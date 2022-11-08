Премьера документального фильма Родиона Чепеля «Пелевин»

Онлайн-кинотеатр KION объявляет о премьере оригинального документального фильма Родиона Чепеля «Пелевин» из линейки KION Originals. Это авторский проект от создателя фильма «Дуров», где режиссер вновь пытается погрузиться в мир героя, которому удается сохранять анонимность, несмотря на всемирное признание его творчества. Фильм производства кинокомпании «Амурские волны» и KION. Премьера проекта «Пелевин» состоится в день 60-летия писателя, 22 ноября, эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION.

Последние годы Виктор Пелевин ежегодно выпускает роман, у каждого тираж около 100 тысяч копий — это один из лучших результатов по стране. При этом он уже почти 20 лет не дает интервью, не появляется на публике и, по слухам, не живет в России.

Виктор Пелевин — часть истории отечественной литературы, он обладатель литературных премий «Малый Букер», «Большая книга», «Нонино» и так далее. По его роману «Generation П» в 2011 году Виктор Гинзбург снял одноименный фильм, Константин Богомолов поставил спектакль «Ай Фак» по мотивам его книги «iPhuck 10», а Максим Диденко — по роману «Чапаев и Пустота». Его книги переведены на множество языков: английский, немецкий, польский, венгерский, японский, норвежский и др. В конце сентября этого года Пелевин выпустил новую «KGBT+» о жизни сына главных героев его предыдущей работы «Transhumanism Inc.».

Режиссер фильма Родион Чепель совершает попытку борьбы с мистификациями. Для этого он изучил архивы, ранние работы Виктора Пелевина и взял интервью у знавших его людей. Среди них — друг детства Евгений Петренко, одногруппник по Литературному институту имени А. М. Горького главный редактор журнала «Литературное обозрение» Виктор Куллэ, а также художник и музыкант Гермес Зайготт. О стиле работы писателя вспоминает его бывший редактор Ольга Аминова и первый главный редактор VOGUE Russia Алена Долецкая. Комментирует факты из биографии Пелевина известный литературный критик Галина Юзефович. О связи Пелевина с восточной философией рассказывает китаист Бронислав Виногродский, ездивший со своими последователями по буддийским и даосским монастырям. Туда вместе с писателем ездил ветеран ФСО России и член военной группы Геральдического Совета при Президенте РФ Игорь Чечеткин и создатель компьютерной программы Punto Switcher Сергей Москалев.

Алена Долецкая, первый главный редактор Vogue Russia:

– У Пелевина было тотальное безразличие к признанию. Этим он мне сразу невероятно понравился. У него есть некие занятия, которое он считает более интересными, достойными, увлекательными. Все что он делал в литературе всегда было чуть-чуть (или не чуть-чуть) на шаг вперед. Где под шагом я имею в виду 5 лет, 7 лет, 10 лет. Он каким-то своим животным нюхом чувствовал, что грядет.

В своем расследовании Родион Чепель погружается в загадочные миры Виктора Пелевина, выясняет, в каких персонажей превратились люди из биографии писателя и по крупицам выстраивает хронологию удивительной жизни писателя. Виктор Пелевин родился с особенной семье (мать — заведующая гастрономом, отец работал за границей в войсках ПВО), получал Ленинскую стипендию, редактировал переводы трудов философа-эзотерика Карлоса Кастанеды и целый год прожил в Китае. Вся поданная в фильме информация подкреплена фактами и свидетельствами реальных людей, а для того, чтобы найти последние следы Виктора Пелевина, авторы картины изучили различные базы данных.

Созданием фильма «Пелевин» занималась студия «Амурские волны», работавшая над проектами «Дуров», «Сахаров. Две жизни», «Это Эдик». Киностудию основали продюсер Александр Уржанов, расследователь Родион Чепель, редактор Игорь Садреев, режиссёр Роман Супер, продюсер Мария Серпионова, оператор Михаил Оркин, писатель Роман Штыль-Битыньш и социолог Ника Глазунова.

Авторы «Пелевина» чутко уловили тренд на зрительскую документалистику, рассказанную популярным способом — в фильме документальное повествование сочетается с анимированными кадрами, причем анимационные сюжеты не просто иллюстрируют исторические факты, а выглядят как полноценные драматургические линии фильма. Анимадок — это особый жанр, который сокращает дистанцию между зрителем и персонажем, как, например, это сделано в работах «Знаешь, мама, где я был» Резо Габриадзе или «Персеполис» иранки Маржан Сатрапи.

Анимационные вставки для «Пелевина» сделала студия «Жи-Ши», создавшая клип на композицию «Остин» с последнего альбома Земфиры «Бордерлайн». Команда студии занимается производством рекламы, компьютерной графики, игровых трейлеров, музыкальных клипов и мэппинг-шоу.

Родион Чепель, режиссер:

– Анализируя персонажей, которые сделали значительный вклад в то, кем мы себя ощущаем, мы поняли, что Пелевин — одна из фигур, мимо которой пройти нельзя. Кроме того, в этом году ему исполняется 60 лет, и это своеобразный подарок к его юбилею. Приблизиться к главному герою и описать жизнь, которую он так тщательно охраняет, — это и была главная задача и одновременно главная трудность в работе над фильмом.

Галина Юзефович, литературный критик:

– У Пелевина часть романов так называемые информационные бюллетени. Мы все тонем в информационном шуме. Раз в год появляется Виктор Олегович, шаркает невидимой ножкой. И произносит фразу: «Я вам сейчас объясню про что был прошлый год». Это невероятно востребованный товар. Пелевин сегодня выходит тиражом 150 тысяч экземпляров, и это очень много. Это атипично много. Столько нет практически ни у кого.

Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION, продюсер:

– Наверное, в современной России нет другого писателя, кроме Виктора Пелевина, документальный фильм о котором был бы настолько необходим сегодня. Окруживший себя тайнами и мистификациями, недосягаемый для журналистов, Пелевин — идеальный персонаж для фильма-портрета. Мы считаем одной из своих миссий знакомить зрителей с неоднозначными героями и давать авторам площадку для высказывания. “Пелевин” дополнит каталог документальных фильмов и сериалов KION, которые рассказывают о знаковых героях и через них знакомят аудиторию с окружающим нас миром.

Ангелина Ашман, куратор документального кино онлайн-кинотеатра KION, продюсер фильма:

– Документальные фильмы и сериалы — это важное направление KION Originals. Каждый новый проект на платформе — это вызов и событие, подкрепленный интересом аудитории. Вместе с неравнодушными к нашей действительности авторами мы находим самые актуальные темы, в которых заложены истории со своей драматургией, и рассказываем их так, чтобы они были интересны широкому кругу зрителей. Виктор Пелевин — это одна большая загадка, которой, я уверена, хоть раз интересовался любой читающий человек. А я по-прежнему верю, что Россия остается самый читающей страной мира. Документальный фильм Родиона Чепеля — это первая попытка приоткрыть завесу тайны над жизнью одного из самых известных российских писателей современности.

Ольга Аминова, редактор Виктора Пелевина:

– Все ищут с ним встречи, но никто его не видит. Что это за модель? Это модель Бога. Ее очень удобно использовать, и это работает. Пелевин, на мой взгляд, из тех авторов, кто четко понимает, что сначала нужно создать бренд. А потом бренд будет работать без участия автора. Есть только текст. Не надо интервью, не надо публикаций, не надо мелькать на экране.

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