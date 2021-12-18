Выставка современного искусства «Белое на Белом» откроется в «Аптекарском огороде» 24 декабря 2021 года. Организаторами выставки выступило художественное некоммерческое объединение «Арт Болото» — совместно с ботаническим садом МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержки философского факультета МГУ и фонда «Четверг».

Участники выставки и резиденции были отобраны на конкурсной основе через опен колл. Художникам предложили порассуждать на тему современного прочтения минимализма. В результате было отобрано 30 работ. Скульптуры, инсталляции, саунд-арт, AR-объекты и перформансы — все они будут инсталлированы под открытым небом на территории сада «Аптекарского огорода». Часть художников примут участие в резиденции, которая продлится неделю и будет включать портфолио ревью с музейными кураторами, воркшопы и лекции.

Выставка посвящена актуальным преломлениям искусства минимализма в практиках современных молодых художников. Минимализм — движение в изобразительном искусстве, зародившееся в Нью-Йорке в конце 1960-х годов. Его представители пытались избавить свои произведения от каких-либо вневизуальных ассоциаций. Эстетика минимализма оказала большое влияние на все сферы визуальной культуры современного общества. Однако искусство минимализма напрямую в современной художественной практике почти не представлено. Организаторы выставки поставили перед собой задачу проявить реверберации, постепенно стихающее и вновь возникающее эхо искусства минимализма в практиках современных художников.

Завершит работу выставка 23 февраля 2022 года, условия посещения на сайте сада — www.hortus.ru .

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