Онлайн-кинотеатр KION представил трейлер документального фильма «Большой. Сезон», премьера которого состоится 24 декабря. Это проект совместного производства компании Star Media и онлайн-кинотеатра KION в копродукции с немецкой компанией Kinescope Film. Режиссер фильма — Анастасия Попова, номинант на премию «Золотой Орел-2022».

Большой театр – символ российской культуры с царских времён и до наших дней. Переживая разные исторические эпохи, он остаётся центром притяжения для талантливых исполнителей, постановщиков и самой широкой публики, сохраняя великие традиции и создавая новые произведения искусства. Заглянуть в один из лучших музыкальных театров мира, понять, как строится его жизнь, познакомиться с теми, кто в нем сегодня служит попробовали авторы фильма, выбрав для этого один из самых драматичных моментов в истории Большого – 246-й постпандемийный сезон.

«Я пришёл с идеей этого фильма к Владимиру Урину, и он сразу откликнулся и поддержал наш проект, – вспоминает о начале работы над проектом продюсер Николай Сергеев. – Но подготовительный этап затянулся. А потом началась пандемия. В результате мы запечатлели, пожалуй, самый непростой, драматичный и интересный период в новейшей истории Большого театра – сезон, начавшийся сразу после первой волны эпидемии, когда все крупные музыкальные театры в мире всё ещё были закрыты».

Фильм показывает, что для создания спектакля необходимо участие очень многих людей, служб, цехов, объединённых общими задачами. Как найти своё место, как состояться, как добиться успеха, преодолеть неудачи. травмы и довести свою работу до желаемого результата в таком организме, как Большой, где трудится более трёх тысяч человек – об этом рассказывают разные герои фильма, чьи судьбы связаны с этим театром сегодня.

Среди них – генеральный директор Владимир Урин, главный дирижёр Туган Сохиев, руководитель балетной труппы Махар Вазиев, премьеры Владислав Лантратов и Денис Савин, прима Светлана Захарова, оперные певицы Анна Нетребко и Агунда Кулаева, оперный певец Андрей Потатурин, управляющий оркестром Александр Шанин, режиссер-постановщик Евгений Писарев, режиссер оперных спектаклей Владислав Колпаков, старший мастер Сослан Маргиев, начальница цеха по изготовлению декораций Татьяна Забалуева, и, конечно, сам Большой театр, с его сложным внутренним устройством и непростым характером.

Документальный проект разделен на четыре действия, подробно показывающие жизнь Большого театра на протяжении подготовки спектаклей всего театрального сезона с грандиозной кульминацией с символом Нового года – балетом «Щелкунчик». Зрителям фильма предоставляется уникальная возможность увидеть, как происходит подготовка легендарного спектакля, попасть на который мечтают поклонники балета во всем мире.

Большой театр — это место, где ярким светом загораются новые звезды. Одним из главных героев фильма стал Андрей Потатурин, приехавший в 2019 году в Москву из Саратова, где был солистом музыкального театра. У него прекрасный голос, только мужчина еще боится огромной сцены, на которой мечтал оказаться всю жизнь. Это большая проблема, потому что любые чувства и переживания отражаются на исполнении. С неуверенностью в себе также сталкивается молодая балерина Маргарита Шрайнер — ее недочеты во время выступлений подмечает художественный руководитель труппы Махар Вазиев. История борьбы балерины за свое место в звездном составе разворачивается прямо на глазах у зрителей.

Но балет Большого не ограничивается классическими постановками. Для театра очень важно оставаться в контексте современности и экспериментировать с новыми стилями и течениями в балете. Для этого театр приглашает хореографов современного балета из разных стран. Один из них — Симоне Валастро, много лет работавший в Парижской опере, используя в своих работах классическую и современную музыку. С Валастро работает премьеры Денис Савин, становящийся премьером на глазах зрителей фильма. Профессия премьера требует постоянных, изнурительных тренировок в борьбе за место на сцене: у артистов Большого нет права на ошибки, когда в спину дышат талантливые конкуренты. Травмы позвоночника, суставов и связок – неотъемлемая часть жизни артистов балета, но преодоление физической боли является одной из сверхспособностей, которыми обладает труппа Большого. Стремиться к совершенным движениям и отточенным линиям помогает и сама сцена театра, и уникальная публика, готовая стоять в очереди долгие часы, чтобы купить заветный билет на спектакль.

Съемки фильма «Большой. Сезон» проходили с 2020 по 2022 год. Большой театр открыл свои двери для съемок документального фильма и позволил использовать современную технику, чтобы показать его замкнутую внутреннюю инфраструктуру. Фильм «Большой. Сезон» был куплен для показа французско-немецкой вещательной компанией ARTE. Международной дистрибуцией проекта занимается Autentic Distribution.

Режиссер документального проекта — Анастасия Попова, номинант премии «Золотой Орел-2022» за фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы», а также создатель игрового мини-сериала «Титаник», который озвучили Сергей Чонишвили и Владимир Еремин.

