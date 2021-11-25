Солирующие скрипка и фортепиано мирового уровня в Белгороде!

30 ноября и 2 декабря 2021 года в Большом зале Белгородской государственной филармонии состоятся концерты симфонического оркестра под управлением дирижёра, лауреата международного конкурса Дмитрия Филатова. Солируют столичные гости: 30 ноября – заслуженный артист России Никита Борисоглебский (скрипка); 2 декабря – солист Московской филармонии, лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский (фортепиано).

В последний день осени гости филармонии услышат чарующую музыку композиторов XX века Б. Бриттена и Э. Элгара, а также современного мальтийского автора А. Шора. Жемчужиной вечера станет Концерт для скрипки с оркестром си минор Э. Элгара, сложнейшую солирующую партию исполнит блистательный Никита Борисоглебский.

В программе второго симфонического вечера – изящные музыкальные шедевры Дж. Россини, Н. Рота и А. Шора. Поэтичную сюиту для фортепиано с оркестром «Travel Notebook» («Путевой дневник») мальтийского композитора А. Шора исполнит талантливый пианист Филипп Копачевский, идеально разобравшийся во всех тонкостях сюиты.

Никита Борисоглебский – скрипач, солист Московской филармонии. Один из немногих, кто за краткий срок смог завоевать сердца слушателей и добиться международной известности. Музыкант — лауреат многочисленных международных конкурсов, удостоен ряда наград различных фондов и Правительства РФ. «Никита Борисоглебский – особый художник… Он играет в светлых и ясных тонах, с большой элегантностью и покоряющей чистотой интонации, в благородной манере прочтения партий и пассажей, рожденных как бы по наитию. При этом, его исполнение созвучно времени – свежо и одновременно самобытно» (La Libre.be, Бельгия, 2009).

Филипп Копачевский – пианист, солист Московской филармонии, лауреат международных конкурсов. Музыкант с успехом гастролирует в России, Европе, США, Японии, участвует в российских и зарубежных музыкальных фестивалях, выступает с ведущими оркестрами. Особую популярность музыкант приобрёл в Японии, где по заказу телекомпании NHK он записал диск с фортепианными произведениями Шопена. «С первых звуков, сыгранных им, ощущаешь мощную лирическую индивидуальность пианиста. Его рояль поет – это очень редкое сегодня качество, характерное для романтического мироощущения; он сохраняет в игре ясность, его фраза красива и пластична…», – пишут о молодом пианисте в прессе.

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