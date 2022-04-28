Российский фильм «Бойся своих желаний» победил на WorldFest-Houston International Film Festival

Киноактер и продюсер Сергей Шароватов с фильмом «Бойся своих желаний» («Mute») завоевал награду GOLD REMI AWARD в номинации «Лучшая адаптация драматического произведения» на 55-м WorldFest-Houston International Film Festival в Хьюстоне (Техас, США). Мировая премьера картины состоялась там же на большом экране 21 апреля 2022 года.

Аккредитованный IMDb и Канадской киноакадемией WorldFest-Houston International Film Festival проходил с 21 по 25 апреля. Среди 4672 заявок из 74 стран фильм «Бойся своих желаний» попал в список 60 финалистов и вошел в ТОП-6 триллеров фестиваля.

Ранее фестиваль открыл миру Стивена Спилберга, Фрэнсиса Форд Коппола, Дэвида Линча и Джорджа Лукаса, а на нем получили первые награды Ридли Скотт, Брайан де Пальма и Оливер Стоун.

Также фильм «Бойся своих желаний» стал финалистом второго старейшего фестиваля независимого кино в США, аккредитованного Канадской киноакадемией – 52-го USA Film Festival, который проходил в те же даты в Далласе.

«Для нашей команды новость о том, что мы стали финалистами сразу двух старейших фестивалей независимого кино в США, да ещё и выиграли золотую REMI AWARD за лучшую адаптацию драматического произведения стала приятной неожиданностью. В условиях непростой обстановки в мире и отношения к русским спортсменам и деятелям культуры во многих западных странах — для нас это двойная победа: победа самого фильма и нашей команды, и победа искусства над политикой. Нам очень приятно, что сразу в двух городах Хьюстоне и Далласе американские коллеги-кинематографисты беспристрастно оценили нашу киноработу. Это говорит об их высоком профессионализме. Когда снимали фильм, я даже представить не мог, что мировая премьера состоится в США на фестивале с такой большой историей. Честно говоря, я до сих пор не верю, что мы стали финалистами в числе 1,3% от всех фильмов, подавших заявки. Для меня это — как заново поступить во ВГИК им. С.А. Герасимова на актерский», — делится Сергей Шароватов.

Сценаристы фильма Сергей Шароватов и Анна Лившиц значительно изменили сценарий по рассказу «Немого» Стивена Кинга и назвали экранизацию «Бойся своих желаний».

«Символично, что премьера фильма, основанного на рассказе американского писателя Стивена Кинга состоялась в США. Это также символично, как если бы фильм, основанный на рассказе А. П. Чехова и снятый иностранным режиссёром впервые был бы показан в России. Особенностью нашей адаптации рассказа мистера Кинга является то, что действие фильма происходит в современной России, главный герой приходит на исповедь в православный храм к священнику, а не в католический храм, возраст и профессии персонажей изменены. В этом фильме есть часть моей жизни и личной боли. Может быть, поэтому многие, кто смотрел наш фильм отмечают то, что история рассказана и показана по-бытовому и жизненно. Конечно, нам было нереально переписать сценарий так, чтобы все детали и суть рассказа Стивена Кинга попали в формат короткого метра. У Стивена Кинга в оригинальном рассказе очень много деталей и подробностей – если снимать слово в слово по исходному тексту произведения, мог бы получиться целый полный метр. У нас были ограниченные финансовые и временные возможности, поэтому хронометраж фильма получился 19 минут. Я читал на сайте фестиваля WorldFest в Хьюстоне, что все фильмы отбирают в финал по принципу «хорошо рассказанная история». Учитывая, что мы выиграли в номинации «Лучшая адаптация» — видимо, мы с этой задачей справились», — комментирует Сергей Шароватов.

Съемочная команда кинопроекта состоит из студентов и выпускников ВГИКа им. С.А. Герасимова, ГИТРа, Московской школы кино, Киношколы Митты и Академии Н.С. Михалкова.

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