Около 30 творческих проектов представили на Метафоруме «Креативные города» в Байкальске

Национальный Метафорум завершил свою работу на площадке Дома культуры «Юбилейный» в Байкальске. В течение двух дней, 3 и 4 декабря, эксперты и представители креативных индустрий из сферы экологии и архитектуры знакомили онлайн-аудиторию форума с собственным видением развития Байкальска и защищали свои проекты.

«Главное, о чем хочется сказать – масштаб. Благодаря активной включенности нашего соорганизатора в Байкальске БАЙКАЛ.ЦЕНТР за два дня мы обсудили почти 30 авторских проектов местных креативных компаний. Важно, что каждая из этих идей детально проработана и практически готова к реализации. Мы также разработали календарный план событий на 2022 год, которые могут поддержать тему архитектуры и экологии, начали разрабатывать концепцию проекта набережной города Байкальска, объединяющую креативное сообщество», — поделилась программный директор Метафорума Лариса Богданова.

«В Иркутской области много творческих людей и мы сами много работаем в этом направлении. Для нас очень важно понимать по какому пути пойдет дальнейшее развитие региона и Байкальска в частности. Мы здесь живем и здесь хотим эффективно реализовывать свои идеи. Важно, чтобы прорабатываемая в том числе и на форуме архитектурная и смысловая концепция отвечала потребностям и ожиданиям горожан, была органично вписана в среду и давала возможность для самореализации в первую очередь местных жителей. Со своей стороны наша рабочая группа представила на форуме несколько проектов — это Экогород Байкальск, который позволяет создать коллаборацию науки, экологичных технологий, образования, культуры и креативных сообществ. А также историко-туристический проект «Сибирский туристический тракт», который аккумулирует и подсвечивает наиболее яркие и значимые активности Байкальска и его инфраструктурные возможности для туриста. Оба проекта нацелены на вовлечение местных сообществ, развитие творческих инициатив, а в перспективе, на создание новых рабочих мест», — добавил основатель АНО Фестивальный центр «Байкал тотем» Анатолий Борозненко.

Соорганизатором Метафорума выступил Центр развития Байкальского региона (БАЙКАЛ.ЦЕНТР) – оператор проекта комплексного развития города Байкальска. Для подготовки к форуму были разработаны предварительные проекты создания креативного кластера «Архитектон» в Байкальске на территории бывшей промышленной площадки Байкальского ЦБК.

«В сентябре 2020 года началась разработка стратегического мастер-плана города, включая бывшую промышленную площадку Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Будучи совместным проектом БАЙКАЛ.ЦЕНТР, правительства Иркутской области и Байкальского муниципального образования, документ разрабатывался сообща с жителями, властью, бизнесом, и учитывает их интересы. Поэтому задачи реализации документа – повышение качества жизни местных жителей, туристической привлекательности города, а также сохранение уникальной экологии территории. В рамках мастер-плана разработана концепция трансформации промышленной площадки БЦБК. Это территория, в силу своего антропогенного воздействия утратила уникальность, и сейчас там возможна реализация крупных проектов на берегу Байкала. В том числе творческих. Именно креативные индустрии могут запустить многие процессы в городе, ведь это новая форма капитала, связанная с человеческим развитием. Государство делает серьезную ставку по этому направлению», – рассказал директор по развитию БАЙКАЛ.ЦЕНТР Теймур Магомедов.

По оценке соорганизаторов форума, «Живым городам» совместно с региональной командой удалось создать отличную площадку для питчинга проектов, которые могут быть реализованы в рамках разработанной креативной концепции развития Байкальска. По итогам форума организаторы определят лидеров проектов и тайм-лайн реализации мероприятий. Дальнейшая работа продолжится в проектных группах.

Обсуждение креативных проектов продолжается и в новом Telegram-чате «Живые города. Байкальск», к которому всего за несколько дней подключились более 100 участников: представители креативных индустрий, органов власти, журналисты, жители Южного Прибайкалья, активисты и общественники, предприниматели Байкальска. В непрерывном взаимодействии они обсуждают идеи и потенциальные проекты.

На Метафоруме также анонсировали еще одно событие для креативного сообщества Иркутской области. 9 декабря с 14.00 до 20.00 ирк (9.00-15.00 мск) Региональный продюсерский центр «Байкальская Сибирь» проведет онлайн-митап, чтобы подвести итоги «Года креативной экономики» и обсудить актуальные стратегии на 2022 год. Какие индустрии и форматы стали лидерами 2021 года, на что стоит делать ставку в 2022 году, как правильно встроиться в инфраструктурный каркас креативной экономики Байкальской Сибири, какие креативные кластеры запустились и какие планируют запустить в Иркутской области – это и другие вопросы обсудят участники митапа. Модератором встречи представителей креативных индустрий городов Иркутской области выступит основатель компании «НОВАЦИЯ», руководитель комитета по коммерческой недвижимости Байкальского представительства Российской гильдии управляющих и девелоперов, член Совета интеллектуального клуба «Байкальские стратегии», руководитель регионального продюсерского центра «Байкальская Сибирь» Илона Толстоухова. С программой митапа можно познакомиться на сайте Метафорума «Креативные города».

Форум «Креативные города», организованный Национальной инициативой «Живые города», проходит в нескольких регионах России. В гибридном формате, помимо Байкальска, форум принимают Волгоград, Ижевск, Красноярск, Курск, Севастополь, Ставрополь, Тольятти, Хотьково и Ярославль. Форум продлится до 31 января 2022 года. Планируется, что к онлайн-мероприятиям подключатся 1117 городов. В Метафоруме по всей стране примут участие более 10 тыс. человек и более 100 спикеров, состоится более 360 дискуссий и выступлений, практических сессий и кросс-инновационных спринтов для решения городских проблем силами креативного сообщества. Также пройдут круглые столы с представителями власти и администраций, встречи со СМИ и фондами, подведение итогов Года креативной экономики и обсуждение новых проектов.

Фото — Ольга ПРОНИНА, БАЙКАЛ.ЦЕНТР

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