприниматель и меценат Андрей Пожаров, советник ФГБУ Росдетцентр Христина Сергеева, советник директора Роспатриотцентра Анна Попова, военкор Александр Лукьянов, ветераны СВО, члены Ассоциации ветеранов СВО Денис Бродливец и Виктор Бабак, председатель общественного двиения «Знамя России» Джахангир Мамедов, продюсер Артем Чуба, режиссер Оксана Петренко.

Почетные гости и зрители сошлись во мнении – фильм очень светлый и серьезный, таких фильмов надо снимать больше. Вопросы команде фильма задавали как взрослые, так и дети – на премьеру пришли многодетные семьи, волонтеры, юнармейцы.

Интересно было все – как готовились к роли, как проживали свой образ, как снимали. Актеры, режиссер и продюсер более часа общались с аудиторией.

Фильм «Светлячки» был ранее представлен публике на закрытых показах в Мастерской управления «Сенеж», на патриотическом форуме Президентской академии, на фестивале «100 лучших просветителей УрФО», в рамках творческих программ Тавриды, а также стал своего рода талисманом программы «Интеллекты добра» Ассоциации ДОБРО.РФ. По словам заместителя председателя совета ассоциации Добро.РФ, ректора Академии развития гражданского общества «Добрино» Марии Афониной, «Светлячки» несут добро, даже рассказывая о печальной истории, делая это честно и искренне.