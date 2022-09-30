В павильоне «Книги» РОСИЗО на ВДНХ состоялась презентация книги «Мартиролог»

Книгу представили Андрей Тарковский-младший и генеральный продюсер Международного Института им. Андрея Тарковского Дмитрий Клепацкий. В книге собрано более 130 уникальных архивных фотографий и рисунков автора. Издание дополнено фильмографией, списком процитированной литературы и предметно-именным указателем.

Презентация книги «Мартиролог» является частью мероприятий, приуроченных к 90-летию Андрея Тарковского, величайшего советского режиссёра театра и кино, сценариста, народного артиста РСФСР, который оказал значительное влияние на мировой кинематограф в целом.

«Мартиролог» — это дневники одного из величайших мастеров мирового кинематографа ХХ века, в новом, исправленном и дополненном издании на русском языке. Записи, начатые Андреем Тарковским в 1970 году во время съемок фильма «Солярис», описывают в течение 16 лет тернистый творческий и жизненный путь режиссера: его переживания, сны, проекты, встречи и путешествия, взаимоотношения с властями и коллегами, взгляды и мнения о творчестве и современном искусстве. Записи содержат его трагические размышления о жизни и смерти незадолго до кончины в Париже 29 декабря 1986 года.

«Андрей Тарковский назвал свои дневники «Мартиролог» — перечень страданий, еще раз подчеркивая свою концепцию жизни как пути познания, неразрывно связанного с земным происхождением человека, терзаемого между духом и плотью, жизнью и смертью. Он часто повторял фразу о том, что «мы не созданы для счастья, что есть вещи важнее, чем счастье». Поиск истины происходит через страдание, и научиться принимать страдание, превратив его в нашей душе в познание, — это единственный способ достижения самой Истины», — прокомментировал Андрей Тарковский-младший.

Страницы дневников — уникальное свидетельство жизни Андрея Тарковского, написанное его собственной рукой, исповедь художника в поисках Пути и творческой Свободы.

«Мы очень рады, что получилось выпустить книгу именно сейчас. Думаю, что мысли нашего великого соотечественника, его мировоззрение, его позиция в жизни, помогут читателям пережить это непростое время», — подчеркнул генеральный продюсер Международного Института им. Андрея Тарковского Дмитрий Клепацкий.

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