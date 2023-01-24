Семейный иллюстрированный путеводитель «Воды Басмании» представят в Музее Москвы

Музей Басманного района представит детский семейный путеводитель «Воды Басмании» на одноименной конференции в музее Москвы.

В рамках проекта музея Басманного района «Воды Басмании», посвященного водному наследию Басманного района Москвы, был создан семейный иллюстрированный путеводитель по водным ресурсам данного района столицы.

В Басманном районе сохранилось всего два открытых источника воды- это Чистые пруды и река Яуза. Однако изначально по району протекало множество рек и речушек, оставивших свой след в топонимике района и его архитектуре. Ныне они скрыты под землей. Благодаря семейному путеводителю дети смогут в доступной форме узнать, какие реки протекали в Басманном районе Москвы, как и зачем их прятали под землю и какую роль они играли и продолжают играть в жизни столицы.

Автором книги выступил Фёдор Дядичев, детский писатель, руководитель библиотеки № 9 имени Н.В.Гоголя, создатель проекта «Шаболовский смотритель». Иллюстратором - художница Юлия Туганова.

Путеводитель будет представлен 24 января в рамках VIII Научно-практической конференции «Историко-культурное наследие Басманного района. "Воды Басмании"», посвященной историко-культурному значению водного наследия Басманного района Москвы, а также актуальным проблемам и решениям его сохранения и использования.

Путеводитель создан в рамках проекта музея Басманного района «Воды Басмании». Проект реализуется РОО ЭКО «Слобода» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Музей Басманного района/Басмания – это проект создания музея под открытым небом силами местного сообщества. Коллекцией этого необычного музея являются как памятники архитектуры, так и обычные улицы, дома и люди, которые живут здесь, хранят и рассказывают свои истории. Уже пять лет музей собирает эти истории, создает экскурсии, аудиогиды, выставки, книги, а также разрабатывает экспериментальные способы работы с наследием и его актуализации среди местных жителей.

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