Владимир Урин, генеральный директор Большого театра:

– Большой театр всегда с удовольствием и без страха открывает двери для профессионалов, потому что мы не скрываем наш рабочий процесс. Главное, чтобы те, кто вошел в эти двери, попытались понять и почувствовать этот дом и, как нам кажется, это удалось. Во всяком случае интонация этого рассказа очень мне импонирует. Может быть впервые в эфир выходит документальное кино, которое достаточно детально исследует внутреннюю жизнь театра, то, что не видят зрители на сцене. Иными словами, как строится наша работа внутри, как мы идем к достижению желаемого результата. Такой портрет не может быть абстрактным; Большой – это не только исторические стены, а поскольку фильм посвящен сегодняшнему дню, одному сезону, естественно, эта тема раскрывается через людей театра.

Светлана Захарова, прима-балерина Большого театра:

– Перед выходом на сцену в Большом театре меня охватывают невероятное волнение и страх. А когда ты уже на сцене, ты – другой человек. Я и прыгнуть могу выше, чем в репетиционном зале. Один спектакль на сцене Большого стоит трех-четырех в другом театре. Вот настолько больше тратится сил, энергии и эмоций.

Анастасия Попова, режиссер:



– Большой театр – это больше, чем театр. Для России это не просто главный музыкальный театр страны, это народное достояние и национальная гордость. Для любого артиста Большой театр – это абсолютная вершина, запредельная мечта. И люди, которые все же оказались на этой вершине, готовы платить любую цену, чтобы остаться на ней, чтобы стать частью всемирно известной легенды под названием «Большой». Но, начиная свой путь на этот «Эверест», учась выживать в наэлектризованном и разреженном воздухе великого театра (как сказал один музыкант, «мы все находимся в вакууме»), они еще не знают, что их ждет. Каждый из наших героев на наших глазах прокладывает собственный путь к вершине, и каждый платит за это свою цену. Наши герои задают себе вопрос – возможно ли в этом театре реализоваться как творческая личность или ты становишься лишь частью этого огромного организма?

Николай Сергеев, продюсер:

– В любом театре снимать тяжело, особенно в Большом. Этот фильм получился благодаря доверию к нам. В первую очередь, со стороны артистов, для которых репетиции, подготовка к спектаклю, а тем более подготовка к премьере – всегда очень интимный и волнующий процесс, скрытый от посторонних глаз. Нас поддерживали, нам доверяли и помогали практически все сотрудники театра, с которыми мы встречались во время съёмок – от самых высоких начальников до работников сцены. Это был уникальный, увлекательный и очень непростой творческий процесс, в результате которого родился этот фильм. И я по-настоящему горжусь этой работой и всей нашей командой!

Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION:

– Мы регулярно расширяем линейку оригинальных документальных проектов KION, потому что видим неподдельный интерес зрителей к реальным историям. Вслед за фильмами, которые рассказывали о мире одного конкретного человека и показывали действительность через его оптику, мы выпускаем новый проект «Большой. Сезон» – фильм, который расскажет о самом известном российском театре в мире. Фильм открывает то, что обычно скрыто от зрителей, – тяжелый труд, переживания и боль, слезы радости и разочарования тех, кто ежедневно трудится в стенах театра – тем самым, продолжая тенденцию документальных проектов KION Originals дарить аудитории уникальные впечатления.

Марина Бандиленко, автор сценария:

– Проект оказался намного сложнее, чем мы могли предположить в начале работы. Масштаб театра и происходящего в нём намного превосходил все ожидания: мне пришлось освоить огромный пласт материала, и это было захватывающе интересно. В фильме нет закадрового текста, поэтому у меня не было возможности выразить словами свои эмоции. Но я совершенно точно знаю: то, что говорят в кадре наши герои о своей любви к театру, любви страстной, порой трудной, и всегда самоотверженной, — это правда. Обычно, когда заканчивается долгий съемочный период, испытываешь огромное облегчение. Но не в этот раз. Мне было очень грустно, что все закончилось, и пора прощаться, а прощаться совсем не хотелось. И я надеюсь, что зрители испытают это же чувство в конце фильма, который, как мне кажется, получился нашим признанием в любви к Большому театру.

Мария Проценко, продюсер Star Media:

– Это рассказ об огромном механизме Большого театра, через портреты людей театра, порой очень интимные. Нам хотелось не просто зафиксировать события, но почувствовать, чем живет, чем дышит Большой. Мы старались создать эмоциональный портрет театра, словно портрет живого героя. Мы стремились раствориться в его коллективе и перестать быть чужаками, чтобы герои привыкли к нам и забыли о присутствии камеры. Большое значение мы уделяли форме и работе с кадром. Мы решили проводить съемку с помощью лучшего кинооборудования. В начале к огромной камере в театре относились с осторожностью, мы даже начали сомневаться в правильности нашего выбора, но в конце съемочного периода наша камера летала на вертолете над главной сценой театра, – кстати, впервые в истории Большого. Все это было для того, чтобы зритель был вовлечен так же, как во время просмотра современной масштабной игровой кинокартины.

Ангелина Ашман, ведущий продюсер документального кино онлайн-кинотеатра KION, продюсер фильма:

– Как продюсер я верю в то, что именно документальное кино является самым зрительским, способным привлечь аудиторию по всему миру к честным историям из жизни удивительных людей. Большой театр – это не только бренд, известный в мире как один из величайших театров, но и множество людей, посвятивших свою жизнь служению искусству. Именно труд этих людей является главным героем картины. Наш фильм стал не парадным портретом Большого, а историей настоящих талантливых артистов и тяжелейшей работы, которая скрывается за кулисами.

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