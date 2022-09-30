«Просто о Сложном»: Выставка, посвящённая 65-летию запуска первого искусственного спутника Земли ПС-1

С 4 по 18 октября 2022 года в Центральном доме авиации и космонавтики ДОСААФ России пройдет выставка «Просто о Сложном», посвящённая 65-летию запуска первого искусственного спутника Земли ПС-1.

4 октября 1957 года в 22 ч. 28 мин. по московскому времени Советский Союз с 5-го научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР, получившего впоследствии открытое наименование космодром Байконур, осуществил запуск первого искусственного спутника Земли. Это событие положило начало космической эре и было названо величайшим научным достижением – человечеству впервые удалось преодолеть земное тяготение.

Спутник СП-1 провел на орбите сравнительно недолго — 92 суток, совершив 1440 оборотов вокруг Земли. 4 января 1958 года он вошел в атмосферу и прекратил свое существование. Позднее Сергей Павлович Королёв, вспоминая о нём, говорил: «Он был мал, этот самый первый искусственный спутник нашей старой планеты, но его звонкие позывные разнеслись по всем материкам и среди всех народов как воплощение дерзновенной мечты человечества». Запуск СП-1 получил огромный мировой резонанс. Русское слово «спутник» сразу вошло во все языки мира.

На выставке в ЦДАиК ДОСААФ России будут представлены недавно рассекреченные фотодокументы из Российского государственного архива научно-технической документации, связанные с созданием и запуском спутника, филателистическая коллекция, конверты, открытки, книги из частных собраний и фондов музея.

Центральный экспонатом экспозиции станет технологическая копия спутника ПС-1, на котором отрабатывалось полетное задание на земле.

«Запуску спутника предшествовала титаническая работа советских ракетных конструкторов. Над его созданием во главе с основоположником практической космонавтики С. П. Королёвым работали М. В. Келдыш, М. К. Тихонравов, Н. С. Лидоренко, В. И. Лапко, Б. С. Чекунов и другие учёные. Нам, ныне живущим, очень важно помнить имена тех, кто открывал дорогу к звёздам, и понимать значимость достижений советской космонавтики. Благодаря первым советским спутникам мировая наука обогатилась новыми знаниями о процессах, происходящих в верхних слоях земной атмосферы и космическом пространстве», — поделилась начальник ЦДАиК ДОСААФ России Юлия Сигорская.

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