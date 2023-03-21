В российский прокат выходит картина «400 ударов» – шедевр Франсуа Трюффо

23 марта, в прокат выйдет картина «400 ударов» — шедевр Франсуа Трюффо, который стал вехой в истории кино и положил начало Французской новой волне. Картину можно будет увидеть более чем в 30 городах России. Кроме того, в отдельных городах уже стартовали спецпоказы картины с участием спикеров.

Les 400 coups © AndrВ Dino-MK2 SA DR

Именно «400 ударов» режиссер оскароносных «Паразитов» Пон Чжун Хо назвал «самым красивым дебютом в истории кино», а Уэс Андерсон признался, что благодаря в том числе этой картине он захотел снимать кино.

«Четыреста ударов» — дебютная картина Франсуа Трюффо, покорившая зрителей и критиков по всему миру. Фильм получил приз в Каннах за лучшую режиссуру и номинацию на «Оскар» за «Лучший оригинальный сценарий». Это история о трудном подростке, основанная во многом на биографии самого Трюффо. Картина пропитана чувством горького отчуждения и одиночества ребёнка, которым так легко пренебрегают холодные родители, вечно занятые своими взрослыми проблемами. Благодаря новаторскому киноязыку, картина ознаменовала новый виток развития кинематографа.

Фильм изучают в киношколах, он стабильно попадает в списки лучших фильмов всех времён. Как и герой фильма, 12-летний Антуан Дуанель, Трюффо жил с матерью и отчимом. Он также спал в коридоре, так как в квартире не было для него другого места, предпочитал сбегать из дома, прогуливать школу и проводить время с друзьями и в кино, пробираясь в кинозалы «зайцем». Исключенный из нескольких школ, будущий режиссёр в 14 лет решил начать самостоятельную жизнь и окончательно бросил школу.

«400 ударов» стал вехой в истории кино, ознаменовав начало Французской новой волны. Для этого направления характерен отказ от устоявшегося и исчерпавшего себя стиля съёмки и предсказуемости повествования. В своем дебюте Трюффо поощрял импровизацию юных непрофессиональных актеров, а по стилю съемки фильм стал манифестом техники «камера-перо», подразумевавшей свободу от ограничений, налагаемых студийными павильонами и статичной кинокамерой. Камера Трюффо двигалась свободно, взлетая на крыши и выписывая пируэты, а финал с взглядом героя прямо в камеру позднее вызвал массу подражаний. Оператором картины выступил Анри Декаэ, позднее снявший «Профессионала» и «На ярком солнце». Картина была снята за 46 дней, и впоследствии Трюффо возьмёт за правило снимать фильмы таким «молниеносным штурмом».

Мировое признание получила и актёрская работа 14-летнего Жана-Пьера Лео, который был отобран на главную роль из-за внешнего сходства с Трюффо и с героем фильма Антуаном Дуанелем — Жан-Пьер на тот момент учился в пансионе и постоянно нарушал дисциплину. Картина породила целую серию фильмов, повестующих о жизни Дуанеля. Жан-Пьер Лео продолжал играть эту роль, взрослея вместе со своим героем — так, «400 ударов» вышел в 1959, а последний фильм цикла, «Сбежавшая любовь», в 1979.

Франсуа Трюффо — кинорежиссёр, сценарист, актёр и критик, один из основоположников Французской новой волны, чье имя навсегда вошло в историю кино. Лауреат Каннского и Берлинского кинофестивалей, обладатель премий «Оскар» и «BAFTA», он внес огромный вклад в развитие киноязыка. Многие известные деятели кино, такие как Ингмар Бергман, Мартин Скорсезе и Вуди Аллен, называли Трюффо среди своих любимых режиссеров.

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